Luna piena di ottobre 2025, quando vedere la Superluna in Ariete: le curiosità e il suo significato

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il 7 ottobre 2025 il cielo offrirà uno degli spettacoli più suggestivi dell’anno: la prima Superluna, visibile anche dall’Italia. L’evento astronomico si verificherà alle 5:48 del mattino, quando la Luna raggiungerà la fase di piena coincidente con il perigeo, ossia il punto della sua orbita più vicino alla Terra.

Dove vedere la Luna il 7 settembre

Con il termine Superluna si indica una Luna piena che appare più grande e più luminosa del solito. La differenza visiva è dovuta al fatto che, trovandosi più vicina al nostro pianeta, la Luna può sembrare fino al 14% più grande e fino al 30% più brillante rispetto a una normale Luna piena.

L’orbita lunare non è perfettamente circolare, ma è ellittica: solo quando la fase di piena coincide (o quasi) con il passaggio al perigeo, si crea la rara combinazione che regala questo effetto ottico particolare.

iStock Tomal Das

Per godere al meglio della Luna piena, il consiglio è quello di scegliere luoghi lontani dall’inquinamento luminoso, come campagne, colline o litorali. Anche a occhio nudo la visione sarà significativa, ma chi dispone di un binocolo o un telescopio potrà meglio apprezzare i crateri e le sfumature della superficie lunare.

Luna del Raccolto e Luna del Cacciatore

La Luna piena di ottobre è conosciuta con diversi nomi nelle tradizioni popolari. In particolare, negli Stati Uniti e nel Nord Europa è chiamata Harvest Moon, o Luna del Raccolto, perché in passato la sua luce intensa permetteva ai contadini di proseguire le raccolte anche dopo il tramonto.

Presso i nativi americani, invece, la stessa Luna era nota come Luna del Cacciatore (Hunter’s Moon), poiché coincideva con il periodo in cui gli animali si avvicinavano alle coltivazioni per nutrirsi, diventando prede più facili alla luce del plenilunio.

Talvolta è anche chiamata Luna di Sangue (come la Luna del 7 settembre), ma questa denominazione può creare confusione: il termine corretto si riferisce solo alle eclissi totali di Luna, quando il satellite assume una colorazione rossa per via dell’ombra terrestre, fenomeno avvenuto, ad esempio, lo scorso 7 settembre 2025.

Superluna in Ariete, il simbolismo

Agli amanti dell’astrologia ricordiamo che la Luna piena del 7 ottobre cade nel segno dell’Ariete. Alcuni ritengono che ciò porti una forte energia di rinnovamento, coraggio e impulso. È un momento che, secondo gli appassionati di astrologia, stimola l’azione e l’affermazione personale, spingendo a lasciare andare ciò che è rimasto in sospeso.