Luigia Fortunato e il caso "femminicidio" a Loreto, parla l'avvocata della famiglia: "Prematuro fare ipotesi"

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La comunicazione nata dopo la decisione del sostituto procuratore, che non ha considerato l’ipotesi di reato di femminicidio nell’inchiesta sulla morte di Luigia Fortunato, “rivittimizza” la vittima. Lo sostiene Cristina Perozzi, l’avvocata che rappresenta la famiglia della 33enne uccisa a Loreto da Sami Khemaies, l’ex marito reo confesso del delitto. Secondo la legale fare ipotesi di reato – come quella del femminicidio, appunto – “è ancora prematuro”.

Perché parlare di femminicidio “è ancora prematuro”

RaiNews riporta le parole con cui Cristina Perozzi, l’avvocata che rappresenta la famiglia di Luigia Fortunato, commenta le polemiche scoppiate dopo la scelta del sostituto procuratore di contestare a Sami Khemaies, reo confesso del delitto, il reato di omicidio volontario con arma anziché il femminicidio.

“In quella famiglia non c’era conflittualità ma un padre disfunzionale con precedenti di reato”, ha spiegato la legale.

ANSA

Luigia Fortunato “sollecitava l’uomo a riabilitarsi, consentendogli di avere contatti con il figlio”, ma “questa comunicazione la rivittimizza”.

“Dobbiamo lasciare lavorare tranquillamente la magistratura e gli inquirenti, verso i quali ho massima fiducia”, ha aggiunto Cristina Perozzi.

La spiegazione del centro antiviolenza

Intervenuta sulla questione, l’avvocata Roberta Montenovo che presiede l’associazione Donna e Giustizia e il Centro Antiviolenza di Ancona, ha specificato all’Ansa che il sostituto procuratore Rosario Lionello ha scelto “una via più cauta perché il maltrattamento in famiglia non sappiamo se c’era”.

Quindi Lionello è “partito da una base con riserva di verifica e di modifica del capo d’imputazione in base a quello che emergerà”. Martedì 14 luglio sul corpo di Luigia Fortunato verrà eseguita l’autopsia, che certamente racconterà con precisione ciò che è successo in quell’appartamento, dove la vittima e l’ex marito vivevano separati.

L’omicidio di Luigia Fortunato

Come anticipato, Luigia Fortunato e l’ex marito Sami Khemaies vivevano sotto lo stesso tetto ma erano separati. La coppia aveva un figlio di 7 anni.

Intorno alle 22 del 9 luglio, a seguito di una violenta lite, Khemaies ha accoltellato a morte la donna per poi salire a bordo della sua auto e costituirsi. Lunedì 13 luglio si terrà l’interrogatorio di convalida dell’arresto di fronte al gip.