Luisa Esposito, dal teatro alla comicità al cinema: “Il teatro è arrivato in un momento di crisi”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono attrici che raccontano i personaggi. E poi ci sono attrici che, raccontando un personaggio, finiscono inevitabilmente per raccontare se stesse. Luisa Esposito appartiene a questa seconda categoria. Parla di Rosalia Maggio e, quasi senza accorgersene, parla della paura di non essere all’altezza, della responsabilità di dare corpo a una donna realmente esistita, del desiderio di non imitare mai nessuno e di mettere sempre qualcosa di personale dentro ogni ruolo. Nel suo racconto, La salita di Massimiliano Gallo diventa molto più di un film sul teatro: diventa il simbolo di una vita passata a cercare il proprio posto nel mondo, senza scorciatoie, senza raccomandazioni, senza mai tirarsi indietro. Luisa Esposito, del resto, ha costruito tutto da sola, come racconta in quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie. È andata via di casa a diciassette anni, ha condiviso appartamenti con studenti e sconosciuti, ha imparato presto cosa significhi sacrificarsi, arrangiarsi, resistere. È una donna che rivendica con orgoglio la propria indipendenza economica e culturale, che non ha paura di definirsi testarda, sfrontata, persino un po’ spocchiosa quando sa di avere ragione. Ma dietro quella forza quasi ruvida, dietro quella “cazzimma” tutta napoletana che lei stessa rivendica, c’è una fragilità profondissima. C’è una donna che ammette di avere trovato nel teatro un modo per sopravvivere a un momento difficile, una cura contro il dolore, uno spazio nel quale sentirsi finalmente libera di essere qualcun altro e, allo stesso tempo, ancora più sé stessa. C’è una donna che non è diventata madre, ma che nel lavoro con i ragazzi speciali e nei ruoli interpretati sul palco ha scoperto una forma diversa di maternità. C’è un’attrice che parla della rinuncia agli uomini come del sacrificio più grande imposto dal mestiere, ma senza alcun rimpianto. Perché il lavoro, per lei, non è mai stato soltanto lavoro: è identità, salvezza, possibilità. Ed è forse proprio questo che colpisce di più ascoltandola: la sensazione che Luisa Esposito non abbia mai smesso di lottare, ma che oggi, arrivata alla soglia dei cinquant’anni, quella lotta si sia trasformata finalmente in una conquista. La conquista di poter scegliere. I ruoli, i progetti, le persone, la vita. Ed è in quella libertà, conquistata centimetro dopo centimetro, che si nasconde il vero successo di Luisa Esposito.

Rosalia Maggio è il personaggio che interpreta ne La salita. Che cosa ha pensato quando Massimiliano Gallo le ha affidato il ruolo?

“È stata una bella sfida. Tra l’altro, all’inizio non sapevo nemmeno che dietro al progetto ci fosse Massimiliano Gallo. Mi ha chiamata la casting director, Marita D’Elia, chiedendomi di registrare alcuni video con brani da sciantosa e pezzi di varietà, senza spiegarmi bene il contesto. Così ho iniziato a inviare il materiale senza sapere esattamente a che cosa servisse. Poi, dopo il terzo provino, è arrivata una richiesta molto precisa direttamente da Massimiliano. Voleva la versione musette di Bammenella interpretata da Rosalia Maggio. A quel punto mi sono messa subito a cercarla, perché non è una versione facile da reperire. Alla fine, ho trovato una musicista che aveva suonato proprio per Rosalia Maggio e conservava ancora lo spartito originale. Mi ha mostrato il brano, ho preparato il materiale e l’ho inviato a Massimiliano. Poco dopo mi ha mandato un messaggio molto bello, che si concludeva dicendo che Rosalia sarei stata io”.

E che cosa ha provato in quel momento?

“Ho avuto i brividi, soprattutto per la paura. Interpretare un personaggio realmente esistito, che ha avuto una storia così importante nel teatro, era una responsabilità enorme. Quando si interpreta qualcuno che è esistito davvero, si ha sempre paura di non essere all’altezza, di non riuscire a restituire tutta la complessità di quella persona. Da una parte c’era il timore, dall’altra una grandissima voglia di mettermi alla prova. Per questo non mi sono tirata indietro”.

Tirarsi indietro non mi sembra proprio una sua caratteristica.

“No, per niente. Non mi tiro mai indietro. Inoltre, sono stata molto fortunata, perché oltre ad avere Massimiliano come regista, che stimo molto e considero bravissimo, ho trovato anche un gruppo umano splendido. Alcune attrici le conoscevo già, altre sono diventate subito amiche. Sul set si è creato un clima davvero speciale. Il gruppo è stato fantastico”.

Inoltre, era in scena con Maurizio Casagrande, che era uno straordinario Croccolo. E con Mariano Rigillo nei panni di Edoardo De Filippo.

“Con Maurizio avevo già lavorato, quindi tra noi c’era già un’intesa. Mariano Rigillo, invece, lo conoscevo soltanto di fama e non avevo mai avuto occasione di lavorare con lui. Questa esperienza mi ha emozionata moltissimo, perché vengo dal teatro. È vero che ho fatto molta televisione e un po’ di cinema, ma le mie radici sono teatrali. Mariano Rigillo è sempre stato un’icona. Pensare di poter condividere una scena con lui, in quei ruoli, era qualcosa che non avrei mai immaginato”.

Viene dal teatro e, in fondo, La salita è proprio un film sul teatro.

“Ho avuto la fortuna di conoscere i figli di Eduardo e Peppino De Filippo. Ho lavorato con Luigi De Filippo per sei anni, e quindi conoscevo bene quel mondo. Conosco molto bene la storia del teatro napoletano e tutto ciò che riguarda la teatralità napoletana. Da questo punto di vista, il film rappresentava un ambiente che sentivo vicino. La parte più difficile, invece, è stata trovare il modo giusto di interpretare Rosalia Maggio senza cadere nell’imitazione. Ho visto pochi video proprio per questo motivo: non volevo lasciarmi influenzare troppo, altrimenti sarebbe venuta fuori una copia poco riuscita. Ho preferito affidarmi ai ricordi che avevo di lei, a ciò che conservavo nella memoria, aggiungendo anche qualcosa di personale. Per fortuna, sia dal punto di vista caratteriale sia fisico, sentivo di avere alcuni tratti che potevano avvicinarmi a lei. Spero davvero che il pubblico riesca a percepire quanto sia stato bello quel set, perché è stata un’esperienza meravigliosa”.

Come sono arrivati la recitazione e il teatro nella sua vita?

“Il teatro è arrivato in un momento molto difficile della mia vita. Era un periodo di crisi, anche psicologica, e sentivo il bisogno di essere qualcun altro. Stavo facendo un percorso con una psicologa, perché avevo vissuto una situazione familiare molto complicata. Mi disse di non sprecare il tempo in attività che non mi appartenevano davvero, ma di dedicarmi a qualcosa che potesse nutrire la mente, la cultura e l’apertura verso il mondo. Così mi iscrissi a un laboratorio teatrale. Fin da subito sono stata molto fortunata, perché durante il saggio finale c’era Gino Rivieccio, che mi vide e mi volle nel suo spettacolo. Ero ancora molto acerba, ma da lì ho iniziato a prendere coraggio. Ho cominciato a fare provini e ognuno di quelli che affrontavo andava bene. Venivo scelta. A quel punto ho pensato che quella passione potesse diventare anche un lavoro”.

Quando ha capito che quella passione era diventata un lavoro vero e proprio?

“L’ho capito quando sono partita per la mia prima tournée. Avevo vent’anni. In quel momento ho capito che potevo vivere di questo anche dal punto di vista economico. A un certo punto bisogna fare i conti anche con il denaro, con la necessità di mantenersi. All’epoca si arrivava anche a 280 repliche l’anno, quindi era possibile vivere di questo mestiere. Quando capisci che la tua passione non è soltanto qualcosa che ami, ma anche qualcosa che può darti indipendenza economica, allora cambia tutto”.

È stato facile affermarsi?

“No, non è stato facile. Quando ho iniziato, ai provini per il cinema si sentivano frasi assurde, come dire che cercavano attori italiani, ma non napoletani. Come se i napoletani non fossero italiani. Oggi invece è cambiato tutto. Il napoletano viene richiesto e, addirittura, anche chi non è napoletano recita in napoletano. Però, sono sempre stata molto tenace. Se voglio ottenere qualcosa, insisto finché non ci riesco. Per esempio, sono entrata nella compagnia di Luigi De Filippo grazie a una certa sfacciataggine. Andai in un hotel dove si trovava per un provino e mi presentai direttamente da lui, dicendogli che ero un’attrice napoletana e che mi sarebbe piaciuto lavorare con lui. Avevo diciannove anni. Mi guardò e mi disse che ero molto sfrontata, chiedendomi se fossi disposta a fare un provino lì, nella hall. Accettai subito. Poi mi chiese di leggere un testo di Eduardo, Non ti pago, che però conoscevo a memoria. Gli dissi che poteva anche chiudere il copione, perché sapevo entrambi i monologhi femminili. Mi rispose che in quel momento non stava cercando nessuno, ma che mi avrebbe chiamata se si fosse presentata l’occasione. E infatti, dopo un mese, arrivò quella chiamata”.

Oggi forse diremmo che non era sfrontatezza, ma autodeterminazione.

“Sicuramente era autodeterminazione, ma c’era anche un po’ di sfrontatezza. Sono fatta così: se penso di essere adatta a un ruolo o a un’occasione, mi metto in gioco e provo a ottenere il massimo”.

Che cosa le ha insegnato il teatro su se stessa?

“Il teatro mi ha insegnato a essere madre. Nella vita non ho figli, ma quando ho iniziato a interpretare ruoli materni sul palco ho capito che forse avrei potuto esserlo. Quando entri in un personaggio, entri completamente nella sua vita. Se interpreti qualcosa che non ti appartiene, lo studi così a fondo da riuscire a sentirlo davvero. Questo mi ha aiutato a sentirmi donna. Anche se credo di esserlo sempre stata: ho sempre lavorato, sono andata via di casa a diciassette anni e ho sempre vissuto da sola. So che cosa significhi fare sacrifici. Il teatro, inoltre, mi ha insegnato a stare con gli altri, a conoscere persone diverse, a convivere con mondi differenti. In tournée si diventa una famiglia con persone che fino al giorno prima non si conoscevano”.

Perché è andata via di casa a diciassette anni?

“Perché vivevo una situazione familiare che non sentivo più mia. È una storia piuttosto particolare. Volevo essere indipendente, sia culturalmente sia economicamente. All’inizio è stato difficile. Ho condiviso appartamenti con studenti e vissuto situazioni complicate. A Roma, per esempio, ho abitato in una casa con altri sette ragazzi, perché potevo permettermi soltanto una stanza. Per questo oggi, quando dormo in un bell’albergo o mi concedo qualcosa, penso sempre di essermelo guadagnato. E ne sono orgogliosa. Non sono mai stata raccomandata e non ho mai avuto agevolazioni: ogni lavoro che ho fatto me lo sono conquistato”.

Che ruolo hanno avuto nel suo percorso ambizione, competizione e successo?

“L’ambizione è fondamentale. Se non si ha ambizione, questo lavoro non si può fare. Bisogna però distinguere l’ambizione dall’arrivismo. Sono due concetti diversi. Sul set de La salita, per esempio, tra noi donne non c’è mai stata competizione: ci siamo aiutate molto. Massimiliano è stato il collante di tutto. Ha scelto personalmente il cast e ha voluto persone che avessero voglia di lavorare insieme. Spesso si dice che gli attori di teatro siano meno naturali davanti alla macchina da presa. Non lo credo affatto. Ho visto il film e nessuno mi è sembrato sopra le righe. Tutti erano molto misurati e perfettamente cinematografici”.

Per gran parte della sua carriera si è dedicata alla comicità. Perché?

“Perché amo ridere. Sono nata con la fossetta e ho sempre detto che, se sono nata così, un motivo ci sarà. Mi piace molto di più una comicità che sappia anche far riflettere. Per me la risata non è mai banale, accompagna sempre qualcosa di più profondo. Poi ho avuto la fortuna di partecipare per dodici anni a Made in Sud, che è stato un programma importantissimo. Anche quella è stata una sfida, perché le donne comiche sono poche. Avevo partecipato al Premio Massimo Troisi e l’avevo vinto, poi al Premio Charlot, vincendo anche quello. Da lì sono entrata direttamente nel programma. Ancora oggi continuo a fare cabaret con la mia collega Floriana. Quest’anno, inoltre, ho portato in scena uno spettacolo autoprodotto, A noi… ce piace ‘o show, che unisce varietà, comicità, musica e danza”.

Quale pensa sia stato il sacrificio più grande che le ha chiesto questo lavoro?

“Sicuramente la rinuncia agli uomini. Questo mestiere non è facile da condividere. Si lavora a Natale, a Capodanno, ad agosto. È difficile costruire una famiglia. Molti uomini non riescono a comprendere questo lavoro e finiscono per chiederti di scegliere o per ostacolarti. Ma non ho rimpianti. La mattina mi sveglio e chiedo soltanto di avere la forza di continuare a lavorare”.

In merito agli uomini, di recente, durante l’edizione nip del Grande fratello, avrebbe potuto sfruttare un po’ di gossip, ma ha scelto di non farlo. Perché?

“Perché non mi appartiene. Innanzitutto, dietro quella vicenda c’è una bambina e, per me, i bambini vengono prima di tutto. Inoltre, non mi interessa mettermi al centro dell’attenzione in quel modo. Se gli altri parlano di me va bene, ma non mi piace essere io a raccontarmi in una certa maniera. L’unica cosa che mi ha dato fastidio è stata una bugia su alcuni ‘regali’ dall’altro ricevuti: era una storia falsa e spiacevole. Non ho voluto alimentare nulla, sia perché non amo certe dinamiche sia perché so cosa significhi proteggere i bambini: lavoro con ragazzi speciali, con ragazzi che hanno un linguaggio non verbale. So che cosa significhi proteggere i bambini”.

Che cosa le restituisce questo lavoro con i ragazzi?

“Mi restituisce tantissimo. C’è un bambino con mutismo selettivo che con me parla pochissimo ma parla. L’altro giorno suo padre mi ha raccontato che, mentre sceglievano le uova di Pasqua, ha indicato un uovo dicendo che quello era per Luisa. Sono scoppiata a piangere. Sono soddisfazioni enormi perché restituiscono il senso di tutto, anche della vita stessa”.

Ha mai pensato di lasciare Napoli?

“Mai. Amo viaggiare, ma dopo una settimana sento il bisogno di tornare. Napoli per me è la gente, è il rapporto con il vicinato, è la signora che ti annaffia il giardino quando sei via. In altre città non ho mai trovato la stessa dimensione: è come se il concetto di comunità non fosse mai andato perso”.

Che cos’è, allora, per lei la “cazzimma”, quella parola napoletana a cui tutti attribuiscono un significato diverso?

“Può avere un significato negativo, per esempio quando si possiede qualcosa e non la si vuole condividere. Ma può avere anche un valore positivo: significa avere determinazione, raggiungere un obiettivo con forza, sfacciataggine e carattere. Credo di averla”.

Se dovesse definirsi con alcuni aggettivi, quali sarebbero?

“Sono una donna verace, carnale e generosa. Però sono anche molto testarda e, quando conosco bene un argomento, posso diventare un po’ spocchiosa”.

Da artista, qual è il suo sogno artistico oggi?

“Avere la possibilità di scegliere. Quando si inizia bisogna accettare tutto. Oggi, invece, posso decidere quali progetti fare e quali rifiutare. Per me questo è il vero successo e non il numero dei followers sui social. Ho una rubrica su Instagram che si chiama ‘Il proverbio del giorno’: spiega bene quale sia il rapporto con il mio pubblico ma anche come io non conosca le regole dei social. So come condividere una storia ma non so fare un reel. I follower che ho sono arrivati perché le persone mi vogliono bene”.

Che cosa ricorda oggi di Gomorra, la serie che l’ha in qualche modo sdoganata come attrice a tutto tondo anche in tv?

“È stata un’altra esperienza meravigliosa. Ho fatto sette provini per entrare nella serie. Ho lavorato con Stefano Sollima e Francesca Comencini, due registi straordinari. È stata un’esperienza bellissima, che mi ha lasciato anche rapporti umani molto forti: ogni volta che hai la possibilità di confrontarti con testi e interpreti di quel livello ti resta qualcosa dentro. Io non saprei vivere senza il mio lavoro. È la mia vita. Lo faccio con gioia e mi dà tanta gioia. Per fortuna il nostro lavoro non ha età: possiamo continuare a lavorare sempre. Non saprei vivere senza il mio lavoro: molto della mia vita personale è frutto del mio lavoro. Si sono mischiate le carte, come si dice a Napoli”.