Lula rieletto in Brasile, vince al ballottaggio contro il 48,2% di Flávio Bolsonaro: "Non riconosco risultato"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Luiz Inácio Lula da Silva ha vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali in Brasile. Ha ottenuto il 51,8% dei voti contro il 48,2% di Flávio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di carcere per il tentato colpo di Stato del 2022. Bolsonaro ha criticato la decisione di posticipare la chiusura di alcuni seggi per permettere il voto (era stato lui stesso a chiederlo per le forti piogge). Ha detto che chiederà l’annullamento del voto.

Lula vince in Brasile

Luiz Inácio Lula da Silva è stato rieletto in Brasile: ha vinto il ballottaggio con il 51,8% dei voti contro il 48,2% di Flávio Bolsonaro. Rispetto alle previsioni, che avevano dato il figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro vincitore, Lula prosegue il mandato.

A sorprendere gli analisti sull’esito è stato il risultato del primo turno. Il 4 ottobre infatti Bolsonaro era risultato in vantaggio su Lula di meno di due punti percentuali. Dagli anni Ottanta, infatti, non era mai successo che un candidato che aveva vinto al primo turno perdesse al secondo.

Dopo l’annuncio della vittoria, in migliaia sono scesi in strada per festeggiare (come nelle immagini che arrivano dalla Serbia, dove ha vinto la lista degli studenti). Il rieletto presidente, nel suo primo discorso, ha dichiarato: “È stata una sconfitta per il negazionismo e le menzogne. Devo confessare che, ogni volta che partecipavo a un dibattito, provavo imbarazzo”. E ancora: “O la patria resta libera, o moriamo per il Brasile. Questo Paese non accetterà di essere il cortile di nessuno“. Il riferimento non troppo implicito è all’America di Donald Trump.

Bolsonaro vuole l’annullamento

Bolsonaro ha rifiutato di riconoscere la vittoria del leader di sinistra. Ha quindi richiesto l’annullamento dei risultati. La motivazione ufficiale è la proroga di due ore per il voto in alcuni seggi, decisione presa dalla Corte Suprema.

Per Bolsonaro è stata “una violazione del principio di uguaglianza” perché solo alcuni seggi sono rimasti aperti. Inizialmente la Corte aveva rimandato la chiusura di tutti i seggi di due ore, poi è stata confermata la decisione solo dove le operazioni di voto non erano ancora state completate a causa di disagi di forza maggiore.

Era stato lo stesso Bolsonaro a chiedere la modifica, motivando la richiesta per le forti piogge che rendevano difficile il voto e citando disservizi nel trasporto pubblico a Salvador e San Paolo (due bacini elettorali del suo partito). Ora, al contrario, parla di “non accettare che le regole del gioco vengano cambiate in corso d’opera dagli amici di Lula”. Eppure la vittoria è stata confermata dal presidente della Corte Suprema, il giudice Kassio Nunes Marques, nominato da Jair Bolsonaro. Questi ha anche confermato che l’estensione dell’orario del voto non ha causato problemi nel conteggio dei voti.

Messaggi di congratulazioni

Mentre la festa scoppia nel Paese, arrivano le prime dichiarazioni politiche. Il governo del Venezuela si congratula attraverso un comunicato del Ministero del Potere Popolare per gli Affari Esteri e il Commercio Internazionale.

Dal Messico un messaggio più caloroso. La presidente Claudia Sheinbaum ha scritto: “Lunga vita alla democrazia, il popolo brasiliano ha vinto. Congratulazioni, Presidente Lula!”. Anche il presidente cubano Miguel Díaz-Canel scrive: “Caro fratello Lula, a nome del governo e del popolo cubano, mi congratulo con te per questa storica vittoria che assicura la continuità del cammino di pace, sovranità e giustizia sociale intrapreso dal popolo brasiliano sotto la tua guida”.

Anche il senatore Bernie Sanders si è rivolto a Lula: “Lula ha difeso i lavoratori e la democrazia brasiliani e continuerà a farlo nei prossimi quattro anni”. Dall’Italia arrivano le congratulazioni di Elly Schlein: “Una grande notizia dal Brasile. Le destre nazionaliste si possono battere nonostante il loro potere, i loro algoritmi e i loro miliardi”.