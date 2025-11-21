Luigi Montuori nuovo Segretario generale del Garante della Privacy dopo le dimissioni di Angelo Fanizza

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Luigi Montuori, dirigente dell’Autorità Garante per la Privacy, è stato nominato nuovo segretario dell’ente per la protezione dei dati personali dopo le dimissioni di Angelo Fanizza. Il precedente segretario aveva lasciato il proprio incarico dopo essere stato accusato di aver ordinato di spiare i dipendenti dell’Autorità.

L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha annunciato che Luigi Montuori sarà il nuovo segretario generale dopo le dimissioni di Angelo Fanizza, rese note nella giornata di ieri 20 novembre.

Montuori è dirigente dell’Autorità dal 2001 e per due anni, dal 2010 al 2012, aveva svolto le funzioni di vice Segretario generale. Questo lo rende tra le persone più familiari con il ruolo ricoperto da Fanizza.

ANSA Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la Privacy

Le ragioni ufficiali delle dimissioni di Fanizza non sono ancora state rese note, ma potrebbero essere legate alla sua richiesta di estrarre informazioni dai computer dei dipendenti dell’Autorità a seguito delle inchieste dei Report.

Chi è Luigi Montuori

Montuori è entrato nella pubblica amministrazione inizialmente all’interno del Ministero del Tesoro, per poi passare all’Inpdap (Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica) e quindi al Ministero delle Finanze.

È docente all’Università La Sapienza (Istituto di teoria dell’interpretazione e di informatica giuridica) nel master in diritto dell’informatica e teoria e tecnica della normazione.

Insegna anche alla Lumsa (Libera Università Maria Ss. Assunta) dove tiene corso di formazione in diritto penale dell’informatica e all’Università d Trieste nel master in Privacy ict della facoltà di ingegneria.

Le dimissioni di Angelo Fanizza

La successione al ruolo di Segretario generale del Garante per la Privacy è stata innescata dalle dimissioni Angelo Fanizza, che fino al 20 novembre ricopriva quel ruolo.

Non ci sono motivazioni ufficiali per questo gesto, ma diverse fonti di stampa hanno ipotizzato che possa trattarsi di una conseguenza delle inchieste della trasmissione di Rai 3 Report sull’Autorità.

Dopo le prime puntate che parlavano del ruolo della politica all’interno del Garante, Fanizza aveva chiesto di raccogliere informazioni dai computer dei dipendenti dall’Autorità.

La richiesta era arrivata al dirigente della sicurezza informatica, Cosimo Comella per mail in forma confidenziale. Fanizza ha lasciato il posto di Segretario dopo solo un mese. Era infatti stato assunto a ottobre.