Luigi Morcaldi chiede l'ergastolo dopo il femminicidio di Luciana Ronchi, al gip ha detto che "sono pentito"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Luigi Morcaldi, durante l’interrogatorio nel carcere di San Vittore del 24 ottobre, avrebbe chiesto l’ergastolo per il femminicidio dell’ex compagna Luciana Ronchi. A riferirlo Patrizia Iacobino, avvocato dell’uomo che si sarebbe definito pentito per l’omicidio commesso. Gli inquirenti avrebbero però dubbi sulla sincerità delle sue dichiarazioni, che risulterebbero discordanti rispetto a quelle rilasciate, e a verbale, durante il primo interrogatorio dopo il delitto dell’ex compagna.

Come è morta Luciana Ronchi

Il femminicidio di Luciana Ronchi è avvenuto il 22 ottobre.

Luigi Morcaldi, ex compagno della vittima, si sarebbe appostato sotto la palazzina di Bruzzano, quartiere di Milano, dove vivevano insieme.

ANSA Le indagini delle polizia nel luogo dell’omicidio di Luciana Ronchi in via Giuseppe Grassini

Prima l’avrebbe presa a pugni e poi accoltellata a morte sotto gli occhi di diversi testimoni.

Luigi Morcaldi, 64 anni, si sarebbe poi dileguato su uno scooter, mentre per l’ex non c’era nulla da fare

La donna è morta all’ospedale Niguarda di Milano poco dopo l’aggressione.

Il 64enne è stato fermato e bloccato al Parco Nord nel tardo pomeriggio del 23 ottobre.

Il movente del femminicidio

Secondo diverse testimonianze riportate dal Corriere della Sera emergerebbe un quadro chiaro per il femminicidio di Luciana Ronchi.

Dopo aver iniziato a convivere nel 1985, la coppia si era lasciata nel 2022.

La donna era rimasta nell’appartamento di via Grassini, luogo dove è stata accoltellata dall’ex.

Insieme hanno gestito prima una birreria e successivamente un bar.

Il fallimento dell’attività nel 2010 avrebbe scatenato la crisi nella coppia e soprattutto l’inizio di litigi e violenze.

Come riporta l’Ansa in una lettera inviata al figlio 28enne, che avrebbe interrotto con il padre qualsiasi tipo di rapporto, Luigi Morcaldi avrebbe etichettato come “l’uomo che si è preso la sua vita” il compagno che la vittima aveva prima di morire.

Il movente sarebbe quindi la gelosia nei confronti della serenità ritrovata da parte della ex ma anche per ragioni economiche.

La richiesta di Luigi Morcaldi

La richiesta dell’ergastolo, come riporta l’Ansa, che ricorda in parte quella di Filippo Turetta, non convincerebbe gli inquirenti.

Dal verbale del primo interrogatorio emergerebbe un quadro confusionario dove avrebbe affermato che la sua intenzione non era quella di uccidere Luciana Ronchi ma solo spaventarla.

Inoltre avrebbe parlato prima di motivi economici dietro il femminicidio, poi di gelosia e infine di odio nei confronti della ex compagna che nulla avrebbero a che fare con il pentimento dichiarato successivamente.

Dalla testimonianza della custode del palazzo di via Grassini a Bruzzano risulterebbe che l’uomo era già davanti alla casa della donna nella sera del 21 ottobre.