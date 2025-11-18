Luis Sal contro Fedez, il manager Vignola smentisce il rapper: "Nessuno ti ha denunciato, ci fai schifo"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo l’attacco di Fedez a Luis Sal, durante la puntata del 17 novembre del suo podcast Pulp Podcast, e il successivo scontro social tra i due ex soci, è arrivata anche la replica di Riccardo Vignola, manager del creator. Con alcune storie Instagram, ha sparato a zero sul rapper accusandolo di effettuare sistematicamente “manipolazioni”. Infine, lo accusa di volere una ricerca costante di attenzione e rivela che non c’è stata una vera denuncia da parte del suo assistito, ma una risposta alle richieste economiche di Fedez. “Nessuno ti ha denunciato, ci fai schifo” è la frase virale che si riferisce al loro profilo basso rispetto alla linea scelta dal rapper.

L’attacco di Riccardo Vignola a Fedez

Riccardo Vignola, manager di Luis Sal, ha scelto di replicare alle accuse di Fedez pubblicando alcune storie su Instagram.

“Eccoci di nuovo qui nel tuo momento di vuoto assoluto, dove non sai che fare perché tutto va male… fai più like con sti reel che con la tua “musica”” ha esordito il manager.

Getty Luis Sal e Fedez durante la Milano Fashion Week

“Ormai lo sappiamo che se non hai attenzione ti metti a piangere e devi trovare modi per prenderla a tutti i costi” ha evidenziato Riccardo Vignola.

Sui social il manager ha spiegato anche che è stato scelto un profilo basso per due motivi “Ci fai schifo, come fai schifo a tutti quelli che per sbaglio hanno incrociato la tua strada e perché per fortuna facciamo tutti altro e non abbiamo né voglia né tempo di stare dietro ai tuoi pianti e alle tue paturnie da 16enne solo e abbandonato ormai da chiunque”.

L’attacco continua evidenziando come Fedez abbia fatto più volte richieste economiche su percentuali, quote e introiti derivati dai progetti con Luis Sal cercando “in ogni modo a metterci i bastoni tra le ruote”.

Secondo Riccardo Vignola il documento mostrato da Fedez non è una vera e propria denuncia ma una risposta alle “richieste ridicole” di Fedez.

Rendere pubblica la questione è stato fatto esclusivamente “per mancanza di altri contenuti”

“Tutti hanno capito cosa sei e quanto tu faccia c****e come essere umano (se così puoi essere definito)” l’attacco del manager.

Cosa aveva detto Fedez contro Luis Sal

Durante la puntata del 17 novembre di Pulp Podcast, il podcast di Fedez e Mr Marra, il rapper aveva reso noto l’arrivo di un’altra denuncia da parte di Luis Sal.

Nel documento ci sarebbe una richiesta economica sui guadagni ottenuti dal podcast, una scelta ritenuta folle da parte del rapper.

La denuncia sostiene che ci sia una “sostanziale ricopiatura/riproduzione non autorizzata dei caratteri distintivi del format”.

“Se tu eri quello non interessato al denaro, perché adesso vieni a c*** il c***o in casa nostra a chiederci soldi di cose che stiamo facendo noi e di cui tu non hai il minimo merito?” le parole del rapper.

Infine, l’attacco diretto all’ex socio “Credo, Luis, che tu debba fare pace con il rapporto che hai col denaro, sei solito fare queste cause per cercare di racimolare dei denari”.

La replica di Luis Sal

Il profilo ufficiale di Muschio Selvaggio ha scelto di rispondere alle accuse di Fedez attraverso alcuni commenti ai video pubblicati dal rapper.

“A dire il vero è stato Fedez a denunciarci a fine 2024, pretendendo parte dei guadagni di Dibattitini e delle sponsorizzazioni” la replica del creator.

Nei commenti anche la spiegazione alla denuncia fatta, un atto per difendersi facendo notare che, dopo aver venduto le quote, Fedez avrebbe un podcast identico denigrando Muschio Selvaggio.

In merito alla valutazione del podcast, che condividevano il creatore e il rapper, Luis Sal ha spiegato di aver rifiutato una proposta economica dell’ex socio e di aver ottenuto l’affidamento del podcast da un giudice.