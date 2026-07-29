Luna Piena del Cervo visibile in Italia mercoldì 29 luglio, dove si vedrà e perché si chiama così
Il plenilunio di luglio si chiama Luna Piena del Cervo grazie a una tradizione dei nativi americani, ma quest'anno offuscherà le stelle cadenti
Il 29 luglio ci sarà il plenilunio del mese, chiamata Luna Piena del Cervo, in riferimento a una tradizione dei nativi americani. La Luna sarà visibile come piena però anche per tutta la giornata successiva. La sua luce andrà anche a offuscare alcuni fenomeni celesti di questo periodo, come il picco dello sciame meteorico delle Delta Acuqaridi Meridionali.
- Dove e quando vedere la Luna Piena del Cervo
- Perché si chiama Luna Piena del Cervo
- La luce dalla Luna offuscherà le stelle cadenti
Dove e quando vedere la Luna Piena del Cervo
Durante il plenilunio di luglio sarà possibile ammirare la cosiddetta Luna Piena del Cervo. Il picco di luminosità del satellite naturale della Terra sarà però in pieno giorno, dopo le 16:30, quando la Luna non è ancora sorta in Italia.
Nonostante questo, sarà possibile ammirare la Luna con una luminosità particolarmente elevata a partire dalle 20:30 in molte parti d’Italia.
Le città orientali saranno le prime a vederla spuntare proprio da est. Gli orari approssimativi sono: Bari, 20:15, Palermo 20:20, Roma 20:30, Cagliari 20:40, Milano 21:00, Torino 21:10.
Perché si chiama Luna Piena del Cervo
I nomi delle lune piene mensili sono legati alla tradizione dei nativi americani, che utilizzavano un calendario lunare.
Il plenilunio di luglio si chiama Luna Piena del Cervo perché, in questo periodo, ai cervi maschi iniziano a ricrescere i palchi, le “corna” molto importanti nella stagione degli amori, che inizia alla fine dell’estate.
I cervi, a differenza di altri animali con palchi simili, perdono infatti le loro corna ogni anno.
La luce dalla Luna offuscherà le stelle cadenti
Alla fine di luglio dovrebbe esserci anche un altro importante evento visibile nei cieli italiani: il picco dello sciame meteorico delle Delta Acquaridi Meridionali.
Si tratta di un gruppo di meteore che tradizionalmente passa nei pressi della Terra alla fine del mese di luglio, dando luogo a molte stelle cadenti visibili anche a occhio nudo.
Proprio il plenilunio, però, renderà estremamente difficile individuarle. La luce della Luna, infatti, offuscherà quella delle meteore che vengono in contatto con l’atmosfera, rendendole molto fioche all’occhio umano e quindi difficilmente visibili.