Luna Darin muore di West Nile a 37 anni, il giorno dopo il film sulla sua storia alla Mostra di Venezia

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Luna Darin, 37 anni, erede di una famiglia di perlai veneziani, è morta il 9 settembre per le complicazioni del virus West Nile, contratto a fine agosto tramite una puntura di zanzara. Il giorno dopo, alla Mostra del Cinema di Venezia è stato proiettato il documentario “Custodi” di cui era protagonista, davanti ai genitori commossi e alla comunità artigiana.

Morta di West Nile Luna Darin

Un destino tragico e beffardo per Luna Darin, 37 anni, erede di una delle famiglie storiche dei perlai veneziani. La donna è morta il 9 settembre a causa delle complicazioni legate al virus West Nile, punta da una zanzara infetta a fine agosto.

Darin aveva già una malattia autoimmune tenuta sotto controllo da anni con le terapie: proprio questa condizione avrebbe favorito il rapido aggravarsi del quadro clinico.

ANSA

In meno di due settimane si è rivelato fatale, nonostante il ricovero all’ospedale Civile di Venezia e il successivo trasferimento d’urgenza a Padova, dove si era tentata la strada di un trapianto poi rivelatosi impraticabile.

Il suo film alla mostra di Venezia

La scomparsa è arrivata un giorno prima della proiezione di “Custodi. L’eredità culturale di Venezia”, il documentario prodotto dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, dedicato a due mestieri artigianali della laguna: la lavorazione delle perle di vetro e il merletto di Burano e Pellestrina.

Luna ne era una delle protagoniste, avendo raccontato in prima persona la propria attività nel laboratorio “Alchimia Vitrum”, aperto a San Cassiano insieme al compagno Luca, con cui condivideva sia la passione per il vetro sia il progetto di sposarsi l’anno prossimo.

L’addio commosso

Alla presentazione, andata in scena giovedì 10 settembre allo Spazio Eventi dell’Hotel Excelsior del Lido nell’ambito dell’83esima Mostra del Cinema, erano presenti i genitori Liliana e Paolo, che hanno scelto di partecipare nonostante il dolore.

“Abbiamo dovuto trovare la forza di esserci” ha raccontato la madre. “Lei è la protagonista di tutto. È il suo film. Luna è nata e cresciuta tra le perle”.

Profonda commozione è stata espressa anche da Marisa Convento, presidente del Comitato per la salvaguardia dell’arte delle perle di vetro veneziane, riconosciuta dall’Unesco nel 2020. “Vederla sullo schermo e percepire la sua assenza è stato così brutale” ha commentato.

I numeri aggiornati del West Nile in Italia

Gli accertamenti dell’Ulss 3 sul caso di Luna hanno intanto chiarito che si tratta di un episodio isolato, per cui la normativa non prevede interventi straordinari di disinfestazione sul territorio.

Il virus West Nile continua a diffondersi nel Paese: secondo il settimo bollettino settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità, aggiornato al 9 settembre, i casi confermati nell’uomo sono saliti a 594, con 41 decessi, contro i 26 della rilevazione precedente.

Il contagio interessa ormai 79 province distribuite in 19 regioni, con la Lombardia in testa (150 casi), seguita da Veneto, Lazio, Piemonte ed Emilia-Romagna.