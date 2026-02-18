Luigi Miele, l'intervista al Damiano di Un Posto al Sole: “Temo l’immobilità più della fatica”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono interviste che raccolgono risposte. E poi ci sono conversazioni che aprono crepe, che mettono a nudo, che costringono a restare dentro le parole, come quella in esclusiva per Virgilio Notizie a Luigi Miele. Non è il racconto lineare di una carriera. È un attraversamento. Della scelta improvvisa di lasciare tutto a sei esami dalla laurea. Della partenza per Roma senza un piano di sicurezza. Della fame che non si placa neppure quando il lavoro arriva. E poi della malattia, del silenzio forzato, della voce che non torna, della paura concreta di non riconoscersi più. Quando ad esempio racconta il tumore alla tiroide, Luigi Miele non cerca un tono epico. Non si mette al centro come eroe. Dice semplicemente che aveva paura. Che si chiedeva chi sarebbe stato se non avesse più potuto fare l’attore. Che guardava da lontano i colleghi al Festival di Venezia mentre lui era isolato per la radioterapia. E in quella distanza non c’era solo la malattia: c’era il timore di perdere terreno, di uscire dalla traiettoria, di diventare invisibile. Ma la parte più sorprendente non è il dolore. È l’inquietudine. Luigi Miele non teme la fatica, teme l’immobilità. Non la critica, ma l’apatia. Non il giudizio, ma la possibilità di non essere messo alla prova. È un uomo che vive con una tensione costante verso il miglioramento, spesso dura, a tratti spietata verso se stesso. Si rivede e non è mai soddisfatto. Rientra a casa e ripensa alle battute dette dal suo Damiano sul set di Un Posto al Sole. Si domanda se abbia fatto abbastanza. Se abbia convinto. Se abbia lasciato un segno. Eppure, dentro questa severità, c’è una fragilità dichiarata. La paura di essere sottovalutato. Il dolore per le parole dette con leggerezza. Il bisogno autentico di arrivare al cuore delle persone. Non per essere amato, ma per comunicare. Per lasciare qualcosa che resti in un tempo che scorre troppo in fretta. Questa intervista non restituisce l’immagine patinata di un attore in costante ascesa, quale Luigi Miele è. Restituisce un uomo in costruzione. Un artista che si interroga sull’identità, sull’ambizione, sull’amore, sul corpo, sulla paternità possibile, sulla scrittura come spazio di verità. Un uomo che oscilla tra autocritica feroce e orgoglio silenzioso, tra la voglia di emergere e il timore di non essere mai abbastanza. È un dialogo che parla di lavoro, ma soprattutto di presenza. Di cosa significa restare vivi, scegliere, esporsi, rischiare. E forse è proprio questa la forza dell’incontro: la sensazione, rara, di trovarsi davanti a qualcuno che finalmente non recita quando parla di sé.

Dove si trova in questo momento?

“A casa. Stamattina ho girato e poi, dopo due mesi, sono tornato dai miei a Castellammare”.

È un modo per rilassarsi, per staccare la spina, per ritrovarsi? Che cosa rappresenta per lei “stare a casa” dai suoi?

“Se devo essere sincero, in questo periodo mi sento un po’ in terra straniera. La casa dei miei, oggi, non è più “casa” nel senso pieno del termine: a parte gli affetti, non c’è più quasi nulla di mio, se escludiamo qualche oggetto di quando ci vivevo fino a dodici o tredici anni fa. La città che sento davvero mia è Roma, quella in cui mi sono trasferito e che ho imparato a conoscere passo dopo passo. Qui, invece, prevale la dimensione affettiva: torno per i miei genitori, per le mie nipoti, per mia sorella, per la famiglia. È un ritorno agli affetti. Ma per me casa è Roma”.

Nasce e cresce nel napoletano fino a quando a un certo punto della sua vita decide di fare l’attore. C’è stato un momento preciso in cui ha capito che non era solo un interesse, ma una scelta inevitabile?

“Tutto per me è iniziato molto presto. Da bambino frequentavo una scuola di teatro a Castellammare: spettacoli di fine anno, prime esperienze sul palco. A undici anni ho avuto anche il primo contatto con un set, per La Squadra, nello stesso centro di produzione dove anni dopo sono tornato per Un Posto al Sole: è curioso come tempo dopo la vita mi abbia riportato nello stesso luogo. Il momento in cui ho capito che volevo davvero intraprendere questa strada, però, non è stato né da piccolo né durante l’adolescenza, quando facevo parte di una compagnia teatrale. È arrivato dopo il liceo. Mi ero iscritto a Economia e stavo per laurearmi. Avevo ventuno o ventidue anni. In quel periodo ho capito che non era la direzione giusta. Mi sono reso conto che stavo seguendo un percorso che non mi apparteneva. Paradossalmente, è stato proprio imboccando una strada che non sentivo mia che ho capito quale fosse la mia. A quel punto ho deciso di lasciare tutto, trasferirmi a Roma, entrare in una scuola di recitazione e mettermi alla prova: è stato quello il vero scatto”.

Che cosa le ha fatto capire che Economia non era la strada giusta?

“Ero arrivato a sei esami dalla laurea, quindi avevo compiuto un percorso significativo. Non ho abbandonato subito. A un certo punto, però, ho compreso che non era ciò che desideravo fare. La laurea, comunque, l’ho conseguita. Dopo il trasferimento a Roma ho frequentato per tre anni e mezzo la scuola di recitazione del Duse di Francesca De Sapio, ma dopo mi sono iscritto al DAMS di Roma Tre, dove mi sono laureato e ho ottenuto anche una specialistica in cinema, televisione e produzione multimediale. Ho quindi una laurea, ma in un ambito coerente con il mio mestiere. Economia non faceva per me, nonostante provenissi da una famiglia in cui entrambi i genitori insegnavano ragioneria e mio padre avesse esercitato per un periodo la professione di commercialista, prima di lasciarla perché non gli dava soddisfazione. C’era un orientamento familiare in quella direzione, ma non lo sentivo mio”.

Non la spaventava la precarietà di una scelta del genere?

“All’inizio no. Con la classica irruenza giovanile, sentivo il bisogno di provarci seriamente. Mi ero già formato tra Castellammare e Napoli, con esperienze teatrali e qualche apparizione televisiva, ma la vera formazione è arrivata a Roma. Ho pensato che fosse giusto buttarsi e vedere dove mi avrebbe portato quella scelta. La consapevolezza della precarietà è arrivata più tardi, quando ho iniziato a svolgere diversi lavori per mantenermi. In quel momento, però, non era il pensiero dominante. I miei genitori erano preoccupati, comprensibilmente. Io no”.

Hanno cercato di farle cambiare idea?

“Sono stato fortunato: il mio avvicinamento al cinema è passato anche attraverso mio padre. È professore, ma figlio e nipote di esercenti cinematografici. Mi ha riempito di film, di VHS. A nove anni guardavo già Il Laureato con Dustin Hoffman e Toro scatenato con Robert De Niro. La passione per il cinema è nata prima ancora dell’idea di fare l’attore. È stata una vera cinefilia, che col tempo si è trasformata nel desiderio di entrare dentro quelle storie”.

Con gli occhi di quel bambino di nove anni, che cosa vedeva nei film?

“Facevo un gioco. Quando guardavo i film da solo, imparavo le battute a memoria. Poi mi mettevo davanti alla televisione e immaginavo di essere un personaggio inventato da me, inserito nella storia che stavo seguendo. Non ero uno spettatore passivo: sentivo il bisogno di entrare nella scena, di partecipare. I miei a volte sentivano rumori dalla stanza: ero io che parlavo da solo, improvvisando dialoghi in base alle sequenze. Da bambino, come tutti quanti, mi interrogavo spesso sull’amore. Di fronte a una scena di un bacio pensavo: ‘Che bello, vorrei viverlo anch’io’ e fantasticavo su quelle situazioni. Erano questi i giochi che facevo… Ma ho visto davvero un numero enorme di film. È stata una passione intensa, durata fino a pochi anni fa. A casa ho circa duemila DVD: sono un collezionista e questa passione me l’ha trasmessa mio padre… La sua infanzia è stata un po’ da Nuovo Cinema Paradiso”.

C’era un genere che la affascinava più di altri?

“Mi interessavano un po’ tutti i generi. Film come Il Laureato, però, mi colpivano per l’idea di ribellione, di rottura degli schemi, di scelte azzardate anche sul piano sentimentale. E devo dire che le storie d’amore mi hanno sempre affascinato moltissimo (sorride, ndr)”.

Ribellione: è stato un ragazzo ribelle?

“Abbastanza, sì. Sono Ariete ascendente Sagittario e, quando mi fisso su un obiettivo, procedo dritto senza lasciarmi fermare. La mia ribellione più grande, in fondo, è stata proprio la scelta di trasferirmi a Roma e di intraprendere questo mestiere. Finché da bambino fai teatro, parli di cinema e coltivi sogni, tutto sembra semplice. Ma quando, nel giro di una settimana, decidi davvero di cambiare vita, la situazione è diversa. Ed è andata esattamente così. In una settimana ho deciso di partire. Ho detto ai miei genitori: “Ho trovato una stanza, tra una settimana mi trasferisco a Roma. Poi vedremo come gestire l’università’. Per loro è stato uno shock.

Rottura degli schemi?

“È stato un gesto di rottura. Anche perché Castellammare, la dimensione domestica, iniziava a starmi stretta. Sentivo il bisogno di interrompere una routine che mi teneva troppo ancorato al contesto in cui ero cresciuto. Avevo l’esigenza di allontanarmi e capire che cosa potesse offrirmi un ambiente diverso”.

Quanto hanno inciso la speranza, l’impegno, l’autodeterminazione?

“Molto. Con il senno di poi, riconosco che è stata anche una scelta compiuta con una certa dose di incoscienza. Trasferirmi così, da un giorno all’altro. Cercare un lavoro per mantenermi, perché per un periodo ho dovuto provvedere da solo alle mie spese, finché non ho iniziato a lavorare come attore. Lasciare un percorso universitario a sei esami dalla laurea. Erano decisioni che, in famiglia, potevano apparire difficili da comprendere. Sono sempre stato un po’ quello fuori dagli schemi, e in parte lo sono ancora. Oggi, però, il lavoro che svolgo ha portato anche un riconoscimento, e lo sguardo nei miei confronti è cambiato. Per un periodo sono stato la pecora nera: quello diverso, con idee considerate poco convenzionali”.

In che senso diverso? Per il desiderio di intraprendere una strada non prevista? In un contesto comunque provinciale, la sua decisione è stata percepita come un’anomalia?

“Non parlerei di anomalia. Piuttosto, ha colpito la modalità con cui ho preso la decisione. Ero uno studente di Economia, quasi laureato, e in pochissimo tempo ho annunciato il trasferimento e la volontà di intraprendere questa professione. Sarò ripetitivo ma è stata la rapidità della scelta a creare preoccupazione. C’è però un aspetto che, ripensandoci oggi, mi fa sorridere. Molti ex compagni di classe, persone che mi conoscevano da bambino, ricordano che in tempi non sospetti dicevo spesso che un giorno mi sarei trasferito a Roma per fare l’attore. Forse perché già da ragazzino vedevo Roma come il centro del cinema, il luogo in cui si muovevano attori e registi. Ripetevo: ‘Prima o poi andrò a Roma e farò l’attore’. Per un periodo avevo messo da parte quell’idea, ma a ventuno anni ho deciso di darle una possibilità concreta. E sono partito”.

Una scelta, appunto, azzardata. Non le è costato sacrificio dover ricominciare tante volte da zero? Prima Economia, poi Roma, poi la scuola, poi di nuovo l’università… Perché questa continua esigenza di ripartire dall’inizio?

“È una bella domanda che mi pongo anch’io. Non so rispondere con precisione, ma è un atteggiamento che mi accompagna da sempre. Sento il bisogno di rimettermi in discussione in tutto ciò che faccio. Anche quando le cose funzionano, mi chiedo come possano funzionare meglio. Sono inquieto sotto questo aspetto, vivo in una tensione costante. Non si tratta di insoddisfazione, perché sono soddisfatto di ciò che ho raggiunto finora. È piuttosto una forma di fame. Fame di crescita, di possibilità. Avverto sempre una spinta interiore che mi porta a chiedermi come migliorare, come mettermi nuovamente alla prova. Temo l’immobilità più della fatica”.

La fame è ambizione? Il voler diventare la versione migliore di sé, sul piano umano e professionale?

“Sì, sono ambizioso. E ambizioso nel senso che dice lei. Desidero essere la versione migliore di me stesso, prima come uomo e poi come attore. Mi sta a cuore, prima di tutto, essere una persona corretta. Il resto viene dopo. È una questione umana, ancora prima che professionale”.

Questa “fame” l’ha aiutata a superare i sacrifici? L’abbandono del nido familiare, il passaggio da una condizione protetta a una in cui doveva costruirsi tutto da solo?

“Ero molto felice, devo dirlo con sincerità. Non ho provato paura, anzi: è stata quasi una liberazione. Appena arrivato a Roma ho percepito subito che era la scelta giusta. So che molti, quando si trasferiscono lontano da casa, avvertono la mancanza della famiglia. Io no. Spero che i miei non me ne vogliano ma non l’ho sentita. Ho pensato semmai: ‘Lo sto facendo davvero’. Ed ero entusiasta. Ricordo la sensazione di abbondanza: i cinema, i teatri, le opportunità. A Castellammare c’erano uno o due cinema; a Roma potevo vedere qualunque film. Era una città viva, stimolante. Avevo la percezione che mi stesse aprendo la mente. È stata una felicità immediata. Paura, nessuna”.

Dal punto di vista umano, però, all’inizio era solo. È stato semplice costruire una rete di relazioni?

“Appena arrivato a Roma, andavo al cinema quattro o cinque volte a settimana, sempre da solo. Lo facevo con piacere. Poi mi sono iscritto alla scuola di recitazione e lì ho iniziato a creare legami. Molti compagni erano nella mia stessa situazione: si erano trasferiti per tentare la carriera di attore. Da quel momento è stato naturale condividere esperienze e difficoltà”.

Non la preoccupava che un giorno quei compagni potessero diventare suoi concorrenti?

“No, almeno non con le persone incontrate nel mio percorso. Ero concentrato soprattutto sulla formazione. Sentivo il bisogno di costruire basi solide. La voglia di affrontare provini e di entrare concretamente nel mondo del lavoro è arrivata dopo due o tre anni. Prima volevo essere pronto”.

Quando ha poi iniziato a lavorare, l’esperienza sul set ha confermato la sua idea di cinema o l’ha messa in discussione?

“Ho capito che la realtà è molto più complessa di quanto appaia sullo schermo. Il set è un luogo in cui accadono continuamente imprevisti: tensioni, ritardi, dinamiche complesse. L’attore è in prima linea, deve esporsi, restare centrato, proteggersi. Questo nessuna scuola può insegnarlo fino in fondo: lo si apprende sul campo. In un certo senso è stato anche disilludente. Il risultato finale può essere armonioso, ma dietro c’è una macchina impegnativa. Eppure, quando si è davanti alla macchina da presa, tutto il resto scompare. Esiste solo il personaggio”.

Le scuole insegnano molto, ma non sempre preparano a ciò che accade realmente su un set.

“Ho studiato con il metodo Stanislavskij-Strasberg, quindi con un lavoro profondo sull’emotività e sulla costruzione del personaggio. È un approccio rigoroso e prezioso. Nel contesto italiano, però, i tempi di lavorazione sono spesso ristretti. Occorre essere intuitivi, rapidi, capaci di collegare subito le indicazioni ricevute. A scuola si può lavorare con calma; sul set no. Bisogna essere pronti. Se non lo si è, si viene messi da parte”.

È stato semplice per lei alle prime armi capire di chi fidarsi, tra scuole, agenti e professionisti del settore?

“Mi considero una persona intuitiva nei rapporti. Un incontro decisivo è stato quello con il mio agente, Cristiano Cucchini. Il primo giorno in agenzia è stato molto severo. Bocciava tutti i self tape che portavo. Per mesi, ogni settimana, tornavo con nuovi video realizzati a casa, con un piccolo set improvvisato, e lui li respingeva. Mi diceva: ‘Così non va bene. In questo modo non posso proporla ai provini’. È stato fondamentale. Mi ha insegnato che il metodo e lo studio sono indispensabili, ma bisogna anche comprendere quali siano le proprie caratteristiche nel mercato: la fisicità, il volto, l’energia, ciò che distingue dagli altri. Mi ha aiutato a guardarmi con maggiore lucidità ed è stato per me un passaggio determinante”.

Che cosa ha provato con il primo lavoro ottenuto?

“I primissimi incarichi erano ruoli minori, poche battute. Ero felice, ma dentro di me sentivo già il desiderio di andare oltre. Ho sempre avuto la percezione di poter ambire a qualcosa di più. La vera svolta emotiva è arrivata con ruoli più strutturati, come in Un Posto al Sole o ne Il Commissario Ricciardi. In quei momenti ho pensato di aver finalmente convinto qualcuno delle mie capacità. Per un attore il riconoscimento è essenziale. Si desidera essere scelti, creduti. Il riconoscimento di chi affida un ruolo e quello del pubblico hanno un valore enorme”.

Se potesse parlare al Luigi degli inizi, che cosa gli direbbe di non sottovalutare?

“Forse la salute fisica. Nel 2017 ho avuto un tumore alla tiroide. Venivo da un periodo in cui non stavo bene e avevo trascurato i controlli: non facevo analisi da circa un anno e mezzo. Mi hanno asportato la tiroide e ho seguito la radioterapia. È stato un anno difficile. Ho rischiato anche di perdere la voce, che per me è fondamentale: sono baritono. Dopo l’intervento la voce non tornava, ero afono. Mi sono spaventato molto. In quel periodo vedevo le immagini del Festival di Venezia, i colleghi presenti, mentre io ero isolato per la radioterapia. Mi sentivo distante da ciò che desideravo raggiungere. La paura più forte era quella di restare indietro, di perdere terreno. Poi è emersa anche una domanda più profonda”.

Quale?

“Se non posso più fare questo lavoro, chi sono? Ed è una domanda che mi accompagna ancora. È stato un anno segnato dall’incertezza e dalla preoccupazione. Poi, quando ho trovato il giusto dosaggio della terapia quotidiana, mi sono ripreso completamente. È stata una vera rinascita. In quel periodo avevo anche preso dieci chili ma, ritrovando la voce, ho ritrovato anche l’energia necessaria a rimettermi in forma. Ed è allora che ho pensato di poter ricominciare davvero”.

La recitazione, per lei, è una questione di testa o di pancia?

“Entrambe: sono necessarie tutte e due. L’istinto è fondamentale. Ho bisogno di sentire le scene. Se non le sento davvero, rischio di diventare meccanico, e non sono efficace in quel modo. Devo viverle. Ma serve anche la razionalità: per dosare le emozioni, per gestire il rapporto con il partner in scena, con i colleghi, per controllare la tensione. Il set è un ambiente imprevedibile, attraversato da dinamiche che non sempre si conoscono in anticipo. Quando ci si trova dentro, si percepisce quante variabili entrino in gioco. Istinto e lucidità devono procedere insieme”.

Le è mai capitato di identificarsi in un personaggio al punto da portare con sé aspetti che prima non le appartenevano?

“Sì, soprattutto con Un Posto al Sole. In quella serie interpreto un padre, mentre nella vita non ho figli. Eppure, sul set, sono emerse dinamiche paterne che forse non conoscevo. Nel rapporto con Manuel D’Angelo, il bambino che interpreta Manuel Renda, si è creato un legame particolare. Ho scoperto una dimensione paterna che non sapevo di avere. Forse è emerso anche un desiderio. Non so ancora se vorrò diventare padre, ma alcune consapevolezze sono nate proprio lavorando su quel personaggio”.

Nella vita reale, però, una dimensione simile la vive nel rapporto con le sue nipoti.

“Sì, sono profondamente legato alle mie nipoti. Allo stesso tempo, però, l’idea di diventare padre mi mette ancora in soggezione. Sento di poter dare amore, ma la vita che conduco oggi mi fa riflettere. Sto lavorando molto, sono ancora in una fase di crescita professionale. Il lavoro assorbe gran parte delle mie energie. Credo che la paternità richieda una ridefinizione delle priorità, oltre che un notevole passo indietro. In questo momento mi percepisco ancora in costruzione. Sto sviluppando nuovi progetti, mi sto dedicando anche alla scrittura di uno spettacolo teatrale che vorrei portare in scena. Ho il timore di sacrificare qualcosa che nella mia vita non è ancora del tutto consolidato. Questa è la verità”.

Che rapporto ha con il giudizio? Il suo è un lavoro costantemente sottoposto a valutazione.

“È vero. Fare l’attore significa esporsi. Ricordo una frase di un collega: ‘Fare l’attore è come andare in giro sempre nudo’. È un’immagine efficace che ben restituisce l’idea. Il mio rapporto con il giudizio varia a seconda dei periodi. Oggi, a trentatré anni, cerco prima di tutto di capire da chi proviene. Viviamo in un contesto in cui tutti esprimono opinioni, e sul mestiere dell’attore ancora di più. Tendo, quindi, a distinguere. Mi interessa molto il giudizio degli addetti ai lavori, di chi ha competenza. Quello del pubblico mi interessa, certo, ma provo a mantenerne una giusta distanza”.

Anche perché, quando si interpreta un ruolo continuativo, il pubblico tende a confondere attore e personaggio. Le è capitato?

“Sì, ma riesco abbastanza bene a separare le due dimensioni. Il personaggio non va giudicato. Non va difeso a ogni costo, ma nemmeno condannato. Se arriva una critica al personaggio, posso riconoscerne la legittimità. Cerco sempre di distinguere tra me e ciò che interpreto. Tuttavia, il pubblico è fondamentale. Non tanto per il giudizio in sé, quanto perché ciò che faccio raggiunge qualcuno. Ho bisogno del pubblico. Ho bisogno che quello che porto in scena parli a qualcuno. Altrimenti che senso avrebbe? E quando qualcuno mi ferma per strada e dice: ‘Ieri sera l’ho vista, quella scena era molto bella’, anche in una giornata difficile ricordo perché faccio questo mestiere”.

E con l’autocritica che rapporto ha?

“Complicato. Sono estremamente autocritico. Le persone che mi stanno vicino sostengono che sia troppo severo con me stesso. Ogni volta che mi rivedo in video penso che sia tutto sbagliato. Poi, a mente più fredda, riconosco che qualcosa di valido c’è. Mi è capitato di tornare a letto la sera e ripetere mentalmente le battute pronunciate durante il giorno, chiedendomi perché le avessi dette in un certo modo. È un atteggiamento quasi ossessivo. So che è ambizione, ma probabilmente dovrei imparare a concedermi maggiore leggerezza”.

È così autocritico perché teme di essere sottovalutato?

“Sì, è una paura che conosco. Mi è capitato di sentirmi sminuito, e questo genera in me una reazione. Quando qualcuno mi sottovaluta, rispondo aumentando l’impegno. Non mi lascio abbattere. Al contrario, reagisco con determinazione. Spesso ciò che è stato oggetto di critica si è trasformato, col tempo, in un punto di forza, in slancio”.

Dietro questo temperamento combattivo c’è anche fragilità. Che cosa la ferisce oggi?

“Mi ferisce essere dato per scontato. Mi ferisce chi non ascolta davvero. E mi colpisce l’uso superficiale delle parole. Alcune parole, pronunciate con leggerezza, possono lasciare un segno. Mi ferisce la mancanza di consapevolezza dei propri limiti, l’assenza di rispetto, l’incapacità di riconoscere l’altro”.

Riesce a percepire quando qualcuno non è sincero con lei?

“Sì. Ma non sono incline allo scontro diretto. Non direi mai: ‘Lei sta mentendo’. Cerco di mantenere una certa eleganza nei rapporti. Preferisco uscire da situazioni ambigue con ironia, anche pungente. Amo molto la commedia all’italiana: l’ironia, a mio avviso, è una forma di intelligenza e di difesa. Non mi appartiene l’aggressività. Se devo rispondere, lo faccio con ironia, magari affilata, ma sempre ironia”.

In che relazione è con i sentimenti?

“Li vivo fino in fondo. Tendo a essere sincero, con me stesso e con gli altri. Cerco di essere leale nei rapporti, attento alle persone. Sbaglio, naturalmente. Ma non considero i sentimenti qualcosa da evitare. Sono esperienze da attraversare”.

Tra tutte le emozioni, qual è quella che oggi le suscita maggiore preoccupazione?

“In passato avrei risposto la rabbia. Oggi direi la noia. E l’apatia. La preoccupazione più grande, in questo momento, è non avere la possibilità di agire. Di trovarmi in una condizione in cui non accade nulla. Oggi sono fortunato perché lavoro molto, e per un attore non è affatto scontato. Mi sono però chiesto: ‘Se adesso mi fermassi, che cosa succederebbe?’. Immagino giornate segnate dalla noia, dall’inerzia. Ed è una prospettiva che mi inquieta. Mi piace essere attivo, lavorare, sentirmi coinvolto. Dal punto di vista professionale, noia e apatia sono ciò che mi preoccupa di più”.

E sul piano personale?

“Dal punto di vista affettivo sono profondamente innamorato. È un periodo molto felice. Attorno a me ci sono poche persone, davvero poche, ma le considero autentiche. Sento il loro affetto e ricambio. Mi sento anche protetto. Vivo una fase di serenità. Probabilmente incide anche la stabilità professionale ed economica, per cui nella vita privata, oggi, mi sento in equilibrio. Per questo associo le preoccupazioni soprattutto al lavoro. Se venisse meno quello, temo che si incrinerebbe un assetto che ora percepisco solido”.

Ha detto che intorno a sé ha poche persone ma fidate. Teme di essere colpito?

“Sempre. Resto ferito anche da atteggiamenti apparentemente banali. A trentatré anni, però, ho una consapevolezza diversa rispetto al passato. Un tempo mi lasciavo travolgere di più da ciò che accadeva nei rapporti. Oggi soffro, ma riesco a rimettermi in piedi più rapidamente: ho basi più solide”.

Che rapporto ha con il suo corpo, con la fisicità? È uno strumento di lavoro?

“Sì, lo è in modo decisivo. A volte mi percepisco imponente: sono alto un metro e ottantanove. Ma mi piace. Considero il corpo un dono. Nel nostro Paese la bellezza talvolta viene guardata con sospetto; io la vedo come una qualità da valorizzare, anche da mostrare. Poi magari qualcuno mi osserva dall’esterno e si fa un’idea superficiale, mentre in casa mia trova una persona che legge molto, con migliaia di libri, appassionata di cinema, e dotata di una certa dolcezza. Per cui, mi piace il mio corpo, ma so che non esaurisce la mia identità”.

Che cosa sogna, Luigi?

“Ho un sogno molto semplice: arrivare al cuore delle persone. Lasciare un segno. Vorrei raggiungere il pubblico più ampio possibile e offrire qualcosa che faccia stare bene chi guarda o ascolta. È una spinta profonda: faccio questo mestiere per comunicare, per dire qualcosa a qualcuno. C’è poi anche un altro desiderio: realizzare un’opera che resti. Qualcosa di indimenticabile. Viviamo in un tempo in cui tutto scorre velocemente. Vorrei contribuire a qualcosa che rimanga nella memoria, come certe interpretazioni che hanno segnato un’epoca. Non ho ancora realizzato nulla di indimenticabile. Sono ancora in crescita. Ma l’obiettivo è lasciare un’impronta duratura”.

Stiamo già lavorando in quella direzione?

“Sto lavorando a un monologo ispirato all’Amleto, una mia riscrittura. Scrivo molto: poesie, racconti brevi. Spero di portarlo in scena il prossimo anno. Credo che Amleto racconti molto delle tensioni e delle inquietudini contemporanee. Mi sto dedicando con grande impegno a questo progetto, anche perché il pubblico mi associa a un’immagine precisa, ma dentro di me c’è molto altro: mi sto impegnando affinché emerga”.

Che cosa le restituisce la scrittura?

“Scrivo spesso in forma di flusso di coscienza. Quando rileggo, riconosco stati d’animo che stavo vivendo senza averli messi a fuoco. La scrittura restituisce parti di sé che non erano del tutto consapevoli. Talvolta, mi capita qualcosa di simile riguardando una scena: mi sorprendo e penso di non ricordare fino in fondo ciò che ho fatto. E quello stupore è prezioso. Oscillo sempre tra autocritica e orgoglio: quando mi rivedo sono severo ma, quando devo affermarmi, sento con forza la mia presenza. Non voglio essere invisibile: ho ancora molto da dare”.