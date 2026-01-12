Luigi Nicolais morto a 83 anni, il presidente del Cnr era stato ministro con Prodi e deputato col Pd

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

A 83 anni è morto Luigi Nicolais, ingegnere chimico con una lunga carriera in politica. È stato ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione con deleghe a Università, Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica durante il governo di Romano Prodi tra il 2006 e il 2008. In precedenza, aveva ricoperto il ruolo di assessore regionale in Campania ed è stato deputato del Pd. Ha insegnato all’Università Federico II di Napoli e dal 2012 al 2016 è stato presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Chi era Luigi Nicolais, ministro e presidente del Cnr

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, Luigi Nicolais era ricoverato da alcune settimane al Policlinico Federico II, ma non si conoscono le cause della morte.

Originario di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, ha continuato a lavorare per la sua società Materias per promozione di ricerca e innovazione.

Ingegnere chimico, era stato professore universitario di tecnologie dei polimeri alla Federico II.

Durante i suoi anni di insegnamento, aveva collaborato anche con la University of Washington e l’University of Connecticut di Storrs.

Grazie ai suoi lavori accademici, fa parte del Gruppo 2003 che unisce i ricercatori italiani più citati nella letteratura scientifica.

Dal 2012 al 2016, Luigi Nicolais è stato presidente del Cnr, Consiglio nazionale delle ricerche.

Luigi Nicolais di che partito era, la carriera politica

In precedenza, durante il governo Prodi II, aveva ricoperto la carica di ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione.

La carriera politica di Luigi Nicolais era iniziata nel 2000 con Antonio Bassolino, quando aveva rivestito la carica assessore della giunta regionale della Campania con deleghe a Università, Ricerca scientifica e Innovazione tecnologica.

Dopo l’esperienza al Governo, è stato deputato del Pd dal 2008 al 2012.

Il cordoglio di Romano Prodi

L’ANSA riporta le parole di Romano Prodi per la scomparsa di Luigi Nicolais.

“Sono profondamente addolorato, ero legato da sentimenti di vero affetto. Il nostro è stato sempre un rapporto di stima e di autentica amicizia che ci ha uniti in passato e che è rimasto vivo nel tempo”, ha dichiarato l’ex premier.

Ha, inoltre, sottolineato in una nota che “oggi il nostro Paese ha perso uno scienziato autorevole, una figura di riferimento per tutta la comunità scientifica nazionale e internazionale e un politico capace che ha dedicato tutta la sua vita all’innovazione e al progresso”.

La nota del Cnr

Anche il Consiglio nazionale delle ricerche ha voluto ricordare Luigi Nicolais.

Andrea Lenzi, presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche, lo ha descritto come “una persona di straordinario valore scientifico e umano, punto di riferimento internazionale nel campo della chimica e delle tecnologie dei materiali, che ha contribuito con competenza, dedizione e forte senso delle istituzioni alla crescita e al buon funzionamento del Cnr, lasciando un’eredita’ importante in termini di professionalità visione e impegno”.

Il ricordo del Pd

L’ANSA riporta anche il ricordo di Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera.

“Piango la scomparsa di Gino Nicolais. Un intellettuale, un uomo di scienza, un politico appassionato e integerrimo. Mancherà molto la sua naturale simpatia che lo rendeva un uomo sempre vicino al popolo napoletano. Ciao Gino”, ha dichiarato.