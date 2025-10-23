Luigi Morcaldi ha scritto una lettera prima di uccidere Luciana Ronchi, trovata in auto: "La torta avvelenata"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Nell’auto di Luigi Morcaldi è stata trovata una lettera intitolata “La torta avvelenata”, la missiva, secondo i primi accertamenti, era indirizzata alla ex compagna Luciana Rochi, uccisa con 14 coltellate a Milano, e al figlio, ai quali si sarebbe rivolto riversando su di loro “la sua rabbia e frustrazione”. L’uomo è attualmente in carcere con l’accusa di omicidio aggravato, per aver aggredito in strada e ucciso la donna.

La lettera di Luigi Morcaldi

Il pomeriggio del 22 ottobre 2025, quando Morcaldi è ancora in fuga, nella sua auto è stato trovato un foglio intitolato “La torta avvelenata”. Nell’abitacolo c’è anche un giubbotto insanguinato.

Nella missiva l’uomo si rivolge a Luciana Ronchi, la 62enne con cui aveva avuto una relazione affettiva e con la quale aveva avuto un figlio.

ANSA

Il luogo in cui è stata accoltellata Luciana Ronchi

Proprio alla famiglia Morcaldi imputava il suo fallimento di vita e nel lavoro, una rabbia che ha trasformato anche in rivendicazione economica tanto che prima di accoltellarla reclama “Devi andare via da casa mia”.

La confessione di Morcaldi

Interrogato dal pubblico ministero di Milano Giovanni Tarzia, Morcaldi ha ammesso tra le lacrime: “Sono un assassino…è stato un momento, l’ho vista e…non so spiegare perché l’ho fatto”.

L’uomo, 64 anni, deve ora rispondere di omicidio aggravato dalla relazione affettiva con Luciana Ronchi. Gli inquirenti stanno cercando di verificare se Morcaldi avesse in qualche modo premeditato il delitto di via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano, contestazione che non viene mossa nel provvedimento di fermo che deve essere valutato da un gip.

“È stato di impeto, ho perso la cognizione della mia forza. Io stamattina I’ho vista, mi è venuta una rabbia, un odio, mi è salito tutto il male che mi hanno fatto. Ho pensato tanto al male che mi hanno fatto in questi anni”, ha detto il 64enne durante l’interrogatorio del 22 ottobre.

L’uomo, rispondendo alle domande del pm, ha minimizzato sui litigi. “Ci mandavamo a quel paese – ha affermato – lei mi graffiava, io le davo qualche sventolone, cioè schiaffi, mai una cosa che ha superato il limite. Mai sputato addosso, almeno che mi ricordi, spintoni sì, sì. Non ricordo se è mai caduta per terra, mai una cosa che esce del sangue, solo scaramucce, cose normali”.

“Erano liti frequenti, di parole e ogni tanto ci mettevamo le mani addosso – ha aggiunto – non sono mai intervenute le forze dell’ordine. Solo ultimamente, una volta ho chiamato io, una volta ha chiamato lei e hanno detto che era tutto regolare”.

Ora bisognerà ricostruire i giorni prima del femminicidio e se troveranno conferma le parole di chi davanti ai giornalisti ha parlato di appostamenti.

L’aggressione di Morcaldi a Luciana Ronchi

Morcaldi, che da qualche mese non lavorava più come badante e in passato gestiva un bar, aveva un box vicino all’abitazione di Luciana Ronchi e ha ammesso di averla vista qualche giorno prima in compagnia del nuovo compagno.

Davanti al magistrato non ha saputo spiegare perché quando ha raggiunto in moto via Grassini aveva con sé il coltello poi abbandonato in un cestino del Parco Nord.

Secondo quanto affermato dal procuratore capo di Milano Marcello Viola, la persona che ha aggredito la vittima si è mossa con estrema determinazione e rapidità e ha colpito con grave violenza Luciana con 14 coltellate, alcune delle quali letali al collo.

Il delitto sarebbe maturato appunto in un clima di “rabbia e frustrazione” accumulata nei confronti dell’ex compagna, la cui relazione con Morcaldi si era interrotta tre anni fa dopo circa 40 anni di convivenza. L’omicidio di Ronchi è stato ripreso dalle telecamere e il 64enne è stato riconosciuto dalle persone che hanno assistito all’aggressione.

A “tradirlo” anche il cellulare. Nel pomeriggio del 22 ottobre 2025 quando Morcaldi ha riacceso il telefono “gli accertamenti urgenti fatti sulla localizzazione” hanno permesso alla polizia di individuare subito il soggetto. Bloccato, l’uomo non ha opposto resistenza.

Le indagini sull’omicidio

Luciana Ronchi non aveva mai sporto denuncia e non è mai stata segnalata nessuna criticità: risulta solo che l’uomo si sia rivolto a degli assistenti sociali per avere accoglienza in un dormitorio. Dalle lettera “sgrammaticata” trovata in auto, alle possibili motivazioni economiche, fino all’analisi dettagliata di telecamere e al racconto dei testimoni, gli investigatori stanno continuando tutti gli accertamenti.

Nel fermo si legge che è stato lo stesso Morcaldi a indicare l’arma del delitto, gettato in un cestino del parco, “un coltello che per la violenza dei colpi inferti aveva la parte terminale della lama spuntata”.