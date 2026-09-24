Luisella Costamagna contro Giuseppe Cruciani a Dritto e Rovescio: "Mi*chiate lo dici a tua sorella"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Acceso scambio di battute fra Luisella Costamagna e Giuseppe Cruciani a Dritto e Rovescio su Rete 4: nel salotto di Paolo Del Debbio, Costamagna stava criticando il decreto legge del Governo che contiene la riforma della scuola: “Propaganda elettorale razzista sulla pelle dei bambini”. Immediata la replica crucianiana: “Se sei soddisfatta a dire queste mi*chiate…”. L’interlocutrice non ha apprezzato l’inciso, ed è subito partito il battibecco, presto sedato dal conduttore.

Costamagna contro Cruciani a Dritto e Rovescio

“Mi*chiate glielo dici a tua sorella e non a me, e sii rispettoso! Cerca di essere civile!”, ha esclamato Luisella Costamagna.

“Io non ti ho mancato di rispetto”, si è giustificato Giuseppe Cruciani davanti a una Costamagna stupefatta che ha subito domandato “Come?… ‘Mi*chiate’…”.

L’argomento di Giuseppe Cruciani

Poi l’argomentazione del conduttore de La Zanzara: “Dire che [il decreto scuola] è razzista è di fatto una mi*chiata, non è che lo dico io, è un dato di fatto oggettivo”, ha insistito mentre Costamagna esclamava un secco “No!”.

E ancora: “Perché il razzismo è un’altra cosa. Se tu dici ‘è un provvedimento sbagliato’ non ti direi che è una mi*chiata. Ma se uno dice ‘ è un provvedimento razzista’… il razzismo a casa mia ha un significato preciso. E se tu dici ‘razzismo’ è oggettivamente una minchiata! E tre!”, ha insistito Cruciani mentre il conduttore lo incitava a tacere per lasciar parlare Costamagna.

Il punto di vista di Luisella Costamagna

“È un puro provvedimento elettorale“, ha ripreso la parola Luisella Costamagna. “Dopo l’eliminazione del bollo auto, è chiaro che la Meloni e il Governo vogliano cavalcare l’onda della propaganda anti-immigrati anche per sottrarre consensi a Vannacci.

“Non è un crimine fare campagna elettorale”, ha rintuzzato Cruciani mentre l’interlocutrice argomentava.

La puntata è poi proseguita con un confronto fra Giovanni Donzelli (FdI) e Simona Bonafè (PD). L’argomento di Donzelli: “Il provvedimento [contenuto nel decreto scuola] parla di classi in cui il 30% è straniero e non parla l’italiano. È un provvedimento che aiuta l’integrazione”.

Nel prosieguo della trasmissione, ha preso la parola Paolo Del Debbio per parlare del velo indossato dalle donne islamiche: “Il niqab e il burqa sono illegali in Italia perché non permettono il riconoscimento facciale, sarebbe come se io andassi in giro con il passamontagna. È fuori legge”, ha commentato Paolo Del Debbio.