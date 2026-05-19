Luna Jordan morta improvvisamente, l'attrice tedesca aveva 24 anni: famiglia non rivela le cause del decesso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

L’attrice tedesca Luna Jordan è morta improvvisamente all’età di 24 anni. La notizia della scomparsa dell’artista è stata confermata dalla sua agenzia Players di Berlino e dalla famiglia, ma le cause del decesso non sono state rese note. Luna Jordan ha recitato nelle serie televisive ‘Repubblica selvaggia’ e ‘Il cane che dorme’, oltre che in ‘Euphorie’, remake tedesco di ‘Euphoria’.

Cosa si sa sulla morte di Luna Jordan

La notizia della morte di Luna Jordan è stata confermata dalla sua agenzia Players di Berlino e dalla sua famiglia. Le cause del decesso, avvenuto mercoledì 13 maggio, non sono state comunicate.

In un post pubblicato sul profilo Instagram dell’agenzia compare una foto dell’attrice e la scritta “Ci mancherai“.

Chi era Luna Jordan: vita e carriera dell’attrice tedesca

Figlia dell’attrice austriaca Bettina Ratschew, Luna Jordan ha iniziato a recitare fin dall’infanzia. Da attrice era nota principalmente per le sue apparizioni nelle serie tv ‘Repubblica selvaggia‘ e ‘Il cane che dorme‘.

Nel 2022 ha ricevuto l’Austrian Film Prize come migliore attrice non protagonista per il film ‘Fuchs im Bau’. Nel suo discorso di ringraziamento aveva parlato senza filtri della violenza sessualizzata nell’industria cinematografica e teatrale.

Luna Jordan si era raccontata anche nel documentario ‘Kinderschauspieler – Der Preis des Erfolgs‘, in cui aveva raccontato le difficoltà di crescere come giovane attrice e il peso emotivo dei primi ruoli.

Nel 2025 ha recitato anche in ‘Euphorie‘, remake tedesco di ‘Euphoria’, la popolare serie americana di cui è appena uscita la terza stagione.

La sua ultima apparizione risale a quest’anno, nel crime ‘Polizeiruf‘.

Luna Jordan avrebbe dovuto recitare in ‘Hamburg Days’

Luna Jordan avrebbe dovuto ricoprire un ruolo di grande rilievo nella produzione internazionale ‘Hamburg Days‘.

La giovane attrice tedesca era stata scelta, infatti, per interpretare la fotografa e artista Astrid Kirchherr, celebre figura legata ai primi anni dei Beatles a St. Pauli ad Amburgo, in Germania.