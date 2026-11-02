Luigi Pedranzini, il serial killer de 'I casi di Teresa Battaglia': “Mi definisco un malinconico cronico”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Dalle piste da sci di Bormio al set di I casi di Teresa Battaglia, accanto a Elena Sofia Ricci. La storia di Luigi Pedranzini è segnata da scelte inattese e dalla necessità di rimettersi continuamente in gioco. Cresciuto in una numerosa famiglia contadina, ha abbandonato lo sci agonistico, studiato lingue e immaginato un futuro nel giornalismo sportivo, prima di scoprire la recitazione. Nella serie acchiappa ascolti targata Publispei in onda su Rai 1, Luigi Pedranzini interpreta Alessio, un personaggio che lo ha portato a interrogarsi sul confine tra bene e male. In questa intervista a Virgilio Notizie, Luigi Pedranzini racconta il rapporto con la memoria, la paura di perdere le persone amate, la psicoterapia e una sensibilità che, da bambino, considerava una debolezza.

Alessio è il personaggio che interpreta nella serie di Teresa Battaglia. O forse dovremmo chiamarlo Giacomo, come abbiamo scoperto. Come ha costruito questa figura e quale idea se n’era fatto prima di arrivare sul set?

“Sarò sincero: quando ho ricevuto la mail del provino, mi sembrava quasi di partire avvantaggiato rispetto agli altri. Seguo Ilaria Tuti da molti anni, sia per la saga di Teresa Battaglia sia per i suoi romanzi storici. Avevo già letto l’intera storia, conoscevo il personaggio e disponevo quindi di molti elementi sui quali lavorare. Mi sono concentrato soprattutto sulla doppia vita di Alessio. Credo sia uno dei punti di forza di questa stagione, perché mette in discussione il confine tra bene e male, forse più di quanto accadesse nelle precedenti. Pensiamo a Teresa Battaglia, una donna che ha dedicato la propria vita alla giustizia e alla difesa dei più deboli. Eppure, dopo aver subito una violenza, si trova a interrogarsi su un dilemma: è sempre giusto perseguire la giustizia oppure anche sentimenti come la vendetta e la rivalsa hanno diritto di esistere? È una domanda che riguarda tutti. Sarebbe bello riuscire sempre a porgere l’altra guancia, come insegna la religione cristiana. Ma quante volte, nella vita, abbiamo voglia di mandare qualcuno a quel paese, di reagire d’istinto, seguendo la pancia anziché la testa?”.

Si è mai chiesto perché abbiano scelto proprio lei per interpretare un serial killer? Pensa che abbiano colto qualche caratteristica particolare della sua personalità?

“Non mi ero mai posto questa domanda sul piano personale. Avevo affrontato il ruolo esclusivamente dal punto di vista dell’attore. Ripensandoci, però, nella mia vita è sempre esistito un certo contrasto tra l’apparenza e ciò che sono realmente. Mi hanno detto spesso che ho uno sguardo a volte triste, persino inquietante, che però contrasta con il mio sorriso. Anche questa è una forma di dualità. Diversi amici mi hanno confessato che, prima di conoscermi, mi consideravano altezzoso, freddo, uno che se la tira un po’. Poi hanno scoperto una persona completamente diversa. Questa contraddizione è alla base del personaggio di Alessio, o Giacomo, e in qualche modo appartiene anche a me. Non faccio necessariamente una buona prima impressione. È curioso, considerando che sono un attore e che, durante un provino, i primi istanti possono essere decisivi. Sono un po’ un diesel. Anche nello sport ho sempre preferito le discipline di resistenza: il traguardo lo vedo sul lungo periodo”.

Che ricordo conserva dell’esperienza sul set con Elena Sofia Ricci e gli altri interpreti?

“Credo che anche dall’esterno si percepisca quanto sia stato bello lavorare a questo progetto. Sul set si respirava un clima davvero piacevole. Penso emerga anche dalle dirette che facciamo insieme e dai video del backstage che stanno cominciando a circolare. Per me, che ero alla prima esperienza su un set di queste dimensioni, è stata una fortuna enorme iniziare proprio in un ambiente del genere”.

Uno dei temi centrali della serie, accanto alla violenza, è la memoria, soprattutto quella legata alle esperienze traumatiche. Lei che rapporto ha con i ricordi?

“Pessimo, almeno per quanto riguarda la memoria a breve termine! Sono la classica persona che dimentica gli occhiali nei locali, il portafogli o le chiavi di casa. Con i ricordi, invece, è tutta un’altra storia. Sono piuttosto malinconico. Quando vivo un’esperienza particolarmente bella, oppure un episodio mi segna profondamente, tendo a ripensarci spesso. Mi interessa molto anche la memoria storica e il significato stesso del ricordare. Mi definisco un malinconico cronico. Penso che il ricordo abbia un valore particolare: può provocare dolore, ma lascia anche una certa dolcezza. Si soffre perché si è consapevoli che un periodo è finito. Attraverso la memoria torniamo a vivere momenti che sappiamo di non poter più rivivere, ma che ci hanno reso felici o hanno lasciato un segno”.

C’è un ricordo che avrebbe particolarmente paura di perdere?

“Questa domanda mi tocca molto. Come le dicevo, soffro davanti alla consapevolezza che tutto abbia una fine. Forse la mia paura più grande è proprio la morte, perché rappresenta il limite definitivo con cui dobbiamo confrontarci. Ho già perso persone care e l’idea di cominciare a dimenticare alcuni ricordi legati a loro, magari persino il suono della loro voce, mi spaventa moltissimo. Per questo considero l’Alzheimer, la malattia che colpisce Teresa Battaglia, una delle patologie più crudeli. Anche quando una persona è ancora viva, può privarla progressivamente della memoria, dei ricordi, del suo vissuto. Resta la presenza fisica, ma rischia di andare perduta una parte fondamentale della sua identità, quella che potremmo chiamare la sua anima. È questo che mi terrorizza: perdere la memoria di ciò che abbiamo vissuto”.

Esistono anche ricordi che la mente sembra attenuare per proteggerci. Le è mai capitato di avere questa sensazione?

“Se avessi rimosso un ricordo, come potrei saperlo? Non mi vengono in mente episodi del genere, ma se la mia mente avesse deciso di eliminarli inconsciamente, come potrei riconoscerli? La psicologia mi ha sempre affascinato. Anche nei romanzi gialli trovo interessante il meccanismo della memoria selettiva, il modo in cui la mente può proteggerci da determinate esperienze traumatiche. Personalmente, grazie a Dio, non posso lamentarmi. Ho attraversato delle difficoltà, ma nulla di paragonabile a ciò che tante persone vivono oggi nel mondo. Dovremmo essere più grati per ciò che abbiamo. Ricordo di aver letto un articolo che spiegava come la malinconia tenda a romanticizzare il passato. Pensiamo alla frase ‘si stava meglio quando si stava peggio’. Spesso ci sembra vera soltanto perché conserviamo gli aspetti più belli di un periodo. Quando sosteniamo che cinquant’anni fa esistessero valori più sani e che la vita familiare fosse migliore, dimentichiamo le difficoltà di allora, alcune delle quali oggi sono state superate. Forse appartiene alla natura umana attenuare il ricordo delle esperienze più faticose e concentrarsi su quelle che ci hanno fatto stare bene”.

Foto: Publispei – MN Comm / US: Davide Musto

Quando sente la parola «trauma», qual è la prima immagine che le viene in mente?

“Da ex sportivo penso subito a un trauma fisico: una caduta, un colpo, un infortunio. Ma i traumi possono avere origini molto diverse. La psicologia mi ha sempre interessato e ho fatto molta terapia. Ricordo che una volta la mia terapeuta mi disse che un trauma non deve necessariamente derivare da un episodio violento o particolarmente grave. Può essere anche l’esperienza di un bambino che rimane da solo a scuola, aspettando i genitori che arrivano mezz’ora dopo tutti gli altri. Oppure una maestra che non comprende il suo disegno, un brutto voto. La mia terapeuta parlava della ‘grande ferita’, un’esperienza che può nascere durante l’infanzia e avere le origini più diverse. Per me il trauma è una ferita che ci segna e intorno alla quale cominciamo a costruire il nostro carattere, cercando, spesso inconsapevolmente, di evitare che si riapra”.

Anche un cambiamento radicale può lasciare un segno profondo. Lei ha abbandonato lo sci agonistico, che per anni era stato al centro della sua vita, per intraprendere una strada completamente diversa. Come è maturata quella decisione?

“Mi capita spesso di incontrare persone che, ascoltando la mia storia, mi dicono: ‘Sembra che tu abbia vissuto mille vite!’. Vengo da Bormio, un paese di montagna, e da una famiglia contadina. Mio padre ha nove fratelli e siamo venticinque cugini soltanto da parte paterna. D’estate andavamo tutti in alpeggio, in malga, con i nonni. Sembrava quasi di vivere nel mondo di Heidi. A volte dormivamo anche in quindici cugini nello stesso stanzone. Già allora vivevo tra due realtà. Durante l’estate mi sembrava di tornare indietro nel tempo, poi rientravo nella vita moderna, tra gli amici e gli allenamenti di sci agonistico. Lo sport è stato fondamentale per molti anni. Poi è arrivato un infortunio al ginocchio, anche se non particolarmente invalidante. In un certo senso, ho colto la palla al balzo. Mi sono detto: ‘Questa è la volta buona per lasciare il paese’. Lo sci mi teneva necessariamente a Bormio. Avevo bisogno della neve, delle piste e degli allenamenti. Non è come l’atletica, che puoi praticare anche trasferendoti altrove”.

Dal momento in cui ha lasciato Bormio, come è arrivato alla recitazione?

“Sono partito per Berlino, dove ho trascorso due mesi per migliorare il tedesco e preparare l’ultimo esame universitario. Mi sono poi laureato in Lingue e letterature straniere. L’autunno successivo mi sono trasferito a Milano. All’epoca volevo diventare giornalista sportivo, anche per mantenere un legame con l’ambiente dello sport. Ho frequentato una scuola di scrittura che prevedeva anche lezioni di sceneggiatura. È stato allora che ho scoperto un mondo completamente nuovo. Alla mia insegnante piacevano molto i miei testi. Un giorno mi suggerì di seguire un corso di teatro, spiegandomi che i dialoghi efficaci sulla carta non sempre funzionano quando vengono pronunciati dagli attori. Ho seguito il suo consiglio e, all’improvviso, la mia vita è cambiata di nuovo. Ho capito che forse volevo recitare. Dopo l’accademia a Milano, mi sono trasferito a Roma, che rappresenta un punto di riferimento per chi desidera lavorare come attore in Italia. Mi sono reinventato diverse volte, affrontando situazioni completamente nuove. Nel contesto da cui provengo, la recitazione e il mondo dell’arte erano lontanissimi. Non conoscevo nessuno che avesse intrapreso un percorso simile e al quale chiedere consiglio. Mi sono buttato a piedi pari. Per questo non credo che un nuovo inizio debba necessariamente essere vissuto come un trauma negativo. Può rappresentare anche uno sconvolgimento positivo, capace di spingerci a reinventarci”.

Che cosa prova quando deve ricominciare da capo? La entusiasma soprattutto la novità oppure sente anche la difficoltà di abbandonare ciò che conosce?

“Paradossalmente, mi sento molto più a mio agio nei nuovi inizi che nelle situazioni statiche, quando tutto diventa ordinario e prevedibile. La mia terapeuta mi faceva notare che, davanti a una nuova sfida, sono entusiasta. Mi piace mettermi alla prova e scoprire fin dove posso arrivare. Quando però raggiungo l’ottanta o il novanta per cento dell’obiettivo, quando ormai il traguardo è vicino, comincio quasi ad annoiarmi. Sento il bisogno di un altro stimolo. Trovo molto più appassionante ricominciare e reinventarmi che specializzarmi in un ambito e rimanere fermo lì. All’inizio di una nuova avventura mi entusiasma tutto, persino la fatica. Mi piace dover studiare, capire, lavorare duramente. Ripartire non mi spaventa affatto. Anzi, è una condizione nella quale mi sento particolarmente a mio agio. Riconosco, però, di avere un problema con la frustrazione della quotidianità. È un aspetto sul quale ho lavorato e continuo a lavorare. Quando conosco ormai ogni dettaglio di una situazione e mi rendo conto che potrebbe diventare la mia condizione stabile per molto tempo, comincio ad annoiarmi. La mia terapeuta mi ricordava che bisogna imparare anche a rimanere, a tenere duro e proseguire senza cercare continuamente nuove sfide. Riconosco questa mia tendenza, questa sorta di nevrosi, se vogliamo chiamarla così”.

Come venivano percepite dagli altri le sue scelte, soprattutto in un ambiente nel quale i percorsi professionali sembravano già tracciati?

“Mi dà molta soddisfazione il modo in cui i miei amici hanno accolto le mie scelte. Provengo da un piccolo paese di montagna, dove i percorsi professionali sono piuttosto definiti. C’è chi diventa imprenditore, chi lavora nel turismo e chi riesce a trasformare lo sport in una professione, magari arrivando alle Olimpiadi. Immagini come poteva essere considerato un ragazzo che lasciava Bormio per fare l’attore, un mestiere estremamente precario. Ogni volta che terminiamo un progetto, di fatto, siamo disoccupati. Puoi aver vinto un David di Donatello, ma nessuno ti garantisce che arriverà un altro lavoro. Per questo molti mi consideravano un po’ folle. Eppure alcuni amici mi hanno confessato di aver trovato nelle mie scelte una fonte d’ispirazione. Mi dicevano: ‘Non avrei nemmeno il coraggio di mettere piede fuori da Bormio!’. E bisogna considerare che Bormio è un paese dove si vive bene, con un buon tenore di vita, poca criminalità e situazioni di grave difficoltà economica piuttosto rare. È un’isola felice. Mi vedevano partire, andare a vivere con sconosciuti e affrontare un settore del quale non sapevo nulla, senza alcuna garanzia. A me, invece, tutto questo piaceva. Naturalmente, i conti si fanno alla fine. Magari tra vent’anni penserò che, se fossi rimasto al paese, avrei avuto una casa, un lavoro stabile e qualche risparmio in più. Non possiamo saperlo. Oggi, però, questa è la vita che mi rende felice. E, al di là di quella componente di follia che mi è sempre stata attribuita, non ho mai avvertito una vera disapprovazione”.

Se il giudizio degli altri non l’ha condizionata particolarmente, quanto è severo con se stesso?

“Moltissimo. Credo sia un’arma a doppio taglio che mi porto dietro dagli anni dello sport. L’attività agonistica mi ha insegnato la disciplina, il valore del sacrificio e l’importanza di allenarsi anche quando non se ne ha voglia. Quando diluvia e devi comunque affrontare tre ore di allenamento sotto la pioggia, sviluppi una resistenza che ti accompagna per tutta la vita. Questa mentalità mi ha aiutato molto anche nella recitazione. Il rovescio della medaglia è la ricerca continua del miglioramento. È positiva, certo, ma rischia di impedirti di essere davvero soddisfatto. Finisci per trovare sempre un difetto: una scena che avresti potuto interpretare diversamente, un aspetto sul quale avresti dovuto lavorare di più, una preparazione che poteva essere migliore. La soddisfazione definitiva diventa quasi un’utopia. Non ho ancora capito se questa ricerca della perfezione sia un bene o un male. Anche perché, forse, è proprio l’imperfezione a rendere interessante un lavoro. Si parla tanto di perfezione, ma credo che in fondo non piaccia a nessuno. Forse perché annoia. Devo imparare ad accontentarmi un po’ di più, perché faccio fatica a riconoscermi i meriti e a essere pienamente soddisfatto del mio lavoro. L’ambizione è importante. Bisogna puntare in alto, perché in basso c’è sempre posto. Ma occorre anche imparare a godersi i traguardi raggiunti. Altrimenti, che senso ha?”.

Nello sport il risultato è misurabile: ci sono il cronometro, i tempi e il confronto con gli avversari. Nella recitazione, invece, si può essere bravissimi e non ottenere comunque un ruolo. Come ha vissuto questo passaggio?

“È una condizione da accettare quando si sceglie di dedicarsi all’arte. Nello sport, come dice lei, alla fine parla il cronometro. Chi arriva primo vince, indipendentemente dalle opinioni degli altri. Nella recitazione non funziona così. Puoi essere il migliore durante un provino e non venire scelto per una decisione della produzione. Magari perché hai gli stessi colori della protagonista e, invece di sembrare una coppia di innamorati, insieme sembrate fratello e sorella. Sono eventualità che devi mettere in conto prima ancora di intraprendere questo mestiere. Ma la bellezza dell’arte sta proprio nella molteplicità delle possibilità che offre. Lo sport, sotto questo aspetto, è meno inclusivo. Puoi desiderare con tutte le tue forze di diventare un campione e allenarti duramente, ma se sei alto un metro e trenta difficilmente vincerai un oro olimpico nel salto in alto. Nell’arte, invece, le imperfezioni possono diventare punti di forza, se impari a valorizzarle. Entrambi i mondi hanno vantaggi e limiti”.

Che cosa significa, allora, avere successo? Sente di averlo già raggiunto oppure lo considera ancora un obiettivo lontano?

“Sono convinto che il successo consista nell’avvicinarsi il più possibile alla vita che avevamo immaginato per noi stessi. C’è un monologo di Viola Davis, un’attrice straordinaria, che mi ha colpito profondamente. Il concetto è che il giorno peggiore della nostra vita sarà l’ultimo, quando la persona che siamo diventati incontrerà quella che avremmo voluto essere. È un’immagine molto forte. Per me avere successo significa riuscire a realizzare, almeno in parte, la vita che sogno. Non è necessariamente una questione di premi. Non voglio fare l’ipocrita: se arrivano, ben vengano. Ma non rappresentano l’obiettivo principale. Già riuscire a vivere di recitazione, trasformando una passione nel proprio lavoro, sarebbe un risultato enorme. Conosco persone che svolgono professioni molto remunerative senza esserne felici. Ho studiato a Milano, dove l’economia e la finanza occupano un ruolo importante. Alcuni miei amici guadagnano cifre che, quando me le raccontano, mi viene quasi da piangere! Eppure non li vedo soddisfatti. Non hanno più tempo per allenarsi, praticare sport o uscire con gli amici. Per questo considero la possibilità di vivere della propria passione una forma di successo straordinaria, per la quale essere felici e riconoscenti”.

Nel mestiere dell’attore ci sono inevitabilmente periodi di inattività. Quando non recita, come coltiva il suo bisogno di espressione artistica?

“Prima di tutto mi nutro dell’arte degli altri. Leggo moltissimo, vado al cinema e guardo tanti film. Poi c’è la scrittura. Ho sempre un po’ di timore a parlarne, perché finché un progetto non si concretizza faccio fatica a considerarlo reale. Scrivere mi piace molto e ho alcune idee alle quali vorrei dare forma entro la fine del 2027. Non ho ancora ricevuto un riscontro da un pubblico esterno, quindi non so quale valore possano avere per gli altri. Per me, però, la scrittura è una forma d’arte profondamente appagante. Mi affascinano le parole, le immagini che riescono a evocare e i pensieri che permettono di esprimere. Un’altra grande passione è la musica. Ascolto praticamente ogni genere, ma purtroppo sono una frana! Non ho mai imparato a suonare uno strumento e ho seguito qualche lezione di canto soltanto per diventare almeno un po’ intonato. Per il momento, quindi, mi limito ad ascoltarla. Credo anche che l’arte meriti rispetto. Oggi capita spesso di vedere persone improvvisarsi attori o cantanti, passando con leggerezza da una professione all’altra. Ma ogni disciplina artistica richiede studio e preparazione”.

Oltre ai progetti creativi, le capita di mettere su carta pensieri ed emozioni personali?

“L’ho fatto, ma mi sono accorto che riesco a raccontarmi meglio attraverso una terza persona. Forse ho bisogno di prendere una certa distanza dalle esperienze che vivo. Mi viene più naturale trasferire le mie emozioni su un personaggio anziché parlare direttamente di me. Per un periodo ho tenuto un diario nel quale annotavo sensazioni e momenti particolari della mia vita. Poi ho capito che, affidando quelle esperienze a una figura immaginaria, riuscivo a osservarle con maggiore lucidità. L’unico diario che continuo a scrivere in prima persona è quello dei sogni”.

Perché ha scelto di annotare proprio i sogni?

“Faccio sogni completamente assurdi! A volte mi sveglio e mi domando che diavolo abbia sognato. Allora li trascrivo, perché mi piace cercare di comprenderne il significato. E poi, chissà, un giorno potrebbero diventare materiale per una sceneggiatura o un romanzo. I sogni li racconto così come li vivo. Per tutto il resto preferisco la terza persona”.

Quando si guarda allo specchio, chi vede?

“Un matto! Le spiego perché. L’anno scorso, per il mio compleanno, gli amici mi hanno regalato una collanina con la carta del Matto dei tarocchi. All’inizio ho pensato: ‘Grazie, bella opinione che avete di me!’. Poi mi sono informato sul significato della carta e ho scoperto che il Matto rappresenta chi si lancia alla scoperta del mondo, chi segue la propria curiosità e ha voglia di esplorare. Mi riconosco moltissimo in questa immagine”.

C’è un episodio della sua vita che rappresenta particolarmente bene questo spirito d’avventura?

“Mi piacerebbe farle vedere Bormio, per aiutarla a comprendere che cosa significhi partire da un paese come il mio. A diciassette anni ho deciso di andare negli Stati Uniti perché volevo imparare l’inglese. Mio padre non era d’accordo e non voleva pagarmi il college. Così ho contattato un uomo di Bormio che viveva da anni in America e possedeva un ristorante. Ho comprato il biglietto aereo e sono partito per il Colorado, dove ho lavorato come cameriere per tre mesi durante l’estate. Ripensandoci oggi, mi sorprendo ancora. Avevo diciassette anni, ero dall’altra parte del mondo e non parlavo nemmeno bene l’inglese, perché quello che impari a scuola è molto diverso dalla lingua che incontri nella vita quotidiana. Quando mi guardo allo specchio vedo soprattutto questo: una persona curiosa, che ama mettersi in gioco e si impegna per realizzare ciò in cui crede”.

Lei ha una presenza fisica importante, anche grazie al suo passato sportivo. Si riconosce una bellezza estetica? E nel suo lavoro la considera un vantaggio o un limite?

“Non voglio fare l’ipocrita. Sono consapevole della mia prestanza fisica e del fatto che l’aspetto estetico, soprattutto davanti alla macchina da presa, possa rappresentare un valore aggiunto. A teatro è diverso. Puoi essere bello quanto vuoi, ma se non riesci ad arrivare al pubblico, la bellezza conta ben poco. Finora non ho mai considerato la bellezza un limite. So di essere un bel ragazzo, ma ne vedo anche tanti più belli di me! Non penso quindi di essere particolarmente straordinario sotto questo aspetto. Nel percorso che ho fatto finora, il mio fisico non ha rappresentato un ostacolo. Non so se accadrà in futuro, ma per il momento non ho vissuto questa difficoltà”.

Vorrei tornare alla sua dimensione più intima. Che rapporto ha con le emozioni? Si lascia travolgere oppure cerca di controllarle?

“Sono cresciuto a Bormio, in una famiglia contadina e in un ambiente prevalentemente maschile. Nella mia famiglia siamo per il novanta per cento uomini, quindi esisteva una mentalità piuttosto machista, con un forte cameratismo. Da bambino non era sempre facile esprimere la mia sensibilità. Ricordo un episodio che mi è rimasto impresso. Eravamo in alpeggio, durante l’estate. Una notte sette mucche stavano percorrendo una strada vicino a un burrone. Una jeep le aveva abbagliate con i fari, spaventandole, e gli animali erano precipitati. La mattina ci chiamarono per andare a seppellirle. Avevo sette anni. Per me quelle mucche non erano semplicemente animali da allevamento. Erano quasi delle amiche, perché trascorrevamo intere giornate nei prati insieme a loro. Sono animali teneri, curiosi, docili. Le consideravo quasi come amiche. Quando le vidi morte, scoppiai a piangere davanti ai miei zii, ai cugini e al veterinario. E fui preso in giro. Mi prendono in giro ancora oggi! Sono passati quasi trent’anni e durante le cene di Natale quell’episodio torna puntualmente fuori. Da piccolo consideravo la mia sensibilità una fragilità, quasi una debolezza della quale vergognarmi e che dovevo nascondere”.

Oggi, invece, proprio quella sensibilità è diventata uno strumento fondamentale per il suo lavoro. È cambiato anche il modo in cui la vive?

“Completamente. Oggi faccio un mestiere nel quale le emozioni sono il motore di tutto. Quella stessa sensibilità che da bambino consideravo una debolezza è diventata un dono. La capacità di sentire, di entrare in empatia con gli altri e di lasciarsi toccare da ciò che accade, non soltanto nella propria vita ma anche nel mondo che ci circonda, è qualcosa di prezioso”.

E la parola ‘felicità’, invece, quale immagine le richiama?

“Ho sempre associato la felicità alla serenità. Sa che mi ha appena aperto un cassetto della memoria? In questo momento sto pensando ai miei nonni. Erano nati durante la guerra, avevano condotto una vita semplice, fatta di duro lavoro. Eppure erano sempre sereni, sorridenti. Erano persone buone. Ricordo quando tornavamo a casa la sera, dopo aver munto le mucche, e mia nonna ci aspettava sulla porta. Anche dopo tantissimi anni di matrimonio, i miei nonni continuavano ad abbracciarsi e a salutarsi con un bacio. Quando si accorgevano che noi bambini li osservavamo, si baciavano sulla guancia. Quando invece pensavano di non essere visti, si scambiavano un bacio sulle labbra. È un ricordo tenerissimo che mi ha appena fatto tornare alla mente. La ringrazio”.

E se le dicessi ‘amore’? Che significato ha oggi per lei questa parola?

“L’amore è ancora un universo che sto imparando a conoscere. Credo esistano molte forme d’amore, non soltanto quello romantico tra due partner, ma anche quello che lega gli amici e i familiari. Provengo da una famiglia molto numerosa e unita. Tuttavia, il percorso professionale mi sta portando sempre più lontano da casa. Bormio non è particolarmente comoda da raggiungere e riesco a tornarci sempre meno. Mi sono reso conto che una famiglia può nascere anche dalle persone con cui scegliamo di condividere la quotidianità, come i coinquilini. Condividere una casa significa aprire agli altri uno spazio molto intimo della propria vita. Prima di lasciare il paese non avevo mai considerato questa possibilità. Oggi, invece, i miei coinquilini sono tra le persone più importanti per me. Viviamo insieme da sei anni e nel tempo abbiamo costruito un rapporto di sostegno e aiuto reciproco. Sono diventati una seconda famiglia. Credo che legami così profondi non potrebbero esistere senza una forma d’amore. Non voglio pensare che siano soltanto rapporti di convenienza”.

Prima ha ricordato i suoi nonni e il bambino che era. Immagini che quel bambino possa incontrare il Luigi di oggi. Che cosa lo sorprenderebbe maggiormente?

“Rimarrebbe stupito dalla strada che abbiamo percorso. Uso il plurale perché è come se parlassi di due persone distinte. Oggi posso sembrare molto sicuro di me, ma questa sicurezza l’ho acquisita attraverso le esperienze. Da piccolo ero il classico bravo bambino: ubbidiente, attento a scuola, preciso nei compiti. Forse perché mi risultava più facile assecondare gli altri che ascoltare me stesso e seguire i miei desideri. Crescendo, però, la vita mi ha dimostrato che ero capace di raggiungere risultati importanti. Lo sport mi ha regalato molte soddisfazioni. Mi sono laureato, ho cambiato strada più volte e sono riuscito a entrare, anche se ancora in punta di piedi, nel mondo del cinema e della recitazione italiana. Credo di aver compiuto un percorso significativo. Quel bambino rimarrebbe sorpreso soprattutto dalle capacità che abbiamo dimostrato di possedere”.

E se potesse parlargli, ripensando alle sue paure e insicurezze, quale consiglio gli darebbe?

“Gli direi di essere un pochino più egoista. Di pensare maggiormente a se stesso e meno agli altri. Forse non è il consiglio più bello da dare a un bambino, ma è quello che sentirei di offrirgli”.