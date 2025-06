Luis Enrique e la dedica alla figlia Xana morta dopo Psg - Inter, Federica Masolin si commuove in diretta tv

Il Psg ha vinto la Champion League in modo debordante. Cinque a zero all’Inter, mai una finale della competizione aveva avuto un così ampio margine di gol. Protagonista assoluto del trionfo Luis Enrique, l’allenatore dei parigini. Il 29 agosto del 2019 il tecnico spagnolo ha affrontato un lutto gravissimo, la perdita della figlia Xana. La piccola si spense per un tumore alle ossa a soli 9 anni. ‘Lucho’ ha dedicato la coppa vinta al suo angelo. Federica Masolin, volto del salotto europeo di Sky che sta per diventare mamma, si è commossa ascoltando il tecnico e le sono scese delle lacrime in studio.

Psg – Inter, Luis Enrique ricorda la figlia Xana

“Mia figlia è con me dal momento in cui è andata via con il corpo”, ha spiegato Luis Enrique a caldo subito dopo il trionfo, parlando con il cronista di Sky.

“Non ho bisogno di vincere la Champions, la sento comunque spiritualmente. E voglio ricordare tutto quello che di buono ha portato nella mia vita. Perché nella vita si nasce e si muore, tutto il resto si vede”, ha aggiunto l’allenatore.

Fonte foto: ANSA Il Psg mentre festeggia la vittoria contro l’Inter

Federica Masolin in lacrime

Le parole di Luis Enrique hanno toccato tutti. Anche Federica Masolin, conduttrice delle notti di Champions sull’emittente satellitare.

Quando le telecamere l’hanno intercettata in studio dopo quanto dichiarato da ‘Lucho’, il suo viso era solcato dalle lacrime. Anche perché il tema figli, soprattutto in questo momento, la riguarda molto da vicino: la giornalista è in incinta e tra pochi mesi partorirà la sua prima bimba.

Esteban Cambiasso, ex calciatore dell’Inter e tra i presenti in studio, avendo compreso il momento di forte commozione di Masolin, ha preso parola.

“Penso sia giusto che parliamo noi per dare un po’ di respiro a una futura neo-mamma”, ha spiegato ‘El Chuchu’, ricevendo il caloroso ringraziamento di Masolin.

Notte di follia a Parigi: centinaia di arresti, feriti e morti

Non solo note positive provenienti da Parigi. I festeggiamenti della vittoria della Champions sono degenerati in violenza.

Il bilancio è di quasi 600 arresti in Francia per disordini. Registrati anche due morti e diversi feriti.

A Dax, nel dipartimento delle Landes, un giovane di 17 anni è stato accoltellato a morte. A Parigi una donna in scooter è deceduta dopo essere stata investita da un’auto.