Lunedì 2 novembre 2026 non si va a scuola sicuramente in 9 regioni, nelle altre spetta ai singoli istituti
Ognissanti cade di domenica: ecco dove le scuole restano chiuse lunedì 2 novembre 2026 e chi deciderà tramite autonomia scolastica
- Il 2 novembre 2026 resteranno sicuramente chiuse le scuole in nove territori, mentre altrove la decisione passerà agli istituti.
- La Commemorazione dei Defunti non è festività nazionale, ma l'autonomia scolastica consente sospensioni delle lezioni purché siano garantiti i 200 giorni minimi.
- Il calendario 2026/2027 conferma inoltre numerosi ponti e vacanze regionali, con differenze significative tra Regioni e Province autonome.
Con la festività del 1° novembre (Tutti i Santi) che cade di domenica, il classico ponte di Ognissanti non sarà automatico per tutti gli studenti italiani. La giornata di lunedì 2 novembre 2026, dedicata alla Commemorazione dei Defunti, non è considerata festività nazionale rossa sul calendario, lasciando così ai singoli calendari regionali e all’autonomia delle scuole la decisione sulla sospensione delle lezioni.
- Le 9 regioni dove le scuole restano chiuse il 2 novembre
- Nelle altre regioni decidono i singoli istituti
- Chi decide il calendario e le festività scolastiche?
- I principali ponti e le principali festività dell'anno scolastico 2026/2027
- Mappa completa delle vacanze e dei ponti regionali
Le 9 regioni dove le scuole restano chiuse il 2 novembre
In 8 Regioni e 1 Provincia Autonoma, le giunte regionali hanno deliberato direttamente nei propri calendari scolastici la chiusura delle scuole per la giornata del 2 novembre 2026:
- Calabria
- Campania
- Emilia-Romagna
- Sardegna
- Sicilia
- Umbria
- Valle d’Aosta
- Veneto (dove è previsto uno stop prolungato da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre)
- Provincia Autonoma di Trento
A queste si aggiunge la Provincia Autonoma di Bolzano, che prevede una vera e propria pausa autunnale dal 31 ottobre all’8 novembre 2026.
Nelle altre regioni decidono i singoli istituti
Nelle restanti regioni italiane, il calendario regionale non prevede una chiusura automatica. Tuttavia, gli studenti potrebbero comunque non andare a scuola grazie al principio dell’autonomia scolastica:
- delibera del Consiglio d’Istituto e Collegio Docenti: le singole scuole possono decidere di sospendere le lezioni il 2 novembre, a patto di recuperare la giornata (ad esempio anticipando l’inizio dell’anno scolastico o riducendo altri giorni di pausa)
- obbligo dei 200 giorni: ogni istituto deve garantire il raggiungimento del numero minimo di giorni di lezione previsto per la validità dell’anno scolastico.
Chi decide il calendario e le festività scolastiche?
La gestione del calendario scolastico in Italia è ripartita tra più livelli istituzionali:
- Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM): stabilisce le festività nazionali ufficiali (valide per tutti) e il quadro normativo generale
- Regioni: approvano annualmente il calendario scolastico regionale, determinando la data di inizio e fine delle lezioni e definendo i giorni di sospensione didattica regionali (come il 2 novembre o le vacanze di Carnevale)
- Istituzioni scolastiche: esercitano la propria autonomia adattando il calendario regionale alle esigenze del piano dell’offerta formativa locale.
I principali ponti e le principali festività dell’anno scolastico 2026/2027
Nel calendario dell’anno scolastico 2026/2027, le festività nazionali ufficiali in cui le scuole restano chiuse in tutta Italia sono le seguenti:
- Tutti i Santi: 1° novembre 2026 (domenica)
- Immacolata Concezione: 8 dicembre 2026 (martedì)
- Natale e Santo Stefano: 25 e 26 dicembre 2026 (venerdì e sabato)
- Capodanno ed Epifania: 1° gennaio e 6 gennaio 2027 (venerdì e mercoledì)
- Pasqua e Lunedì dell’Angelo: 28 marzo e 29 marzo 2027 (domenica e lunedì)
- Festa della Liberazione: 25 aprile 2027 (domenica)
- Festa del Lavoro: 1° maggio 2027 (sabato)
- Festa della Repubblica: 2 giugno 2027 (mercoledì)
- Festa del Santo Patrono: data variabile secondo il comune
Mappa completa delle vacanze e dei ponti regionali
A fianco delle festività nazionali, ogni Giunta Regionale determina in autonomia i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale e ponti aggiuntivi):
|Regione / Provincia
|Vacanze di Natale
|Vacanze di Carnevale
|Vacanze di Pasqua
|Ponti e festività locali aggiuntive
|Abruzzo
|23 dicembre – 6 gennaio
|25-30 marzo
|7 dicembre
|Basilicata
|24 dicembre – 6 gennaio
|25-30 marzo
|Calabria
|23 dicembre – 6 gennaio
|25-30 marzo
|2 novembre, 7 dicembre
|Campania
|23 dicembre – 6 gennaio
|8-9 febbraio
|25-30 marzo
|2 novembre, 7 dicembre
|Emilia-Romagna
|24 dicembre – 6 gennaio
|25-30 marzo
|2 novembre
|Friuli-Venezia Giulia
|23 dicembre – 6 gennaio
|8-10 febbraio
|25-30 marzo
|7 dicembre
|Lazio
|23 dicembre – 6 gennaio
|25-30 marzo
|Liguria
|23 dicembre – 6 gennaio
|8-9 febbraio
|25-30 marzo
|7 dicembre
|Lombardia
|23 dicembre – 6 gennaio
|8-9 febbraio
|25-30 marzo
|Marche
|23 dicembre – 6 gennaio
|25-30 marzo
|Molise
|23 dicembre – 6 gennaio
|8-10 febbraio
|25-30 marzo
|2 novembre, 7 dicembre, 31 maggio, 1° giugno
|Piemonte
|23 dicembre – 6 gennaio
|6-10 febbraio
|25-30 marzo
|7 dicembre
|Puglia
|23 dicembre – 6 gennaio
|25-30 marzo
|7 dicembre
|Sardegna
|23 dicembre – 6 gennaio
|9 febbraio
|25-30 marzo
|2 novembre, 28 aprile (Sa Die De Sa Sardigna)
|Sicilia
|23 dicembre – 7 gennaio
|25-30 marzo
|2 novembre, 7 dicembre
|Toscana
|24 dicembre – 6 gennaio
|25-30 marzo
|Umbria
|23 dicembre – 6 gennaio
|25-30 marzo
|2 novembre, 7 dicembre
|Valle d’Aosta
|24 dicembre – 6 gennaio
|8-10 febbraio
|25-30 marzo
|2 novembre, 7 dicembre, 30 gennaio (Fiera di S. Orso)
|Veneto
|23 dicembre – 6 gennaio
|8-10 febbraio
|25-30 marzo
|30 ottobre-2 novembre, 7 dicembre, 29-30 aprile, 31 maggio, 1° giugno
|P.A. Bolzano
|24 dicembre – 6 gennaio
|6-14 febbraio
|25-30 marzo
|31 ottobre-8 novembre (pausa autunnale)
|P.A. Trento
|23 dicembre – 6 gennaio
|8-9 febbraio
|25-31 marzo
|2 novembre, 7 dicembre, 29 aprile-1° maggio