Luna piena del Raccolto, a che ora vederla in Italia il 26 settembre dove è nota come quella della "vendemmia"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ogni anno, alla fine dell’estate, compare nei cieli notturni una Luna particolare. Il 26 settembre 2026 la Luna raggiungerà il plenilunio alle 18:48, ma bisognerà attendere il tramonto per vedere il fenomeno della Luna della vendemmia o Luna del raccolto. Si tratta della Luna piena di settembre più vicina all’equinozio di autunno, passato il 23 settembre scorso. Il nome particolare deriva da diverse tradizioni, come quella dei nativi americani e dell’America del Nord, dove prende anche il nome di Luna del mais.

Che cos’è la Luna piena del Raccolto

Occhi al cielo il 26 settembre, quando dopo il tramonto sorgerà il satellite noto come Luna del raccolto. Si tratta della prima Luna piena dopo l’equinozio, tradizionalmente associata alle attività agricole.

Da qui il nome Luna del raccolto, che deriva dalle tradizioni dei popoli nativi del Nord America: la luce del plenilunio (ovvero della Luna piena) permetteva infatti di continuare a lavorare nei campi anche dopo il tramonto.

Un fenomeno astronomico che scandiva il calendario degli agricoltori e dei lavoratori della terra, i quali potevano completare la raccolta di mais, fagioli, riso e di tutte le altre coltivazioni locali.

Quando e a che ora vederla in Italia

In Italia, la Luna piena successiva all’equinozio (che si è verificato il 23 settembre) sarà visibile il 26 settembre 2026.

La Luna raggiungerà il plenilunio alle 18:48, ma per poterla osservare bisognerà attendere il tramonto. Il massimo della luminosità del satellite sarà visibile intorno alle 21:00 su tutta Italia.

Nella stessa volta celeste, come ricorda GreenMe, volgendo lo sguardo sull’orizzonte a est-sud-est, in direzione della costellazione dei Pesci, si potrà ammirare anche Saturno.

Perché la chiamano della “vendemmia”

In Italia la Luna del raccolto è conosciuta anche con un altro nome. Chi è più abituato alle attività agricole, come la raccolta dell’uva, forse avrà sentito parlare della “Luna della vendemmia”.

Infatti, non considerando le maturazioni premature o altri eventi che possono sconvolgere il calendario agricolo, la Luna della vendemmia coincide con la conclusione dei raccolti e la preparazione delle provviste per l’inverno.

Secondo alcune credenze, vendemmiare sotto la Luna piena favoriva i raccolti e soprattutto produceva i vini migliori. Dopotutto le fasi lunari sono da sempre un’indicazione per chi coltiva la terra per stabilire i periodi più adatti non solo alla semina, ma anche alla potatura e alla raccolta.