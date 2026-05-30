Luna piena blu, il 31 maggio 2026 sarà visibile una mini Luna: dove vederla e a che ora in Italia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il 31 maggio 2026 nel cielo sarà visibile una luna piena blu, ma non sarà una normale luna piena, bensì una “mini luna” o “microluna“. Il nome luna piena blu non ha nulla a che fare con il colore. Difatti la luna non sarà blu, inoltre l’effetto di luna molto piccola sarà dato dalla distanza massima raggiunta dalla luna dal nostro pianeta: fenomeno dal nome di apogeo. La luna piena sarà visibile da tutta Italia, in particolare sarà visibile a est poco prima delle 20:40 nel cielo della Capitale.

Luna piena blu

Domenica 31 maggio 2026 sarà visibile la luna piena blu. Si tratta del nome, di tradizione anglosassone, del secondo plenilunio del mese. Si verificherà alle ore 10:45 e sarà visibile anche in Italia.

Solitamente un mese ha un plenilunio, ma quando ne accadono due in uno stesso mese questo fenomeno prende il nome di “luna piena blu”. Difatti, quindi, il nome non ha nulla a che fare con il colore. Ma l’episodio in questione sarà particolarmente interessante e affascinante per tutti gli amanti dell’astronomia, perché si tratterà di una mini luna o “microluna“.

Infatti, la luna sarà particolarmente piccola, ovvero avrà un disco inferiore rispetto al normale, perché si troverà alla massima distanza dalla Terra, nel suo apogeo. Sarà visibilmente più piccola e meno luminosa del solito. Si tratta di un fenomeno che precede la molto attesa eclissi solare totale, che avverrà il 12 agosto.

A che ora vederla

La luna piena blu sarà visibile fin dal suo sorgere, ovvero intorno alle 20:40 di Roma. Ma per chi vuole seguire l’intero percorso della luna, questo sarà possibile farlo attraverso la diretta streaming del Virtual Telescope Project a partire dalle 20:35 ora italiana.

In diretta ci sarà l’astrofisico Gianluca Masi, che spiegherà e racconterà il fenomeno in corso. Per quanto riguarda l’orario, come indicato, il plenilunio sarà raggiunto alle 10:45 ora italiana.

Per osservarla, però, nei cieli italiani bisognerà alzarsi la mattina molto presto o sfruttare la diretta streaming del progetto Vtp. Si può anche aspettare che la stessa risorga e faccia capolino a est poco prima delle 20:40 ora di Roma.

Come e dove vederla

La luna piena blu sarà visibile su tutta l’Italia. Come indicato la Capitale sarà la prima a poterla vedere alle ore 20:40, subito dopo c’è Milano alle ore 21:00 e poi Torino alle 21:10 e poco prima delle 20:20 a Bari. Segue Cagliari alle 20:45 e le 20:25 a Palermo.

Per poterla osservare bisognerà alzare gli occhi al cielo all’orario indicato, ma anche avere la strumentazione per osservarla al meglio. Infatti, a meno che non si voglia seguire il sorgere della luna a est in un orario serale, c’è la possibilità di vederla prima che cada all’orizzonte la mattina molto presto.

Per farlo bisognerà essere forniti di una fotocamera oppure uno smartphone, evitare lo scatto automatico e impostare delle funzioni manuali. Di seguito le regole: un valore ISO tra 100 e 200, tempo di scatto tra 1/125-1/250 di secondo e apertura fra f/8 e f/11.