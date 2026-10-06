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Lunedì 2 novembre 2026 non si va a scuola sicuramente in 9 regioni, nelle altre spetta ai singoli istituti

Ognissanti cade di domenica: ecco dove le scuole restano chiuse lunedì 2 novembre 2026 e chi deciderà tramite autonomia scolastica

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simone vazzana

Simone Vazzana

GIORNALISTA

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

  • Il 2 novembre 2026 resteranno sicuramente chiuse le scuole in nove territori, mentre altrove la decisione passerà agli istituti.
  • La Commemorazione dei Defunti non è festività nazionale, ma l'autonomia scolastica consente sospensioni delle lezioni purché siano garantiti i 200 giorni minimi.
  • Il calendario 2026/2027 conferma inoltre numerosi ponti e vacanze regionali, con differenze significative tra Regioni e Province autonome.

Con la festività del 1° novembre (Tutti i Santi) che cade di domenica, il classico ponte di Ognissanti non sarà automatico per tutti gli studenti italiani. La giornata di lunedì 2 novembre 2026, dedicata alla Commemorazione dei Defunti, non è considerata festività nazionale rossa sul calendario, lasciando così ai singoli calendari regionali e all’autonomia delle scuole la decisione sulla sospensione delle lezioni.

Le 9 regioni dove le scuole restano chiuse il 2 novembre

In 8 Regioni e 1 Provincia Autonoma, le giunte regionali hanno deliberato direttamente nei propri calendari scolastici la chiusura delle scuole per la giornata del 2 novembre 2026:

  • Calabria
  • Campania
  • Emilia-Romagna
  • Sardegna
  • Sicilia
  • Umbria
  • Valle d’Aosta
  • Veneto (dove è previsto uno stop prolungato da venerdì 30 ottobre a lunedì 2 novembre)
  • Provincia Autonoma di Trento

A queste si aggiunge la Provincia Autonoma di Bolzano, che prevede una vera e propria pausa autunnale dal 31 ottobre all’8 novembre 2026.

Nelle altre regioni decidono i singoli istituti

Nelle restanti regioni italiane, il calendario regionale non prevede una chiusura automatica. Tuttavia, gli studenti potrebbero comunque non andare a scuola grazie al principio dell’autonomia scolastica:

  • delibera del Consiglio d’Istituto e Collegio Docenti: le singole scuole possono decidere di sospendere le lezioni il 2 novembre, a patto di recuperare la giornata (ad esempio anticipando l’inizio dell’anno scolastico o riducendo altri giorni di pausa)
  • obbligo dei 200 giorni: ogni istituto deve garantire il raggiungimento del numero minimo di giorni di lezione previsto per la validità dell’anno scolastico.

Chi decide il calendario e le festività scolastiche?

La gestione del calendario scolastico in Italia è ripartita tra più livelli istituzionali:

  • Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM): stabilisce le festività nazionali ufficiali (valide per tutti) e il quadro normativo generale
  • Regioni: approvano annualmente il calendario scolastico regionale, determinando la data di inizio e fine delle lezioni e definendo i giorni di sospensione didattica regionali (come il 2 novembre o le vacanze di Carnevale)
  • Istituzioni scolastiche: esercitano la propria autonomia adattando il calendario regionale alle esigenze del piano dell’offerta formativa locale.

I principali ponti e le principali festività dell’anno scolastico 2026/2027

Nel calendario dell’anno scolastico 2026/2027, le festività nazionali ufficiali in cui le scuole restano chiuse in tutta Italia sono le seguenti:

  • Tutti i Santi: 1° novembre 2026 (domenica)
  • Immacolata Concezione: 8 dicembre 2026 (martedì)
  • Natale e Santo Stefano: 25 e 26 dicembre 2026 (venerdì e sabato)
  • Capodanno ed Epifania: 1° gennaio e 6 gennaio 2027 (venerdì e mercoledì)
  • Pasqua e Lunedì dell’Angelo: 28 marzo e 29 marzo 2027 (domenica e lunedì)
  • Festa della Liberazione: 25 aprile 2027 (domenica)
  • Festa del Lavoro: 1° maggio 2027 (sabato)
  • Festa della Repubblica: 2 giugno 2027 (mercoledì)
  • Festa del Santo Patrono: data variabile secondo il comune

Mappa completa delle vacanze e dei ponti regionali

A fianco delle festività nazionali, ogni Giunta Regionale determina in autonomia i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, Pasqua, Carnevale e ponti aggiuntivi):

Regione / Provincia Vacanze di Natale Vacanze di Carnevale Vacanze di Pasqua Ponti e festività locali aggiuntive
Abruzzo 23 dicembre – 6 gennaio 25-30 marzo 7 dicembre
Basilicata 24 dicembre – 6 gennaio 25-30 marzo
Calabria 23 dicembre – 6 gennaio 25-30 marzo 2 novembre, 7 dicembre
Campania 23 dicembre – 6 gennaio 8-9 febbraio 25-30 marzo 2 novembre, 7 dicembre
Emilia-Romagna 24 dicembre – 6 gennaio 25-30 marzo 2 novembre
Friuli-Venezia Giulia 23 dicembre – 6 gennaio 8-10 febbraio 25-30 marzo 7 dicembre
Lazio 23 dicembre – 6 gennaio 25-30 marzo
Liguria 23 dicembre – 6 gennaio 8-9 febbraio 25-30 marzo 7 dicembre
Lombardia 23 dicembre – 6 gennaio 8-9 febbraio 25-30 marzo
Marche 23 dicembre – 6 gennaio 25-30 marzo
Molise 23 dicembre – 6 gennaio 8-10 febbraio 25-30 marzo 2 novembre, 7 dicembre, 31 maggio, 1° giugno
Piemonte 23 dicembre – 6 gennaio 6-10 febbraio 25-30 marzo 7 dicembre
Puglia 23 dicembre – 6 gennaio 25-30 marzo 7 dicembre
Sardegna 23 dicembre – 6 gennaio 9 febbraio 25-30 marzo 2 novembre, 28 aprile (Sa Die De Sa Sardigna)
Sicilia 23 dicembre – 7 gennaio 25-30 marzo 2 novembre, 7 dicembre
Toscana 24 dicembre – 6 gennaio 25-30 marzo
Umbria 23 dicembre – 6 gennaio 25-30 marzo 2 novembre, 7 dicembre
Valle d’Aosta 24 dicembre – 6 gennaio 8-10 febbraio 25-30 marzo 2 novembre, 7 dicembre, 30 gennaio (Fiera di S. Orso)
Veneto 23 dicembre – 6 gennaio 8-10 febbraio 25-30 marzo 30 ottobre-2 novembre, 7 dicembre, 29-30 aprile, 31 maggio, 1° giugno
P.A. Bolzano 24 dicembre – 6 gennaio 6-14 febbraio 25-30 marzo 31 ottobre-8 novembre (pausa autunnale)
P.A. Trento 23 dicembre – 6 gennaio 8-9 febbraio 25-31 marzo 2 novembre, 7 dicembre, 29 aprile-1° maggio

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