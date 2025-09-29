Lukaku, padre morto a 58 anni: sui social il commosso messaggio d'addio dell'attaccante del Napoli

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il padre dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku è morto all’età di 58 anni. Lo ha comunicato lo stesso calciatore attraverso i propri canali social. Anche il padre di Lukaku, Roger, era stato calciatore. È deceduto nella propria abitazione di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo.

Nella giornata del 29 settembre è stata diffusa la notizia che Roger Lukaku, ex calciatore congolese e padre di Romelu e Jordan Lukaku, è morto nella sua abitazione di Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo.

Le voci circolate nelle prime ore sono state confermate dal figlio Romelu, che ha comunicato la morte del padre attraverso i propri canali social.

ANSA Il fratello di Romelu Lukaku, Jordan

Come i due figli, anche Roger Lukaku era stato un calciatore professionista, giocando il Belgio e nella nazionale di quello che allora si chiamava ancora Zaire.

Il ricordo del figlio sui social

Romelu Lukaku ha deciso di dedicare il suo intero profilo Instagram al padre, nel giorno della sua morte. L’attaccante del Napoli ha cancellato tutti i suoi post, lasciando solo una vecchia foto di lui e del padre insieme. Nella didascalia del post ha scritto:

Grazie per avermi insegnato tutto ciò che so. Ti sarò per sempre grato. La vita non sarà più la stessa. Proteggimi e guidami come nessun altro può fare. Io non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scendono. Ma Dio mi darà la forza di tornare.

Il testo si conclude in francese, con una breve frase che può essere tradotta come: “Grazie per tutto Roger Menama Lukaku, per gli amici Vecchio Re”.

La carriera di Roger Lukaku

Come il figlio Romelu, anche Roger ha giocato nel ruolo di attaccante. La sua carriera è cominciata nell’allora Zaire, al Vita Club, ma è proseguita per un lungo periodo in Belgio, dove sono nati i suoi figli.

Le sue stagioni migliori furono i due anni al Seraing, tra il 1993 e il 1995, quando la squadra belga raggiunse il terzo posto nel campionato nazionale.

Roger Lukaku ha anche partecipato a due spedizioni in Coppa d’Africa insieme alla nazionale dello Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo.