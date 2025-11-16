Luis Sal fa causa a Fedez per Pulp podcast, la denuncia per plagio di Muschio Selvaggio: il batti e ribatti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nuovo capitolo della diatriba legale su Muschio Selvaggio tra Luis Sal e Fedez. Lo youtuber ha fatto causa all’ex socio per plagio del vecchio format nel Pulp podcast, condotto dal rapper insieme a Mr. Marra. Ad annunciarlo sul nuovo canale e suo profilo social proprio l’artista e influencer milanese.

La causa per plagio di Luis Sal contro Fedez

Fedez ha rivelato di aver ricevuto la denuncia per plagio da Luis Sal in un’anticipazione della puntata del suo podcast da oltre 270mila iscritti, attraverso storie e reel pubblicati sul suo profilo Instagram.

“Il buon Luis Sal, insieme al suo entourage, ci ha denunciato sostenendo che Pulp podcast sia un plagio di Muschio Selvaggio”, ha detto il rapper con un estratto dai toni ironici della puntata.

IPA

Luis Sal e Fedez nel 2021

La risposta del profilo Muschio Selvaggio

In uno stralcio dell’atto mostrato in video da Fedez e Mr. Marra, si legge che la denuncia è relativa “al plagio evolutivo e/o quantomeno sulla intervenuta contraffazione del podcast ‘Pulp’ rispetto al podcast ‘Muschio Selvaggio‘ e/o indebito utilizzo dei diritti dell’opera ‘Muschio Selvaggio'”.

Sotto al reel, non si è fatta attendere la risposta degli interessati:

“Ribadiamo – si legge in un commento dal profilo di Muschio Selvaggio – A dire il vero è stato Fedez a denunciarci a fine 2024, pretendendo parte dei guadagni di Dibattini e delle sponsorizzazioni. NOI (non quel patatino di Luis Sal innocente) ci siamo difesi facendo notare che, dopo aver venduto le quote, Fedez ne ha aperto uno identico con Mr. Marra, denigrando muschio pubblicamente.”

Le origini del caso

Le origini della battaglia legale sul podcast risalgono al giugno 2023, con il caso scoppiato dopo il botta e risposta tra Fedez e Luis Sal sui social.

Secondo il rapper lo youtuber aveva abbandonato il progetto, come sostenuto dal video dal titolo “Che fine ha fatto Luis”, a cui Luis Sal aveva ribattuto con una risposta diventata celebre (“dillo alla mamma, dillo all’avvocato”) con cui comunicava che si sarebbe difes0 dalle richieste di danni avanzate dai legali di Fedez.

La battaglia legale

Il lungo contenzioso si era concluso a giugno 2026, quando il giudice del tribunale di Milano aveva assegnato tutte le quote di controllo di Muschio Selvaggio a Luis Sal, respingendo il ricorso di Fedez.

“Nelle scorse settimane – aveva annunciato il rapper in una storia su Instagram -, insieme a Mr. Marra abbiamo deciso di rinunciare al biblico contenzioso riguardante Muschio selvaggio”.

Una vicenda che sembra riaccendersi con le accuse di plagio sul nuovo podcast di Fedez.