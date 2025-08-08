Luna piena in Acquario o dello Storione il 9 agosto, qual è il significato del nome dato dai nativi americani

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sabato 9 agosto 2025, alle ore 10 del mattino in Italia, ci sarà la Luna piena in Acquario, anche nota come Luna dello Storione. Quest’ultimo nome è legato alle tradizioni dei nativi americani e, in particolare, al fatto che in questo stesso periodo erano soliti pescare proprio quel pesce.

Cosa significa la Luna piena in Acquario

Sabato 9 agosto 2025, attorno alle ore 10 del mattino in Italia, ci sarà la Luna piena nel segno dell’Acquario al grado 17.

La Luna nel segno zodiacale d’aria dell’Acquario si contrappone in maniera perfetta al sole, che si trova nel segno del Leone, che si distingue per la sua potenza e forza ego-riferita ed energica. La Luna, che simboleggia l’inconscio, nel segno dell’Acquario è legata a indipendenza, sicurezza negli obiettivi personali e fiducia nelle proprie qualità in contrapposizione a tutto ciò che ci si presenta come uno status quo (apparentemente) inscalfibile.

ANSA

La luna nel cielo di Budapest, fotografata durante lo Sziget Festival.

Si ritiene che i segni più coinvolti da questa particolare lunazione saranno Toro, Scorpione, Leone e Acquario, che in questo mese di agosto sono anche interessati dal Mercurio retrogrado.

Perché la Luna piena in Acquario del 9 agosto è importante

La Luna piena in Acquario del 9 agosto 2025 assume un significato ancora più particolare per altri due aspetti concomitanti.

Il primo è il già citato Mercurio retrogrado da diversi giorni (resterà tale fino all’11 agosto), legato a pensieri profondi e indagini dentro se stessi.

Il secondo aspetto è Marte, particolarmente sollecitato in questo periodo dell’anno. A questo pianeta sono collegate sensazioni di indipendenza e voglia di mettersi in gioco, ancora una vola contro le imposizioni esterne a cui non si sente di appartenere.

Il significato e l’origine del nome Luna dello Storione

La Luna piena in Acquario è anche nota come Luna piena dello Storione. Questo nome è legato agli usi e costumi dei nativi americani.

Proprio in questa stagione, infatti, le comunità di nativi americani che vivevano attorno alla zona dei Grandi Laghi erano soliti dedicarsi alla pesca dello storione, un particolare pesce che si trova sia in acqua dolce che in acqua salata e che si distingue per le grandi dimensioni.