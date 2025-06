Luigi Petrella morto a Mondragone travolto dall'auto guidata da un pregiudicato, pirata della strada arrestato

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un 53enne con precedenti penali, Pietro Cascarino, è stato fermato con l’accusa di aver travolto con laa sua auto Luigi Petrella, il 16enne morto per le conseguenze di un incidente a Mondragone, nel Casertano. Il presunto pirata della strada è stato individuato a Perugia dai carabinieri dopo essersi dato alla fuga.

Il fermo per la morte di Luigi Petrella

Pietro Cascarino è stato rintracciato dai carabinieri di Mondragone grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte. Su di lui grava l’accusa di omicidio stradale.

Il 53enne pregiudicato è ritenuto vicino al clan camorristico La Torre di Mondragone ed è fratello di Giovanni Cascarino, collaboratore di giustizia.

Il comune di Mondragone, nel Casertano, dove il 16enne Luigi Petrella ha perso la vita in un incidente

L’incidente a Mondragone

L’incidente a Mondragone è avvenuto nella serata di venerdì 27 giugno, nelle vicinanze dello stadio comunale, quando Petrella è stato investito da un’auto mentre era in sella al suo scooter Honda.

Nello scontro, secondo quanto ricostruito, il 16enne è andato a schiantarsi contro un paolo della luce, urto che gli avrebbe causato ferite gravissime.

Dopo un primo soccorso di alcuni amici, il minorenne è stato trasportato d’urgenza dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, dove ha perso la vita per le lesioni riportate.

La fuga del pirata della strada

Il pirata della strada è scappato subito dopo lo scontro, lasciando il 16enne in una pozza di sangue.

Immediata la caccia al responsabile da parte dei carabinieri arrivati sul luogo dell’incidente, che tramite i primi accertamenti e le verifiche delle immagini delle telecamere della zona sono riusciti a individuare Cascarino in poco tempo mentre era in fuga a Perugia, anche grazie alle testimonianze raccolte.

Su Facebook, il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, ha espresso il cordoglio della comunità per la morte del 16enne, descritto come un bravo studente dell’Istituto Nautico Caboto di Gaeta: “Non esistono parole, gesti, silenzi. È un dolore che fa scoppiare mente e cuore. Il mio pensiero va alla famiglia distrutta dal dolore ed a Luigi, un ragazzo meraviglioso della nostra terra, che a soli 16 anni, è morto nella serata di ieri in un incidente con il motorino”.