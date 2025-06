Lumache killer per i cani ma pericolose anche per l'uomo, l'allarme di Bassetti: "Può causare meningite grave"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’allarme per le lumache killer di cani si estende all’uomo. La rapida diffusione sta generando paura, ma dagli esperti arriva l’invito alla calma. “Non si trasmette da persona a persona”, ma può colpire le vie polmonari e causare la meningite.

La lumaca killer è pericolosa per l’uomo

Non sono tanto le lumache in sé, ma il parassita che contengono a uccidere i cani. In Australia, dove si stanno rapidamente diffondendo, l’allerta è alta. Dal 2020 a oggi sono stati confermati 93 casi con decessi e paralisi.

La preoccupazione di molti, in questi casi, è la pericolosità per l’uomo. Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha spiegato che sì, le lumache possono essere pericolose per la salute umana.

Questo perché sono capaci di trasmettere il parassita, che colpisce le vie polmonari e può portare a una forma grave di meningite.

Rara ma mortale

L’infezione, prosegue l’esperto, è da considerarsi rara ma potenzialmente mortale. La stagione delle forti piogge, inoltre, ne aumenta la diffusione.

Raramente, ma accade, questo parassita arriva ad attaccare gli esseri umani. Già in passato, tra il 1971 e il 2018, sono stati documentati 28 casi umani in Australia.

I sintomi si manifestano negli umani nella stessa maniera osservata negli animali. Infatti il verme polmonare causa una malattia chiamata angiostrongiliasi neurale. Negli esseri umani si presenta come una meningite. Da qui i sintomi: mal di testa, collo rigido, formicolio o dolore alla pelle, febbre, nausea e vomito. Rari i danni cerebrali o la morte.

Il caso di Sam Ballard

Proprio negli anni della precedente ondata di infezioni, nel 2010, ci fu un caso molto noto. Sam Ballard era un giovane rugbista australiano di appena 19 anni.

La sua storia inizia con una sfida tra amici: mangiare una lumaca. Sam lo fece e nel giro di poco emersero i sintomi causati dal parassita delle lumache killer. L’infezione provocò la meningite eosinofila.

Ricoverato, fu mantenuto in coma artificiale per 420 giorni nel tentativo di salvarlo. Al risveglio il giovane era completamente paralizzato. Dopo una decina d’anni, a soli 29 anni, Sam Ballard ha perso la vita.