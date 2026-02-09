Luigi Marattin deputato PLD nella bufera, offese a Antonio Esposito "molto brutto" per la deformità facciale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È bufera sul deputato Luigi Marattin, accusato di bodyshaming sui social nei confronti di un utente. Il segretario del Partito liberaldemocratico ha definito “davvero molto brutto” Antonio Esposito, un insegnante con una deformità facciale che lo aveva criticato commentando un post su Gaza. Il politico si è poi scusato, ammettendo l’errore. Scuse accettate da Esposito, con una precisazione: “Le parole pesano, e quelle di chi governa pesano il doppio”.

Bodyshaming sui social, polemiche su Luigi Marattin

Luigi Marattin, deputato e segretario del Partito liberaldemocratico, è stato criticato sui social per un caso di bodyshaming.

Al centro della vicenda un acceso scambio sui social tra l’ex esponente di PD e IV e un insegnante e cantautore di Matera, Antonio Esposito.

Tutto è partito da un commento di Esposito, attivista politico e iscritto a Italia viva, che ha definito “indecente” un post in cui Marattin metteva in dubbio il numero di vittime di un bombardamento israeliano a Gaza e paragonava Hamas e le autorità palestinesi alle SS naziste.

Il parlamentare aveva scritto: “Vorrei tanto avere una macchina del tempo e tornare indietro nel 1944, per sapere se a fronte di un attacco alleato contro i tedeschi avremmo tutti commentato le notizie che iniziavano con ‘secondo il comando delle SS…'”.

L’insulto a Antonio Esposito: “Mi sembri davvero molto brutto”

Marattin ha risposto insultando Esposito: “Tu invece mi sembri davvero molto brutto, perlomeno dalla foto. Ma parecchio proprio”.

Lo scambio tra i due è poi proseguito con toni ancora più accesi. “Essere definito ‘molto brutto’ da un uomo che dovrebbe rappresentare la nazione non mi offende: mi inquieta”, ha replicato l’insegnante lucano.

“La bellezza svanisce”, ha aggiunto, mentre la “bruttezza etica di un parlamentare che deride il volto di un cittadino per nascondere la propria mancanza di argomenti” resta “una macchia indelebile”.

Quindi l’attacco: “Quando finiscono le idee, restano solo le offese. Quando manca la capacità di reggere il peso di un confronto resta solo la voglia di ferire. Si vergogni, Marattin”.

Il parlamentare ha replicato così: “Piccino, ci sei rimasto male, hai chiamato la mamma. La prossima volta cerca di commentare – e anche criticare aspramente – senza insultare. E vedrai che nessuno ti risponde a tono“.

Le scuse del deputato del PLD

In un secondo momento, dopo numerosi commenti di solidarietà nei confronti di Esposito e di critiche verso Marattin, il deputato ha pubblicato un nuovo post per scusarsi.

“Ho fatto un errore“, ha scritto Luigi Marattin, un utente “mi ha insultato e io ho risposto scherzosamente definendolo ‘brutto'”.

“Vengo a sapere solo ora che Antonio ha una deformità facciale. Cosa che non potevo sapere, neanche guardando la foto del profilo. Le mie scuse ad Antonio, di cuore”.

E poi in chiusura: “Certo tutto sarebbe più facile se sui social si imparasse a criticare senza insultare. Ma questa è un’altra vicenda”.

Esposito ha quindi chiuso la questione accettando le scuse di Marattin, con una riflessione ulteriore: “Il punto non è la mia condizione fisica, il punto è che un rappresentante delle Istituzioni non dovrebbe mai usare l’aspetto di un cittadino (qualunque esso sia) come arma di derisione”.

“Non serviva sapere – ha concluso della mia ‘situazione’ per evitarmi un insulto: bastava ricordare di essere un uomo delle istituzioni. Le parole pesano, e quelle di chi governa pesano il doppio”.