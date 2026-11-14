Luigi Zeno, dalla serie ‘Minerva’ alla lotta contro il bullismo: “Vorrei diventare me stesso”

A diciannove anni Luigi Zeno ha già imparato quanto possa essere difficile sottrarsi alle definizioni degli altri. Giovane promessa del cinema italiano, attore campano, rappresentante della Generazione Z: etichette che raccontano soltanto una parte di lui. Dietro il suo percorso, dalla serie Minerva ai nuovi progetti per Rai 1 Nemo e Trastevere Blues, c’è un ragazzo che continua a studiare, a interrogarsi e a cercare una strada personale. Studente di Scienze della Comunicazione e Culture Digitali all’Università Federico II di Napoli, Luigi Zeno coltiva interessi che spaziano dalla filosofia alla musica, dal design alla creazione di profumi. Ma è soprattutto nel confronto con i coetanei che emerge una delle dimensioni più significative del suo impegno: la sensibilizzazione contro il bullismo, attraverso il cortometraggio La linea sottile e gli incontri nelle scuole. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Luigi Zeno racconta i sacrifici della formazione, i pregiudizi incontrati nei casting e il sostegno ricevuto dalla famiglia. Riflette sul bisogno di essere ascoltati, sulla libertà di cambiare idea e sulla difficoltà di crescere in una società che chiede ai ragazzi di sapere troppo presto chi diventeranno. Quando il discorso arriva ai grandi interpreti che ammira, da Marcello Mastroianni a Massimo Troisi ed Eduardo De Filippo, Zeno chiarisce la sua ambizione: non ripercorrere la strada di qualcun altro, ma trovare la propria.

In Minerva interpreta Leonardo, un ragazzo che entra in un ambiente dove quasi tutto è regolato, dagli orari alle relazioni. Secondo lei, a diciannove anni è più difficile rispettare le regole imposte dagli altri oppure capire quali regole dare alla propria vita?

“Credo sia molto più difficile dare delle regole alla propria vita. Penso alla filosofia, una materia che amo. Quando si parla di regole, di scelte e di ciò che si vuole fare, mi viene sempre in mente il mito della caverna di Platone. Ci sono persone che già a diciannove anni hanno la lucidità necessaria per uscire dalla caverna, mentre molte altre preferiscono rimanere al suo interno. Naturalmente non possiamo prendere quel mito e trasferirlo esattamente nella realtà di oggi, ma ci aiuta a comprendere quanto sia più facile seguire regole imposte da qualcun altro piuttosto che cercare di costruirne di proprie. Fortunatamente, se penso alla mia generazione, vedo ragazzi molto inclini alla ribellione, nel senso positivo del termine. È una generazione che cerca continuamente di affermare le proprie regole, di scalpitare, di trovare una propria strada. Mi sembra una generazione molto combattiva da questo punto di vista. Se invece considero la questione in termini più generali, credo che stabilire autonomamente le regole della propria vita sia una delle sfide più difficili”.

Lei descrive la ribellione come una forma di libertà. Eppure, per costruire la sua carriera, ha scelto anche una disciplina molto rigorosa. Come convivono queste due esigenze?

“Ribellarsi non significa necessariamente rompere le regole, magari attraverso la violenza o la contrapposizione fine a se stessa. Se vogliamo immaginare le regole come una prigione, preferirei visualizzarle come un recinto. Non qualcosa che ti tiene imprigionato, ma una zona sicura all’interno di un mondo che può essere pericolosissimo. Credo che la recitazione mi abbia portato a voler rimanere il più possibile all’interno di questo recinto. Ho cercato di studiare, di continuare a formarmi, sacrificando anche una parte della mia vita sociale e rinunciando ad alcuni eventi. Per me, quindi, le regole non hanno rappresentato necessariamente una limitazione. Sono state anche uno strumento per andare avanti e per costruire il mio percorso”.

Ha iniziato a recitare quando la scuola occupava ancora una parte importante della sua quotidianità. Oggi lavora con professionisti che hanno molti più anni di esperienza. Le è mai capitato di sentirsi improvvisamente adulto sul lavoro e poi, tornando a casa, rendersi conto di essere ancora un ragazzo di diciannove anni?

“Le direi che mi vedo ancora come un bambino. Soprattutto in questo mondo. Lei ha detto una cosa molto giusta: mi confronto con attori che hanno addirittura più anni di esperienza di quanti io ne abbia di vita. È qualcosa di stupefacente. Con molti degli attori con cui ho lavorato sono letteralmente cresciuto. Guardavo le loro serie, i loro film, i loro episodi. Ritrovarmi un giorno a poter dire che siamo colleghi, che siamo sullo stesso piano dal punto di vista lavorativo, è una sensazione incredibile. Naturalmente non intendo sullo stesso piano per importanza o bravura. Mi considero infinitamente più inesperto. E attenzione, essere inesperti è molto diverso dall’essere impreparati. Una persona può essere tecnicamente preparata, può studiare molto, ma avere ancora poca esperienza sul campo. Considero l’esperienza qualcosa di fondamentale nel percorso di crescita e di formazione culturale di una persona. Quindi, devio un po’ dalla domanda: mi sento un bambino in entrambi i casi. Quando arrivo sul set provo una felicità incredibile, soprattutto per la possibilità di conoscere tutte le persone che ci lavorano. La prima cosa che faccio, e probabilmente gli assistenti alla regia mi odiano per questo, è fermarmi a parlare e salutare tutti. Dai runner alle persone che si occupano della sicurezza, cerco sempre di salutare chiunque. Mi piace proprio l’ambiente del set, lo spirito che si crea, quella sensazione di seconda famiglia. E poi c’è la bellezza di stare davanti alla macchina da presa con professionisti che hanno accumulato numerose esperienze. Persone che sanno già come muoversi, dove posizionarsi, quale intenzione dare a una scena, come ragionare. Anche quello, per me, è un mondo da scoprire. E la stessa cosa vale quando torno a casa, perché ho l’opportunità di ripensare a ciò che ho vissuto, di esaminarlo, di comprenderlo meglio, di provare a confermarlo oppure a confutarlo. È molto bello”.

Rispetto all’immagine che aveva da bambino del mondo dello spettacolo, che cosa ha scoperto essere diverso? C’è qualcosa che l’ha sorpresa particolarmente nel lavoro sul set?

“Le parlo ingenuamente delle aspettative di un bambino di cinque anni, quindi potrebbero sembrare anche stupide o irragionevoli. Da piccolissimo immaginavo che il mondo dello spettacolo fosse molto più veloce e frenetico. Invece, uno degli aspetti che ho imparato negli anni è che si tratta di un ambiente molto più pacato, ordinato e pianificato di quanto pensassi. Sul set non si decide all’improvviso che cosa girare. Ci sono le location, le macchine da presa, l’organizzazione delle scene. C’è moltissima progettazione e preparazione prima di arrivare al momento delle riprese. Da bambino immaginavo il cinema come una macchina gigantesca che correva a una velocità incredibile e che, se non riuscivi a starle dietro, ti lasciava indietro. Un’altra cosa che ha addirittura superato le mie aspettative è la quantità e la qualità delle richieste che vengono fatte a un attore. Confrontandomi con colleghi e amici che lavorano nello spettacolo, anche con chi non ha ancora partecipato a molte produzioni, mi sono reso conto che spesso ci si aspetta di interpretare un personaggio esattamente come lo si è preparato per il self-tape o per il provino. Si pensa: ‘Mi preparo in questo modo e poi arriverò sul set e farò quello che ho studiato’. Invece sul set bisogna continuamente mettere in discussione ciò che si sta facendo, soprattutto in funzione della messa in scena, che è ciò che alla fine arriverà agli spettatori. Bisogna mantenere un filo logico tra tutte le scene, anche quando un’interpretazione cambia leggermente. Magari sulla sceneggiatura è scritto che il personaggio deve essere molto cattivo, che deve raggiungere un climax emotivo fortissimo, capace di lasciare lo spettatore scioccato. Poi, durante le riprese, può capitare che quel climax non venga raggiunto esattamente come lo avevi immaginato. Eppure al regista può piacere particolarmente quel ciak, perché hai dato un’altra intenzione, un’altra sfumatura che funziona comunque molto bene per il personaggio. A quel punto devi essere capace di rimanere fedele a ciò che hai costruito, mantenendo una coerenza con le scene precedenti. È una delle cose più importanti che ho scoperto lavorando sul set”.

US: Daniela Del Prete

La Generazione Z, la sua, viene spesso descritta come disorientata e incapace di assumersi responsabilità. Lei si riconosce in questa rappresentazione? Che cosa pensa venga frainteso dei ragazzi della sua età?

“Certamente. Però vorrei fare una premessa: sono uno studente di Scienze della Comunicazione e Culture Digitali alla Federico II. Ho terminato il primo anno, sostenendo tutti gli esami, tra cui anche Sociologia delle masse. Lo preciso perché sono soltanto uno studente e non pretendo certo di avere gli strumenti per analizzare un’intera popolazione. Detto questo, attraverso il sentire comune, le opinioni che circolano e la mia stessa appartenenza a questa generazione, ho notato quello che definirei una sorta di effetto clone. È un’esperienza che, in realtà, hanno vissuto tutte le generazioni precedenti alla nostra: essere considerate le peggiori. Quando parlo con persone più grandi, che potrebbero essere i genitori o addirittura i nonni dei ragazzi della mia età, sento spesso descrivere la nostra generazione come una generazione di ragazzi persi, senza una direzione. Ma vorrei spezzare una lancia a nostro favore: a diciotto o diciannove anni è difficile sapere già esattamente quale direzione prendere nella vita. Siamo ancora piccoli, se vogliamo guardare la questione su una scala più ampia. Pensiamo che in alcune parti del mondo la maggiore età si raggiunge a ventun anni. Caricare un ragazzo del peso di dover sapere cosa vuole fare, cosa deve fare e come deve farlo, senza concedergli la possibilità di cambiare idea, di rimettere tutto in discussione o di scegliere diversamente soltanto perché qualcun altro ha già affrontato quella strada, credo sia estremamente gravoso. E questo peso, secondo me, riguarda più la mia generazione in generale che il mio caso specifico. Io fortunatamente svolgo un lavoro che dipende molto da me, dalle mie capacità e dal mio impegno personale. Ma torno al punto iniziale: siamo considerati la generazione peggiore, esattamente come i nostri genitori venivano considerati peggiori dai loro genitori e, prima ancora, era successo alle generazioni precedenti”.

Questa difficoltà di scegliere riguarda soltanto i diciannovenni oppure accomuna anche persone più grandi?

“Mi viene in mente un film che ho visto recentemente al cinema, Cena di classe. Mi è piaciuto moltissimo e lo cito perché, al di là della componente comica, mi ha portato a riflettere. Nel film emerge un sentimento che accomuna persone di trentacinque anni e ragazzi di sedici: il desiderio di non essere caricati della responsabilità di dover scegliere e definire già tutto della propria vita. È una situazione molto diversa rispetto a quella degli anni immediatamente successivi alla guerra, soprattutto in Italia. Se osserviamo anche alcuni dati statistici, come quelli dell’Istat, possiamo notare come un tempo la vita fosse più determinata. C’era maggiore paura, si prendevano decisioni e si tendeva a non guardarsi troppo indietro. Oggi, grazie a condizioni di vita più agiate, almeno in determinati contesti, tendiamo a rallentare queste decisioni e a metterne molte in discussione. Esiste anche il fenomeno opposto: avere talmente tante possibilità di scelta da rimanere completamente indifferenti, quasi apatici, davanti alla necessità di decidere. Naturalmente è difficilissimo descrivere un’intera generazione, composta da centinaia di migliaia, se non milioni di persone, attraverso poche parole. Però il sentimento comune che percepisco è che la nostra sia la generazione peggiore. E secondo me è profondamente sbagliato”.

Lei ha appena parlato di scelte, responsabilità e futuro. In diverse interviste ha raccontato di essere molto determinato e di avere le idee chiare su ciò che vuole diventare. Vorrei chiederle il contrario: esiste qualcosa della sua vita su cui oggi è completamente indeciso e che non sente il bisogno di risolvere immediatamente?

“È vero, quando guardo al mio futuro professionale so con certezza di avere alcuni obiettivi. Ci sono cose che voglio conquistare e per le quali sono determinato a impegnarmi. Se penso, per esempio, al desiderio di diventare un grande attore, so che continuerò a studiare per riuscirci e spero di avere le opportunità necessarie per mettermi alla prova. Su questo sono sicuro. Nella mia vita personale, invece, è ancora tutto da decidere. Fortunatamente siamo esseri umani e la programmazione si addice molto più ai computer che a un sistema organico come il nostro. Penso soprattutto alle relazioni, che siano amicizie oppure rapporti d’amore. Sono qualcosa che non posso determinare e che, probabilmente, non riuscirò mai a determinare completamente. In fondo, il futuro non si può stabilire in anticipo. L’unica certezza che abbiamo nella vita è la morte. Partendo da questa consapevolezza, so che potrebbe succedermi qualsiasi cosa. Ho degli obiettivi, conosco i metodi attraverso i quali posso cercare di raggiungerli e sono determinato nel portarli avanti. Ma non posso essere altrettanto sicuro delle situazioni che mi troverò ad affrontare. Quelle rimangono tutte aperte”.

Ha scelto di continuare anche gli studi universitari, nonostante gli impegni legati alla recitazione. È una decisione che nasce dal desiderio di formarsi oppure anche dalla necessità di conservare uno spazio personale che non dipenda dal cinema e dai risultati professionali?

“Principalmente nasce da qualcosa che va al di fuori della carriera attoriale. Ho sempre detto, e continuerò a sostenerlo, che per me fare l’attore è una passione. È stato un bisogno che andava oltre la necessità, qualcosa in più, un surplus. Ma sono anche una persona che ha una grande sete di curiosità. Se dovessi confinare tutta la mia esistenza esclusivamente nell’essere attore, per quanto questa professione possa racchiudere numerosi universi narrativi e possibilità differenti, sentirei comunque il bisogno di esplorare altro. Essere attore significa già muoversi attraverso registri diversi, entrare in universi fisici e narrativi differenti. È un mondo vastissimo e non vorrei che quel ‘soltanto’ suonasse in qualche modo discriminatorio nei confronti della professione. Semplicemente, le mie ambizioni e i miei interessi vanno anche oltre”.

Cioè?

“Fin da piccolissimo ho imparato a utilizzare programmi come Rhinoceros, un software di modellazione 3D che può essere impiegato anche nel design dei gioielli. È un settore che mi interessava molto e che continua ad appassionarmi. È una delle mie passioni al di fuori del teatro. Spesso mi chiedono: ‘Chi è Luigi quando si spengono i riflettori?’. Luigi è comunque un essere umano che ha le proprie amicizie, la propria famiglia e i propri interessi, indipendentemente dalla recitazione. Anche la scelta universitaria rientra in questo discorso. Vorrei conseguire due lauree. La prima è quella in Scienze della Comunicazione e Culture Digitali, che sto frequentando e che considero molto utile anche per comprendere meglio le persone, il pubblico e i meccanismi che regolano la comunicazione. La seconda, invece, vorrei che fosse legata all’arte e alla moda. Sono altri due ambiti che mi appassionano moltissimo, insieme al disegno, alla possibilità di mettere concretamente in pratica un’idea e, soprattutto, al piacere di creare”.

Nietzsche ha riflettuto sul rapporto tra arte, ordine e caos. Per lei la creatività è un modo per governare ciò che sente oppure, soprattutto, per esprimerlo?

“Con la visione nietzschiana ho un rapporto un po’ controverso. In realtà non seguo un filosofo preciso. Se dovessi indicare il pensatore che mi ha affascinato maggiormente durante gli anni scolastici e che continuo a portare con me, direi Marco Aurelio. Il suo stoicismo è una delle filosofie che mi accompagnano maggiormente e che mi aiutano a trovare una certa serenità. Subito dopo metterei l’epicureismo, che interpreto anche come quell’antica e saggia arte di pensare a se stessi, cercando di non lasciarsi condizionare eccessivamente dai commenti negativi o positivi degli altri, ma continuando a percorrere la propria strada perché si è convinti che sia quella giusta. Per questo non mi ritrovo completamente nell’idea che l’arte serva a sistemare il caos interiore. È un concetto difficile da spiegare, perché non credo che si possa semplicemente governare un caos interno. Bisognerebbe prima chiedersi da dove nasca quel caos. Se esiste perché c’è stato un vissuto, un’esperienza, allora forse non si tratta tanto di metterlo in ordine, quanto di raccontarlo. Una delle esperienze che mi sono rimaste maggiormente impresse è stata parlare con tanti maestri e constatare che, in fondo, ognuno di noi desidera essere guardato, ascoltato e amato. Credo che questa sia una necessità profondamente umana. Per questo non definirei l’arte come uno strumento per gestire il caos interiore, ma piuttosto come una modalità attraverso la quale alcune persone cercano di parlare, di raccontarsi e di esprimersi”.

Quando si comincia a lavorare così giovani e con tanta intensità, si pensa inevitabilmente ai sacrifici che questo comporta. C’è qualcosa della sua infanzia o adolescenza, soprattutto nella vita sociale, a cui ha dovuto rinunciare per la recitazione?

“Sicuramente c’è un sacrificio reale in termini di tempo. Sono originario di Ercolano, dove si trova la casa della mia famiglia, e fin dalle scuole medie ho studiato a Napoli. Ogni mattina mi svegliavo alle sei, anche perché chi mi accompagnava doveva fare un giro piuttosto lungo per prendere tutti. La sera mi capitava molto spesso, anche cinque volte alla settimana, di tornare a casa alle sette e mezza oppure alle otto, perché nel frattempo seguivo sia il teatro sia il cinema. È vero che si paga lo scotto del tempo che viene a mancare. Ma sono anche convinto che il tempo si possa modificare e, soprattutto, valorizzare. Sono una persona che attribuisce all’assenza un valore tanto importante quanto quello della presenza, anche nelle relazioni personali. Tutti i miei amici sanno benissimo che cosa faccio, quali sono i miei obiettivi e quanto mi impegno per raggiungerli. Naturalmente c’è chi non riesce ad accettare questi ritmi. Qualcuno può dire: ‘Non posso stare dietro a questa situazione, preferisco allontanarmi’. E mi è successo. Ma questo non significa necessariamente che il sacrificio debba trasformarsi nella paura di rimanere soli. Anche perché io sono convinto che non siamo mai veramente soli. È uno degli aspetti che ripeto più spesso durante le pause caffè con i ragazzi che partecipano agli incontri contro il bullismo che porto avanti. Dico sempre: ‘Non si è mai soli’. Quando pensiamo di essere completamente soli, da qualche parte c’è comunque qualcuno che può sentirci. Anche quando parliamo, la nostra voce può arrivare a qualcun altro, magari dentro casa oppure all’interno di una classe. C’è sempre qualcuno disposto a sentirci. È più difficile trovare qualcuno che sia davvero disposto ad ascoltarci. Ma iniziare a parlare, trovare il modo di sfogarsi, è già qualcosa di importante. E questo è un ruolo che possiamo attribuire a tutti. Negli Stati Uniti si dice anche che, talvolta, più una persona è sconosciuta, meglio è. Parlare con uno sconosciuto di ciò che ci disturba può essere più semplice, proprio perché non abbiamo il timore che quanto raccontiamo possa influenzare la nostra quotidianità. C’è spesso questa paura di disturbare la propria pace o quella degli altri. Io, però, sono una persona che non ha mai avuto una quotidianità particolarmente tradizionale. Quando ero più piccolo, le mie giornate erano fatte soprattutto di studio e di momenti liberi nei quali potevo decidere autonomamente cosa fare. Oltre al teatro e al cinema praticavo anche sport. E non mi è mai mancata la possibilità di uscire il sabato o la domenica”“.

La sua famiglia l’ha sempre sostenuta, ma lei si definisce anche molto testardo. Come ha imparato a distinguere i consigli dei genitori dalle decisioni che sentiva di dover prendere da solo?

“Ho la fortuna di avere una famiglia che mi è sempre stata vicina. Spesso, quando le persone mi vedono, soprattutto per la mia giovane età, pensano che io sia in qualche modo pilotato, che ci sia una mano più grande a indirizzare le mie scelte. È un’esperienza che nel mondo dello spettacolo può succedere, anche attraverso figure come agenti e manager. Nel mio caso, però, non so se sia emerso durante questa intervista, sono una persona molto dura e testarda. Ringrazio molto la mia famiglia per essermi stata accanto, perché forse, se fossi nato in un altro contesto familiare, non avrei mai avuto la possibilità di essere così testardo. Di decisioni ne ho prese tante, e molte sono state anche sbagliate. Fortunatamente, però, anche quando ho sbagliato, ho sempre avuto il sostegno dei miei genitori e della mia famiglia. Ho anche due fratelli più grandi, che per me sono due rocce. E continuerò a sostenere che la mia famiglia non mi ha mai guidato nel senso di decidere al posto mio. Ci hanno provato, naturalmente, anche tante volte. Ma non sono mancate le scintille, perché sono fatto così: quando mi accorgo che una decisione non nasce da me, tendo a fermarmi e a impuntarmi. Non riesco ad accettare una scelta se non ne comprendo i meccanismi, soprattutto quando può determinare il mio futuro, anche soltanto quello dei successivi uno o due giorni. Non deve necessariamente trattarsi di una decisione che riguarda un mese, un anno o un’intera carriera. Se non riesco a comprenderla, faccio fatica a prenderla. Ed è un atteggiamento che porto avanti anche nel mondo della recitazione”.

Come si concilia questa sua testardaggine con i consigli dei genitori?

“I miei genitori hanno sempre avuto un ruolo di consiglio nei miei confronti. E sono convinto che qualsiasi cosa mi abbiano detto non sia mai stata detta per farmi del male. Considero la famiglia l’ambiente più caloroso che possa esistere, quello in cui si trova l’affetto più grande. Non ho mai pensato che i miei genitori volessero impedirmi di vivere un’esperienza, sottrarmi qualche amicizia o limitarmi semplicemente perché non erano d’accordo con me. Fortunatamente non ho mai avuto questo tipo di rapporto con loro. Quando, per esempio, mi dicevano: ‘Non puoi uscire perché dopodomani devi andare a provare’, mi spiegavano sempre il motivo. Mi dicevano: ‘non è che non vogliamo farti uscire. Il problema è che dopodomani hai una prova e, se arrivi stanco, poi sarai tu a sentirti in colpa. Però, se vuoi uscire, puoi farlo’. Essere messo davanti a una decisione fin da piccolissimo è stato molto importante. Mi ha insegnato cosa significhi scegliere, comprendere ciò che si prende e ciò che si lascia, sapere cosa si deve sacrificare e cosa, invece, si vuole portare avanti. Questa forma di responsabilizzazione mi ha aiutato a maturare anche nei rapporti sociali. Quindi, se oggi sono dove sono, è certamente grazie al sostegno della mia famiglia, che amo immensamente, ma soprattutto anche grazie a me stesso”“.

Essere un giovane attore campano significa spesso confrontarsi con un immaginario cinematografico e televisivo molto riconoscibile. Le è mai capitato di percepire che qualcuno si aspettasse da Lei un determinato modo di parlare, comportarsi o recitare soltanto per la sua provenienza?

“Sì. Gli stereotipi purtroppo esistono e sono difficili da sradicare, soprattutto in questo ambiente. Mi è capitato che alcuni responsabili dei casting, o persone legate alle produzioni e alle regie, mostrassero delle difficoltà persino nel volermi incontrare. Leggendo sul curriculum che ero di origine campana e che parlavo il dialetto napoletano, davano quasi per scontato che non sapessi parlare nemmeno italiano. C’è un pregiudizio molto forte. Le faccio un esempio, prendendo proprio questa intervista. Immagini di sapere soltanto due cose della persona che sta per intervistare: che è un ragazzo di Napoli, ha diciannove anni e fa l’attore. Nell’immaginario comune, proprio a causa di determinati pregiudizi, qualcuno potrebbe aspettarsi una persona poco preparata, che non sappia affrontare certi argomenti o che magari si trovi lì per caso. È un’osservazione che mi è stata rivolta numerose volte. In questo lavoro esiste anche molta invidia e spesso mi sono sentito dire che, se una persona arriva a ottenere determinate opportunità, è soltanto per fortuna. Io, invece, sono convinto che in questo mondo la fortuna non basti”.

Una componente di fortuna può esserci, naturalmente, ma non può spiegare da sola un percorso professionale. Quanto contano, secondo lei, la preparazione e la capacità di dimostrare il proprio valore?

“Certo, una dose di fortuna può esserci sempre, magari nell’incontrare la persona giusta. Ma ricordo una frase che mi disse Ernesto Mahieux, un mio maestro, quando mi consegnò anche un premio in onore dei fratelli De Filippo: ‘Ragazzo, questo mondo è come un treno. Molti lo possono prendere, ma tu ricordati che devi essere bravo a guadagnarti il biglietto per restarci sopra’. Sono parole che mi hanno ispirato molto e che continuo a portare con me. Quando si parla di attori napoletani, negli ultimi anni si è sviluppato un immaginario molto preciso, soprattutto dopo il successo di Mare fuori. È un fenomeno che ha avuto una diffusione enorme e che ha influenzato anche il mondo dei casting. Il problema nasce quando questa tendenza finisce per mettere in secondo piano la professionalità di tanti giovani attori che studiano e si impegnano ogni giorno. Quando si vedono casting fatti direttamente per strada perché si cercano persone che corrispondano esattamente a una determinata tipologia, credo che si rischi di perdere qualcosa dell’arte della recitazione. Le faccio un esempio: se un ragazzo, che potrei essere anche io, non può interpretare un personaggio di bassa estrazione sociale soltanto perché non gli assomiglia nella vita reale, significa che stiamo mettendo in discussione il vero mestiere dell’attore. Il nostro lavoro consiste proprio nell’interpretare qualcuno che non siamo, nel dare vita a una persona diversa da noi e nel raccontare una storia. Se viene meno questa possibilità, rischia di venir meno l’essenza stessa della recitazione. È un problema che riguarda anche la grande influenza mediatica di certe rappresentazioni. Prima di Mare fuori c’era Gomorra. E, nell’immaginario di molte persone, Napoli era diventata automaticamente una delle città più pericolose d’Italia. Sembrava quasi che chiunque arrivasse a Napoli dovesse avere paura di scendere per strada, come se ci fosse continuamente il rischio che qualcuno gli sparasse. Ma non è vero. Ho diciannove anni e sono sicuro che, nel corso della mia vita, tante cose siano cambiate e che la città sia migliorata molto. Eppure, per un periodo, Napoli è stata raccontata come un luogo in cui bisognava stare attenti a ogni passo, non tanto per il rischio di incontrare borseggiatori, ma perché sembrava che fossero gli stessi abitanti a rappresentare un pericolo. È un’immagine che non corrisponde alla realtà che conosco”.

Sono palermitano e conosco bene questi pregiudizi. Ricordo lo stupore di chi scopriva che un ragazzo siciliano parlava un italiano corretto e amava leggere. Le è capitato di incontrare la stessa diffidenza?

“Esatto. Mi ritrovo nello stesso identico esempio. Sono nato in una frazione di un paese vesuviano, San Vito. Sono nato e cresciuto lì, in una zona dove si parla napoletano, e in particolare una forma di napoletano un po’ ercolanese. Ercolano, ricordiamolo, è anche Resina, il mercato delle pezze, tutto quell’ambiente e quel territorio. Fin da piccolissimo ho avuto una particolare propensione a parlare un italiano corretto. Anche perché, da bambino, trovavo divertente leggere i dizionari. Ero un bambino abbastanza particolare, lo riconosco. La curiosità mi ha sempre portato a fare cose insolite, tra cui, in fondo, anche scegliere di diventare attore. Questa attenzione per la lingua me la sono portata dietro negli anni. Naturalmente, da piccolo non avevo ancora studiato dizione, pronuncia corretta o l’utilizzo delle parole più complicate, atipiche e ricercate. Però mi piaceva già esprimermi in quel modo. E spesso alcune parole che utilizzavo risultavano quasi astratte agli occhi degli altri bambini delle elementari. Ho un ricordo che non credo potrò mai cancellare. Ero in quinta elementare e, mentre leggevamo in classe, una bambina chiese: ‘Maestra, che cos’è una mansarda?’. Io avevo dieci o undici anni e rimasi molto colpito dal fatto che una mia compagna non conoscesse quella parola. Fu uno di quei momenti in cui iniziai a rendermi conto delle differenze che potevano esistere anche tra bambini della stessa età. E cominciai a capire perché, in determinati contesti, si potesse essere additati o denigrati semplicemente perché considerati diversi”.

Quanto conta il contesto in cui si cresce nel riconoscimento delle capacità di una persona?

“Mi viene in mente un esperimento molto interessante. Joshua Bell suonò all’interno della metropolitana di New York, utilizzando uno Stradivari del valore di circa tre milioni di euro. Lo fece per quasi due ore e, nonostante gli passassero davanti numerose persone, soltanto sette si fermarono ad ascoltarlo. Parliamo di un musicista straordinario, uno dei migliori al mondo, e di uno strumento rarissimo, il cui valore e la cui qualità possono essere compresi pienamente soprattutto da chi conosce e apprezza quel tipo di arte. Eppure, in quel contesto, quasi nessuno si accorse di lui. Se non ricordo male, raccolse una cifra molto bassa, intorno ai ventisette dollari. E pensare che poco tempo prima aveva fatto registrare il tutto esaurito a Boston. Questo esempio mi ha colpito moltissimo perché dimostra come una persona, anche quando possiede un talento eccezionale, possa non essere valorizzata se si trova in un ambiente che non è in grado di comprenderla. Il contesto può fare un’enorme differenza”.

Che cosa le suggerisce questa storia rispetto ai ragazzi che crescono in ambienti nei quali i loro talenti non vengono riconosciuti?

“Il punto è proprio questo: uno dei più grandi violinisti al mondo viene collocato in una metropolitana, in un ambiente che non conosce e non apprezza necessariamente la sua arte, e finisce per non essere valorizzato. Credo che qualcosa di simile succeda anche a molti ragazzi. Sono consapevole di aver avuto la fortuna di crescere con una famiglia amorevole alle spalle, che mi ha sempre consigliato e aiutato a perseguire i miei obiettivi. Per esempio, quando da piccolo cominciavo a parlare napoletano in casa, i miei genitori mi chiedevano: ‘Ma che cosa è successo? Chi stai frequentando? Come mai parli questo napoletano così spiccato?’. Oggi parlare napoletano non rappresenta assolutamente un problema per me. L’ho imparato, lo conosco e lo utilizzo anche attraverso lo studio della recitazione. Ma il punto è proprio la possibilità di padroneggiare entrambe le lingue, di riuscire a sostenere un discorso sia in italiano sia in napoletano. Questa capacità rappresenta un valore aggiunto. Quando però sei piccolo, non hai ancora una personalità completamente formata e ti senti denigrato dagli altri, puoi arrivare a nascondere proprio quella che dovrebbe essere una tua qualità. Quanti ragazzi perdono i propri talenti o abbandonano i propri interessi perché, da bambini, si sono sentiti giudicati o derisi? Mi viene in mente anche il disegno. Avevo una compagna di classe bravissima a disegnare, davvero bravissima. Eppure non ha proseguito lungo quella strada artistica. Spesso, infatti, determinate aspirazioni vengono considerate soltanto dei sogni, senza pensare che possano diventare obiettivi concreti. E quando si è piccoli è molto facile lasciarsi scoraggiare. Io, invece, ho avuto una famiglia che mi ha sempre trasmesso un messaggio preciso: continua a fare quello che credi sia giusto. Gli altri hanno il proprio percorso, faranno le proprie scelte e vivranno la propria vita. Tu devi vivere la tua. Non devi essere lo specchio di qualcun altro, non devi diventare una copia e non devi prendere una decisione soltanto perché qualcuno, prima di te, ha già fatto quella scelta. È un insegnamento che mi porto dietro ancora oggi”.

Il suo impegno contro il bullismo, anche attraverso il cortometraggio La linea sottile, quanto è legato alla sua storia personale? Nasce da esperienze che ha vissuto direttamente oppure da ciò che ha osservato negli altri?

“Fortunatamente devo dire che non è legato in maniera così diretta alla mia storia personale. Non nasce dal fatto che io sia stato vittima di bullismo. Assolutamente no. È legato soprattutto a un’esigenza che ho sempre sentito: quella di parlare anche per chi non riesce a farlo. Mi è sempre piaciuto fare l’avvocato del diavolo. Anche a scuola, quando organizzavamo gare di dibattito, ero sempre tra quelli che si mettevano davanti agli altri per parlare, discutere e cercare una soluzione a un problema, anche quando si trattava di questioni piuttosto assurde. Sono sempre stato quel tipo di persona. Il bullismo, però, riguarda una fragilità molto grande, che riesco a comprendere perché ho assistito a episodi di questo genere. Non li ho vissuti direttamente, ma li ho visti. E, anche per preparare il personaggio, ho cercato di confrontarmi con ragazzi che avevano attraversato determinate situazioni, chiedendo loro che cosa fosse successo”.

Che cosa lo colpisce delle storie con cui si confronta?

“Una delle esperienze che mi colpisce maggiormente è la concezione che alcuni adulti continuano ad avere del bullismo. C’è ancora chi sostiene che serva a fortificare il carattere. È come se esistessero soltanto due categorie di persone: quelle deboli e quelle forti. Si sente dire: ‘Anch’io sono stato bullizzato, ma guarda come sono diventato forte’. Ecco, io a una persona che ragiona in questo modo direi di fare un giro dallo psicologo, perché probabilmente potrebbe scoprire di avere ancora tanti traumi irrisolti. Il problema è che convincere una persona adulta, magari arrivata a cinquant’anni con determinate convinzioni, può essere molto difficile. Con i ragazzi, invece, il discorso è diverso. Sono convinto che un bambino non nasca cattivo. Non nasce con determinati problemi o con determinate insicurezze. Naturalmente ogni persona può avere caratteristiche, particolarità e attitudini differenti. Ma queste differenze sono normalissime, fanno parte dell’essere umano. Il problema nasce quando qualcuno viene considerato fuori dalla norma e, proprio per questo, diventa il bersaglio degli altri. Si comincia a trattarlo come uno zimbello, quasi fosse un giullare che deve far ridere il gruppo. E allora si pensa: ‘Prendiamolo in giro, tanto è soltanto uno scherzo’. Ma quello scherzo può fare malissimo. Ho ascoltato ragazzi di una bontà incredibile che non rispondevano alle prese in giro perché avevano paura di far stare male la persona che li stava offendendo. È una cosa paradossale. Erano loro a soffrire, eppure preferivano sopportare quel dolore piuttosto che provocarne uno a qualcun altro. Per me è una forma di bontà altissima, quasi un atto di perdono. Ed è anche per questo che non condivido assolutamente l’idea che i bambini nascano cattivi. Se un bambino cresce sviluppando determinati comportamenti, credo che il contesto sociale in cui vive abbia un ruolo fondamentale. Non penso che si nasca già destinati a essere in un certo modo. Certo, possiamo avere attitudini differenti, ma non credo che si nasca cattivi. È una mia convinzione, naturalmente, e potrei anche sbagliarmi. Però, dopo aver incontrato così tanti ragazzi, posso dire di aver visto molto bene. Davvero tanto, tanto bene”.

C’è un episodio che le è rimasto particolarmente impresso e che le ha dato fiducia nelle nuove generazioni?

“Sì, assolutamente. Mi viene in mente un episodio accaduto circa due anni fa, durante un incontro in una scuola media. Ricordo ancora la strada in cui si trovava, via Viola. Eravamo in una classe di terza media, con una ventina o venticinque ragazzi. Ero arrivato insieme a uno psicologo. Avevamo mostrato il cortometraggio e poi avevamo cominciato a parlare con gli studenti, affrontando il tema del bullismo. A un certo punto chiesi se qualcuno di loro avesse mai assistito a episodi di questo tipo. Una ragazzina si alzò. Ricordo ancora quanto fosse educata: si presentò dicendo ‘Ciao, piacere, Maria’. E poi mi disse una cosa semplicissima: “Io ti dico la verità: nella nostra classe siamo tutti amici’. Nessuno di loro aveva raccontato episodi di cattiveria o di bullismo all’interno di quel gruppo. Quella risposta mi colpì moltissimo. Perché significa che c’è del buono. C’è qualcosa che funziona, qualcosa da proteggere e da portare avanti. Non possiamo pensare che tutti i ragazzi siano cattivi o che un’intera generazione sia perduta. Quando un bambino cresce seguendo un esempio sbagliato, quell’esempio può essere corretto. Si può intervenire, si può insegnare qualcosa di diverso. Credo profondamente nel cambiamento. Credo che anche a trent’anni una persona possa cambiare. Certamente, più si va avanti con l’età, più può diventare difficile modificare determinate convinzioni, ma la possibilità esiste. E credo soprattutto che ai bambini si possa insegnare a riconoscere ciò che è giusto. Questa purezza, che ho ritrovato sia nei ragazzi incontrati durante le iniziative sia nelle persone che hanno subito bullismo, mi dà una grande speranza. Se attraverso quello che faccio riesco ad aiutare anche soltanto una persona, una sola, senza pretendere di salvarne tante, allora considero raggiunto il mio scopo”.

Ma che cosa riceve lei da questi incontri?

“Ricevo la risposta di quella ragazzina che mi dice: ‘Noi siamo tutti amici’. È un riscontro che mi convince ancora di più della possibilità di parlare a favore della mia generazione e di quella futura. Anche se, a pensarci bene, si tratta sempre della mia generazione: ho soltanto diciannove anni. Mi è capitato di entrare nelle classi quinte delle scuole superiori quando avevo diciassette anni, mentre gli studenti che avevo davanti ne avevano diciannove o venti. È stata un’esperienza molto divertente. E credo che proprio questa vicinanza d’età abbia avuto un ruolo importante. Quando un ragazzo vede davanti a sé un altro ragazzo, tende ad abbassare alcune difese. Non pensa più di trovarsi di fronte a un rappresentante delle istituzioni o a un adulto che arriva per spiegargli come deve comportarsi. Spesso, quando sono gli adulti a parlare, la reazione è: ‘Ma che cosa ne possono sapere? Erano altri tempi, ormai si sono dimenticati come ci si sente’. Quando invece davanti a te c’è una persona che vive ancora una realtà molto vicina alla tua, cambia il modo in cui ti poni. Si crea una maggiore disponibilità al dialogo. È come se quella persona appartenesse al tuo stesso gruppo. E questo spinge a parlare. A me arrivano numerose testimonianze, numerose storie. Sono racconti che possono aiutare i ragazzi, ma che aiutano moltissimo anche me. Perché il lavoro dell’attore consiste anche nell’osservare le persone, nell’ascoltare le loro esperienze e nel raccogliere spunti per costruire i personaggi. E i personaggi, in fondo, nascono anche dalle persone che incontriamo nel mondo”.

A proposito del modo in cui viene percepito dagli altri, le è mai capitato che qualcuno mettesse in dubbio la spontaneità delle sue risposte o il fatto che fossero davvero parole sue?

“Sì, mi è successo parecchie volte. Probabilmente anche perché ho diciannove anni e sono campano. Mi è stato detto che forse preparo le interviste con ChatGPT, quasi che le risposte non potessero essere davvero mie. La cosa mi fa anche sorridere. Essere paragonato a un sistema linguistico così avanzato potrebbe perfino sembrare un complimento. Ma sono questo. Se una persona non ci mette impegno, non ci mette il cuore e non è se stessa, finisce per diventare un personaggio. E io non voglio che accada”.

Lei viene spesso definito una delle maggiori promesse del cinema italiano. È un riconoscimento importante, ma può trasformarsi anche in un peso. Come vive psicologicamente questa aspettativa? Non rischia di diventare una sorta di spada di Damocle?

“Penso sempre una cosa: quando si parla di ‘giovane promessa’ o di ‘uno dei migliori giovani attori’, si sta esprimendo un’opinione pubblica. Sono convinto che ogni persona abbia la capacità di formarsi una propria idea. Qualcuno può guardare una serie televisiva o un film in cui recito e pensare: ‘Questo ragazzo vale’. Un altro può guardare lo stesso lavoro e pensare esattamente il contrario. È giusto così. Quando entro in un ambiente lavorativo e mi trovo accanto a colleghi che hanno fatto la storia del cinema e della serialità italiana, essere definito una giovane promessa rappresenta certamente un’aspettativa. Ma quello che conta è dimostrare sul campo ciò che si è capaci di fare. Le racconto un’esperienza recente. Abbiamo appena terminato un progetto che si chiama Nemo, girato a Trieste, con la regia di Carmine Elia. È un professionista di altissimo livello, che da me pretendeva sempre di più. Ogni volta che arrivavo sul set mi ripeteva: ‘Stai attento, stai sveglio e divertiti’. Era una frase che mi accompagnava continuamente durante il lavoro. Quando siamo arrivati alla fine delle riprese, sono andato a ringraziarlo. Gli ho detto: ‘Carmine, grazie mille per aver creduto in me e per avermi dato questa possibilità’. Lui mi ha risposto che non dovevo ringraziarlo, perché ero stato io a giocarmi bene le mie carte sul campo. Quelle parole mi hanno dato una soddisfazione enorme. Lo ringrazio ancora per avermele dette e per essere stato un maestro nei miei confronti. È un episodio che mi ha fatto riflettere molto sul significato dei riconoscimenti. Se una persona sa di essere considerata una promessa, ma non mette in pratica ciò che sa fare, quell’etichetta diventa un macigno. Se invece la sfoggia come se fosse un obiettivo già raggiunto, può trasformarsi addirittura in una spada che serve più a offendere che a difendere. Se, al contrario, la accoglie come una responsabilità, come qualcosa che deve portare avanti con la schiena dritta, allora può imparare a gestirla”.

Non sente di dover difendere un titolo?

“Mi capita di parlare con colleghi, alcuni più grandi e altri più giovani, che mi chiedono: ‘Ma non pensi che sia esagerato? Se cerco su Internet il miglior giovane attore italiano, compare la tua faccia’. Me lo hanno chiesto in numerosi. Rispondo sempre che non sono stato io a deciderlo. Non ho fatto altro che svolgere il mio lavoro di attore, portando avanti le mie interpretazioni e cercando di essere la persona che sono. Proprio qualche giorno fa ho avuto una conversazione di questo tipo con un collega. A un certo punto, invece di limitarmi a rispondere, ho fatto io una domanda: ‘Dal punto di vista della preparazione, dove pensi che io possa migliorare?’. Mi è stato risposto: ‘Penso che tu possa migliorare, ma non saprei dirti dove’. Ecco, io sto ancora cercando di migliorare. Mi sto ancora formando. Se la mia preparazione è inferiore a quella di qualcun altro, credo sia assolutamente giusto che sia quella persona a ricevere un determinato riconoscimento al posto mio. Ma finché la mia competizione rimane soprattutto con me stesso, il titolo non è ciò che mi interessa di più. Quello che conta è continuare a crescere”.

Studiando la sua scheda artistica, ho notato che tra gli strumenti musicali che sa suonare compare l’ukulele, indicato anche con un buon livello di competenza. Come nasce questa passione?

“È una storia molto divertente. Partiamo dal presupposto che l’attore, almeno secondo una certa concezione del mestiere, dovrebbe saper fare tutto. C’è chi dice che un attore debba saper correre sui tacchi e camminare sulle mani. Insomma, dovrebbe essere capace di affrontare qualsiasi cosa. Per questo ho sempre cercato di formarmi su tante abilità fisiche e cognitive. Una delle esperienze che mi mancavano era proprio uno strumento musicale. Avevo preso lezioni di pianoforte e anche di chitarra, ma non avevo ancora trovato qualcosa che mi ispirasse davvero. Un giorno, quando frequentavo la quarta superiore, un mio compagno di classe portò a scuola una chitarrina piccolissima. Erano circa le sette e cinquanta del mattino, poco prima dell’inizio delle lezioni. Ricordo che era una giornata uggiosa e che le luci gialle dell’aula creavano un’atmosfera quasi poetica. Questo mio compagno cominciò a suonare Riptide. Quella scena mi colpì così tanto che pensai: ‘Voglio provarci anch’io’. Andai in un negozio di musica e comprai un ukulele. All’inizio non sapevo bene che cosa aspettarmi. Mi sembrava una piccola chitarra con poche corde e pensavo: ‘Quanto potrà mai essere difficile?’. Poi ho scoperto una cosa bellissima. L’ukulele è uno strumento che devi suonare mettendoci molto di te. Non ha tutte le possibilità e le complessità di una chitarra, è più piccolo e richiede che sia tu a dargli movimento e ritmo. Quando lo suoni, lo fai quasi con tutto il corpo. Non è l’ukulele a trascinarti nel ritmo: sei tu che dai il ritmo all’ukulele. Ed è proprio questo che mi piace molto. Continuo però anche a prendere lezioni di pianoforte perché è uno strumento che mi ha sempre affascinato moltissimo. È un mio pallino: vorrei davvero imparare a suonarlo bene. E quando avrò un po’ più di tempo vorrei cominciare anche a studiare il violino”.

La sua perseveranza va oltre la testardaggine e la determinazione?

“In effetti, quando qualcosa mi interessa, tendo a volerla approfondire. E a proposito di passioni, le racconto una cosa che forse non tutti sanno di me. Sono un grande nerd. Lo ero già quando essere nerd non era considerato particolarmente alla moda. Ultimamente, per esempio, sto rigiocando un videogioco della Ubisoft che considero un capolavoro: Valiant Hearts”.

Di che cosa parla?

“È un gioco che racconta la violenza della guerra. La storia è ambientata durante la Prima guerra mondiale e segue quattro personaggi con vicende differenti. Ma c’è soprattutto una cosa che mi è rimasta impressa: la musica. Il pianoforte che accompagna alcune scene, per me, è un capolavoro. È una di quelle musiche che voglio assolutamente imparare a suonare. In generale, sono un giocatore che ama molto i videogiochi indipendenti e le esperienze in giocatore singolo. Mi piacciono i giochi che hanno una bella storia, nei quali puoi immergerti e seguire una narrazione dall’inizio alla fine. Ecco, questa è anche una piccola spiegazione del perché dormo così poche ore. Ma mi piace molto anche nuotare, fare giardinaggio, cucinare e scrivere. Sono attività sulle quali cerco sempre di informarmi e che mi piace approfondire. C’è poi la religione: sono un fervente credente. E ho una grande passione per il collezionismo, in tutte le sue forme. Tra le cose che colleziono ci sono anche i profumi. So che sono una passione abbastanza diffusa ma c’è una particolarità: creo personalmente i profumi”.

Nel senso che li fa lei?

“Sì. Ho seguito un corso in Francia, molto bello, durante il quale ci spiegavano come creare un profumo. Ci sono diverse basi, a seconda che si voglia realizzare un profumo a olio oppure ad alcol. Bisogna conoscere gli ingredienti, le essenze e la struttura delle fragranze, quella che viene rappresentata attraverso la piramide olfattiva. A casa mia, a Ercolano, ho una piccola postazione con tutte le essenze. Ogni tanto, quando esco, indosso proprio i profumi che preparo io. Lavoro sui diversi strati della fragranza, dal primo al secondo e poi al terzo. È una passione che si aggiunge al collezionismo e a tutti gli altri interessi che coltivo. Quando faccio qualcosa, cerco sempre di approfondirla il più possibile. Sono una grande cipolla, come direbbe Shrek. Come le dicevo, vorrei conseguire una seconda laurea per approfondire la creazione di vestiti, l’abbigliamento e anche i prodotti per la cura della persona. Sono mondi che amo. E poi c’è il collezionismo in generale. Posso collezionare carte Pokémon, spade, tappi di bottiglia, macchinine Hot Wheels. Ho un sacco di interessi diversi”.

Ha trovato l’equilibrio tra l’apollineo e il dionisiaco…

“Apollineo e dionisiaco, per quanto possano sembrare due termini impegnativi, dovrebbero essere concetti abbastanza familiari a chi ha seguito con attenzione le lezioni di filosofia al liceo, che abbia frequentato uno scientifico o un altro indirizzo. Sono argomenti che mi fanno sorridere proprio perché mi riportano agli anni scolastici. Mi viene in mente la mia professoressa di filosofia delle superiori, che stimo molto. Era davvero bravissima. Ogni tanto, mi copriva anche quando uscivo dalla classe per andare a parlare. È stata un’altra persona che mi ha sempre sostenuto, incoraggiandomi a fare quello che sentivo giusto e a credere in me stesso. E, a questo proposito, devo ringraziare tutta la scuola in cui mi sono formato, il Fontana di Napoli. Ho avuto degli ottimi insegnanti, dal primo all’ultimo: dalla preside al presidente, alla vicepreside, fino al professore di religione. Anche lui mi ha aiutato parecchio. Ci ha fatto vivere esperienze come il Kairos, che ricordo come qualcosa di bellissimo. È quello che dicevo prima: se una persona cresce in un determinato modo, è anche per l’ambiente che ha accanto. C’è un detto napoletano che esprime bene questa idea: ‘Fattella cu chi è meglio ‘e te e fance ‘e spese’. In sostanza significa: frequenta persone migliori di te, anche a costo di fare dei sacrifici. Se ti circondi di persone colte, finirai inevitabilmente per assimilare qualcosa del loro modo di comportarsi, di parlare e di affrontare la vita. Ho avuto la fortuna, e continuerò sempre a ripeterlo, di crescere in una famiglia molto amorevole. C’è un pensiero che dico spesso a mio padre: spero un giorno di diventare anche soltanto una piccola parte dell’uomo che è lui. Se riuscissi a essere un quarto della metà di ciò che rappresenta per me, potrei già considerarmi fortunato. Sono profondamente orgoglioso di avere un padre così. E lo stesso vale per mia madre, per la sua bontà e la sua determinazione. Se oggi sono cocciuto e determinato, è anche perché mia madre è cocciuta e determinata. Sono caratteristiche che riconosco in lei e che sento di aver ereditato”.

Come si vede da adulto?

“C’è poi una domanda che mi viene rivolta spesso e alla quale rispondo sempre nello stesso modo. Mi chiedono: ‘A chi si ispira? Chi vorrebbe diventare?’. E io rispondo: ‘Me stesso’. Vorrei diventare me stesso. Vorrei arrivare al punto in cui, se avrò lavorato bene, qualche altro giovane potrà dire di volersi ispirare a me. Così come io posso dire di ispirarmi, per alcuni aspetti, a Mastroianni, a Troisi, a Eduardo. Ammiro quella loro capacità di essere fuori dagli schemi al punto da crearne uno nuovo. Ma questo non significa che voglia diventare una copia di qualcuno Nel frattempo ho appena terminato Nemo e adesso sto lavorando a Trastevere Blues, di Marco Bocci e Beniamino Catena, in cui sono uno della squadra. Mettiamola così, perché non posso raccontare molto di più. È bello. E poi non le nascondo che ci sono anche altri piccoli progetti, alcuni un po’ più d’autore”“.

Quindi non mancano le prospettive. Ma c’è un obiettivo che guarda ancora più avanti, qualcosa che vorrebbe realizzare personalmente?

“Sì. Una delle esperienze che mi interesserebbe di più, in un futuro non troppo lontano ma nemmeno immediato, è iniziare una produzione mia. È un progetto al quale penso. Non parlo di domani, naturalmente. Potrebbe essere tra cinque anni, più o meno. Ma mi piacerebbe arrivare anche a questo”.

Se il piccolo Luigi incontrasse il Luigi di oggi di cosa si stupirebbe?

“Dell’altezza! Credo proprio che sarebbe la prima cosa. L’ultima volta che mi sono misurato ero alto un metro e ottantacinque, adesso sono arrivato a un metro e ottantasette. E pensare che in seconda superiore ero alto un metro e sessanta. A un certo punto sono cresciuto all’improvviso. Immagino che il piccolo Luigi delle elementari, vedendomi, direbbe subito: ‘Come sei alto!’. Ero un bambino che non si teneva niente per sé. Dicevo quello che pensavo e qualche volta facevo fare anche delle figuracce. Poi, dopo aver parlato un po’, probabilmente mi chiederebbe: ‘Va bene, bravo. Ma sei felice?’. Io gli risponderei di sì. E lui direbbe semplicemente: ‘Okay, bravo’. Ero molto pragmatico anche da bambino. Forse un po’ noioso, a ripensarci”.