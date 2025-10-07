Luisa Asteggiano morta a Formentera, autopsia esclude femminicidio violento: Ivan Sauna aspetta il giudice

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’autopsia ha escluso la violenza nel caso di Luisa Asteggiano, 45 anni originaria di Bra, trovata morta a Formentera. Per l’ipotesi di femminicidio, il compagno Ivan Sauna resta sotto indagine, mentre il fratello parla di un incidente legato a un vecchio trauma, che aveva condizionato la vita della sorella portandole difficoltà di equilibrio.

L’autopsia della donna morta a Formentera

Luisa Asteggiano, la 45enne originaria di Bra trovata senza vita domenica 5 ottobre nel suo appartamento di Es Pujols a Formentera, non sarebbe morta a causa di un episodio violento.

A comunicarlo è la Guardia Civil delle Baleari, che dopo l’autopsia ha precisato come non siano emersi elementi di aggressione, escludendo quindi l’ipotesi di femminicidio. Gli investigatori attendono ora ulteriori analisi di laboratorio per chiarire le cause effettive del decesso.

La Guardia Civil ha confermato che l’autopsia esclude una morte violenta

Indagato il compagno Ivan Sauna

La donna, residente da molti anni nell’isola spagnola, era stata inizialmente associata a un presunto caso di violenza domestica. Il compagno, Ivan Sauna, 51 anni, italiano e titolare di un’agenzia immobiliare a Formentera, era stato fermato per accertamenti ed è atteso davanti al giudice.

Sauna, originario di Busto Arsizio (Varese), vive stabilmente alle Baleari da oltre dieci anni, anche se la residenza ufficiale era stata registrata solo nel 2024.

Chi era Luisa Asteggiano

Luisa Asteggiano viveva sull’isola viveva con il figlio quindicenne nato dal precedente matrimonio. Aveva lasciato Bra circa un decennio fa per trasferirsi prima a Crema, poi a Ibiza e infine a Formentera, dove cercava di costruirsi una nuova vita.

In passato aveva gestito insieme alla sorella il bar “Simpson” in via Marconi a Bra, ma dopo la perdita dei genitori aveva deciso di cambiare completamente ambiente.

Secondo il Corriere della Sera, la donna aveva progressivamente interrotto i contatti con molti amici piemontesi, che hanno appreso la notizia della sua morte dai giornali.

La testimonianza del fratello

A fornire potenziali dettagli utili è stato il fratello Christian, ristoratore a Bra, che ha tracciato il profilo di una donna profondamente cambiata dopo un grave episodio di violenza subìto un anno e mezzo prima.

“Da allora non era più la stessa” ha raccontato. “Aveva riportato un trauma cranico, perdeva equilibrio e udito. Non credo si tratti di un omicidio, ma di un incidente”.

Christian ha spiegato che Luisa gli mostrava spesso i referti medici e i lividi provocati dalle cadute, dovute alla perdita di stabilità. “Non conosceva ancora Ivan quando era stata aggredita” ha aggiunto, ricordando come da quel momento la sorella vivesse con continue difficoltà fisiche.

Le autorità spagnole proseguono le verifiche medico-legali, ma al momento tutte le piste di natura violenta sono state escluse. La famiglia, informata dal consolato italiano di Barcellona, attende con cautela i risultati definitivi per chiarire le circostanze della tragedia.