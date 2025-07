Luna piena del Cervo giovedì 10 luglio 2025, a che ora vederla e perché si chiama così

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giovedì 10 luglio 2025 si potrà osservare in cielo la Luna piena del Cervo. Si tratta del primo plenilunio dell’estate astronomica e di uno degli appuntamenti più suggestivi nel corso dell’anno. Il nome Luna del Cervo è legato alle culture dei nativi americani: il termine originario è Buck Moon.

Quando si potrà vedere in Italia la Luna piena del Cervo

Giovedì 10 luglio 2025, alle 22,37 ora italiana, è atteso in cielo uno degli appuntamenti più suggestivi dell’anno: la Luna piena del Cervo, primo plenilunio dell’estate astronomica.

Sorgerà poco dopo il tramonto e sarà visibile per l’intera notte. Anche nelle sere del 9 e dell’11 luglio lo spettacolo sembrerà identico, dal momento che più del 98% del disco lunare sarà illuminato.

ANSA

Un’immagine della Luna piena del Cervo, nel cielo di Skopje, capitale della Macedonia del Nord, nel luglio del 2024.

Dove vedere la Luna piena del Cervo in Italia

In vista della serata di giovedì 10 luglio, in Italia sono stati organizzati diversi eventi dedicati all’osservazione della Luna piena del Cervo.

A Villa Cimbrone a Ravello, sulla Costiera Amalfitana, per esempio, i giardini, con vista dalla celebre Terrazza dell’Infinito, resteranno aperti straordinariamente la sera.

Perché la Luna piena del Cervo è speciale

Non si tratta di una Superluna, ma la Luna piena del Cervo si presenta in maniera diversa dalle altre, per colore, posizione e simbolismo.

La distanza dalla Terra è di circa 391.745 chilometri, una distanza considerata intermedia. La Luna piena del Cervo è la più bassa dell’anno sull’orizzonte e, per questo, apparirà più grande e più arancione del solito, per la rifrazione atmosferica e l’effetto ottico della “illusione lunare”.

Perché si chiama Luna piena del Cervo

Il nome Luna del Cervo deriva dalle culture dei nativi americani e, più precisamente, delle tribù Algonchine.

Luglio era il mese in cui i cervi maschi iniziavano a far ricrescere i palchi di corna, considerati un simbolo di forza e rinnovamento. Il nome originale è Buck Moon, tradotto in italiano, per l’appunto, come Luna del Cervo.

La Luna del Cervo, però, è conosciuta anche con altri nomi. In altre culture, infatti, è nota come Luna del Tuono (a causa dei frequenti temporali estivi), come Luna del Salmone (per la risalita dei pesci nei fiumi) o come Luna di Lampone, Luna di Bacche e Luna della Maturazione.