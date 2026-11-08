Lunetta Savino, da ‘Libera’ su Rai 1 a ‘Madre Courage’: “Oggi ho meno paura di farmi male”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Lunetta Savino non ha intenzione di fermarsi, come la magistrata che interpreta in tv. Mentre torna su Rai 1 con gli ultimi episodi di Libera 2 e porta in teatro Madre Courage e i suoi figli di Bertolt Brecht, Lunetta Savino lavora a un nuovo progetto cinematografico, questa volta legato anche alla propria esperienza personale. La sceneggiatura è arrivata alla sesta stesura, un produttore è già coinvolto e ora si attende la possibilità di avviare le riprese. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Lunetta Savino racconta il finale della seconda stagione di Libera, il rapporto con Matteo Martari e il lavoro necessario per costruire personaggi molto diversi, dalla magistrata Libera Orlando a Felicia Impastato. Riflette sulla maternità, sul diritto dei figli a emanciparsi e sul rapporto tra intuizione, studio e libertà artistica. Ma il suo sguardo si allarga anche al teatro, alla difficoltà di coinvolgere le nuove generazioni e alla responsabilità degli adulti di fronte al disagio giovanile. Tra ricordi, nuovi progetti e desiderio di continuare a rischiare, emerge il ritratto di un’attrice che considera la curiosità una risorsa irrinunciabile e spera che il proprio caos interiore non si plachi mai.

Lunetta Savino, è appena trascorso il suo compleanno. Come sta?

“Eccezionalmente bene. Ogni anno mi ricordo che serve molta energia per continuare a fare questo mestiere. In questo periodo porto in scena uno spettacolo impegnativo, intenso, che richiede anche una notevole tenuta fisica. Non mi preoccupo troppo dell’età, se non per una forma di prudenza: cerco di non affrontare con leggerezza sforzi che potrebbero danneggiarmi. Quando il regista Leo Muscato, con cui avevo già lavorato molto volentieri, mi ha proposto Madre Courage e i suoi figli, mi ha raccomandato di allenarmi e arrivare preparata. Non facendo mai ginnastica, inizialmente mi sono chiesta come avrei potuto riuscirci. Di solito presto attenzione soprattutto all’alimentazione. Poi ho capito che dovevo ricominciare a lavorare sul corpo. Con il passare degli anni è importante mantenersi in forma, soprattutto per affrontare spettacoli di questa intensità”.

In Madre Courage, Bertolt Brecht racconta una donna che cerca di salvare i figli, ma continua a guadagnare dalla guerra che li minaccia. Come ha affrontato un personaggio tanto contraddittorio?

“Madre Courage è una contraddizione vivente. È una donna che fa affari con la guerra, l’unica realtà che abbia mai conosciuto. Brecht ambienta la vicenda durante la Guerra dei Trent’anni, ma il testo conserva un’attualità sconvolgente. La protagonista viaggia con un carro, che diventa quasi un altro personaggio dell’opera: si riempie di merce quando gli affari prosperano e si svuota nei periodi difficili. Paradossalmente, è la pace a impoverirla. È una vivandiera che segue gli eserciti, una donna abituata a vivere per strada, dove sono cresciuti anche i suoi figli, avuti da uomini diversi. Si può persino intuire che si sia prostituita, anche se il testo non lo racconta esplicitamente. Cerca di proteggerli in modo duro, quasi animalesco, ma dalla guerra non si può fuggire né mettere davvero qualcuno al riparo. I suoi tentativi si rivelano inefficaci, persino controproducenti. Credo sia uno dei personaggi più potenti, complessi e interessanti che abbia mai interpretato”.

Le pongo una domanda scomoda: l’amore materno può trasformarsi in una forma di egoismo?

“Certamente. Esistono madri molto possessive, che finiscono per ostacolare la crescita dei figli. Invece bisogna lasciarli andare, permettere loro di emanciparsi. Possiamo indicare una strada, soprattutto attraverso l’esempio e il nostro modo di vivere. Almeno per me, come figlia, è stato così e ho cercato di comportarmi allo stesso modo con mio figlio. Essere madre di un figlio unico maschio può essere più complicato, ma ci ho provato. Infatti è andato a vivere da solo molto giovane”.

Come si trova l’equilibrio tra il desiderio di proteggere e la necessità di lasciare andare?

“È un equilibrio delicatissimo. Credo sia più facile raggiungerlo quando si conduce una vita piena e soddisfacente. Ho un lavoro che amo profondamente, che mi coinvolge e mi gratifica, quindi non ho riversato su mio figlio eventuali frustrazioni. Forse, quando la propria esistenza ruota esclusivamente intorno alla crescita dei figli, può diventare più difficile accettarne l’indipendenza. Ma sono soltanto supposizioni. Ogni madre ha una storia diversa e generalizzare sarebbe sbagliato”.

Nel corso della sua carriera ha interpretato moltissime madri, spesso agli antipodi. Che cosa continua ad affascinarla di questi ruoli?

“Quando qualcuno mi chiede: «Ancora una madre?», penso a quanto siano diversi gli universi femminili che si nascondono dietro questa parola. Non è neppure una questione di età. Per interpretare figure autentiche, anche popolari, servono attrici credibili, e forse ho dimostrato di esserlo. Penso a Marina Battaglia di Studio Battaglia, una madre milanese piuttosto cinica, a Felicia Impastato oppure alla madre patologica che ho portato in teatro nel testo di Florian Zeller. Sono donne profondamente differenti. Ciascuna rappresenta un mondo a sé”.

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Ci avviciniamo al finale della seconda stagione di Libera. Che cosa le ha lasciato questa esperienza?

“Spero soprattutto che lasci un segno negli spettatori. Durante le riprese siamo completamente coinvolti, ma non appartengo alla categoria di attori che continuano a portarsi dietro i personaggi. Mi interessa piuttosto ciò che riesco a trasmettere attraverso il risultato finale, che nasce sempre da un lavoro collettivo. Servono un regista capace di guidare una squadra numerosa, sceneggiatori, autori, attori e tutte le maestranze. Libera è il frutto di una collaborazione riuscita, alla quale tutti hanno contribuito con grande partecipazione. Trovo che ogni interprete sia perfetto per il proprio ruolo, a cominciare da Matteo Martari, che ritroviamo nei panni di Pietro”.

Libera e Pietro formano una coppia insolita. Qual è, secondo lei, il segreto della loro intesa?

“Provengono da mondi lontanissimi, ma condividono ostinazione e coraggio. Entrambi vogliono arrivare fino in fondo per scoprire la verità. Pietro è un sentimentale, un passionale che si lascia trascinare dagli eventi. Libera ne riconosce il valore, ma sa anche che è una mina vagante, capace di cacciarsi continuamente nei guai. È proprio questa dinamica a rendere la serie così interessante. Non ricordo molte coppie simili nella fiction televisiva. Inoltre, la seconda stagione sviluppa una vicenda intricata e appassionante, ricca di colpi di scena che credo terranno gli spettatori incollati allo schermo fino alla fine”.

Negli ultimi episodi, Libera non rischia di confondere la determinazione con l’incapacità di fermarsi?

“Ha un attaccamento quasi febbrile al lavoro. Non riesce mai a staccare. Sua sorella, una donna dolce, femminile, capace di concedersi del tempo anche per l’amore, le propone una semplice passeggiata, ma Libera risponde di essere troppo impegnata. È ossessionata dalla necessità di arrivare alla verità e questa tensione finisce per sfinirla. La vediamo rientrare a casa esausta, appoggiare la borsa e il trench sul pianoforte e ritrovarsi immediatamente alle prese con i problemi familiari: la nipote che le sfugge, le difficoltà sentimentali della sorella. Tutto si intreccia, proprio come accade nella vita. E da questa sovrapposizione nascono anche momenti di commedia, che convivono con la tensione drammatica e la componente crime”.

Libera è una magistrata rispettata, una nonna e una donna che continua a farsi carico dei problemi altrui. Alle donne sembra ancora richiesto di essere competenti, comprensive, instancabili e possibilmente sorridenti. Non sarebbe ora di riconoscere loro anche il diritto di essere insopportabili?

“O anche soltanto rilassate! Di avere del tempo per sé. Credo comunque che le donne abbiano compiuto enormi progressi e sappiano ritagliarsi i propri spazi. Il problema è che questa crescita spesso non viene riconosciuta, pur essendo un dato oggettivo. Naturalmente il discorso sarebbe molto più ampio. Tornando a Libera, è una donna che non molla mai. Potrebbe forse andare in pensione, invece continua ad assumersi responsabilità sempre maggiori. In questa stagione prende il posto di un collega assassinato ed eredita un processo complicato, pieno di insidie. È proprio da quell’omicidio che prende avvio la nuova vicenda. Interpretare una magistrata mi ha permesso di conoscere meglio il funzionamento della giustizia, soprattutto attraverso le scene ambientate in tribunale e quelle con i giudici popolari. Ho scoperto aspetti che ignoravo. È uno dei privilegi del nostro mestiere: ogni personaggio offre l’occasione di imparare. Sono una persona curiosa e considero questa possibilità una forma preziosa di crescita”.

Il caso Elena Palma è particolarmente complesso e le prove sembrano indicarne la colpevolezza. Anche nella realtà siamo spesso più rapidi a condannare che ad assolvere. Quanto è pericolosa questa tendenza?

“Trovo insopportabile la tendenza a semplificare. Prima di esprimere un giudizio bisogna conoscere, approfondire, disporre di elementi concreti e oggettivi. Non si può sparare a zero senza sapere. Libera non lascia nulla di intentato e ripete continuamente che non bisogna arrivare a conclusioni affrettate. Il suo obiettivo è una sentenza giusta, anche quando questo richiede tempo. Lo spiega ai giudici popolari, alcuni dei quali vorrebbero chiudere rapidamente il processo. Ma lei insiste: la giustizia è una faccenda seria, non può essere svilita né affrontata con superficialità”.

Se Libera assistesse ai processi mediatici che si sviluppano intorno ad alcuni casi di cronaca, come reagirebbe?

“Esattamente come la vediamo reagire nella serie. Non si lascia sedurre dalle soluzioni facili, ma possiede anche un forte intuito. È un aspetto del personaggio che amo particolarmente e che ritroveremo anche nella conclusione della stagione, dove viene dato spazio al valore dell’intuizione, descritta come una scintilla da non sottovalutare. Può essere proprio quella scintilla a indicare la direzione giusta. Naturalmente il ragionamento è più complesso, ma mi piace questa idea perché riguarda profondamente l’essere umano: la possibilità di tenere insieme un pensiero razionale, lucido, che richiede tempo e approfondimento, con un’intuizione iniziale. Non è detto che quell’intuizione sia giusta, ma può mettere in moto il desiderio di giustizia”.

Anche nella sua carriera si è affidata all’intuizione?

“Sì, e continuo a farlo. Spesso le mie intuizioni trovano conferma nell’esperienza. Questo non significa che rinunci ad approfondire, anzi: quando preparo un ruolo sono capace di spaccare il capello in quattro. Però mi piace anche buttarmi, senza paura. A volte incontro attori molto timorosi, che sembrano avere continuamente bisogno di rassicurazioni. Da questo punto di vista sono piuttosto impavida. Se mi propongono di provare, provo. Posso sbagliare, e chi se ne importa? Si cade, ci si rialza e si ricomincia. Per me è uno degli aspetti più belli della recitazione”.

Questa disponibilità a rischiare comprende anche la possibilità di cambiare idea?

“Mi piace lasciarmi sorprendere. Non vivo nel Paese delle Meraviglie, anche se forse un po’ sì! Trovo bellissimo partire da una convinzione e poi, attraverso il confronto, scoprire di essersi sbagliati. Poter dire a qualcuno: ‘Hai ragione, forse ho commesso un errore’. L’istinto nasce probabilmente anche dalle conoscenze e dall’esperienza accumulate nel tempo, ma credo di aver sempre avuto questa predisposizione, fin da giovane. Oggi ho le spalle più larghe e meno paura di farmi male”.

È interessante questo rapporto tra intuizione e capacità di mettere insieme i dettagli. È qualcosa che accomuna lei e Libera?

“Sì, forse è proprio questo. Libera lavora con le sue carte, con quella specie di mappa piena di fotografie e collegamenti che eredita dal collega. Cerca di mettere insieme i dettagli e di coinvolgere gli altri. Per esempio, prova a coinvolgere il magistrato Cesare Scuderi, interpretato da Gaetano Bruno, un attore che mi piace moltissimo. Il suo personaggio è il contraltare di Libera. Lei si accende continuamente, mentre lui è freddo, apparentemente distaccato. E più lui mantiene questo atteggiamento, più lei si accanisce nel tentativo di coinvolgerlo. Naturalmente poi scopriremo che cosa si porta dietro anche quel personaggio. Libera, nella sua febbre di giustizia, ha bisogno degli altri, del loro sostegno per arrivare prima alla verità. Ma quando si sottraggono, reagisce dicendo, più o meno: ‘Va bene, andate al diavolo, faccio da sola, come ho sempre fatto’. Succede con Scuderi e anche con l’ex marito. Prima cerca di coinvolgerli, poi si arrabbia e decide di andare avanti comunque. Alla fine il complice che trova sempre è Pietro, perché è il più veloce di tutti, quello che non si tira mai indietro. Anche se poi gli eventi prenderanno una certa direzione grazie alla complicità degli altri personaggi”.

Che cosa la entusiasma del confronto con interpreti così diversi?

“Penso, per esempio, a Claudio Bigagli, che interpreta l’ex marito di Libera. Durante le riprese gli dicevo: ‘Claudio, sembra di essere nel cinema francese!’. Ha una sottigliezza e una raffinatezza recitativa che mi ricordano certi attori francesi. Girare con lui mi dava la sensazione di trovarmi in una commedia d’Oltralpe. È meraviglioso incontrare colleghi di talento, soprattutto quando esprimono sensibilità differenti. Matteo Martari, per esempio, possiede un’energia e una presenza scenica formidabili. Apparteniamo a generazioni diverse, eppure abbiamo trovato istintivamente un’intesa. In fondo recitare significa anche giocare, lasciarsi sorprendere e contagiare dall’altro. Le differenze rendono questo scambio ancora più stimolante”.

Che cosa accomuna il lavoro di una magistrata e quello di un’attrice?

“La passione per il lavoro e il bisogno di ricomporre i pezzi di un puzzle. Quando costruisco un personaggio procedo allo stesso modo: raccolgo elementi, studio, cerco di comprenderne la natura e di individuare quella che chiamo la sua spina dorsale, cioè la motivazione profonda che lo muove. Poi, a un certo punto, mi butto”.

Quanto conta la preparazione prima di arrivare sul set o sul palcoscenico?

“È fondamentale, anche se ogni ruolo richiede un percorso diverso. Con Madre Courage, per esempio, il processo di costruzione è stato affascinante. Poi, durante le prove, Leo Muscato ci ha detto: ‘Basta, dite le battute senza farvi troppi problemi mentali’. Brecht ha una forza tale che a volte bisogna semplicemente pronunciare le sue parole, andare dritti, senza caricarle di interpretazioni eccessive. È un discorso complesso, che riguarda il cuore del nostro mestiere. Ma la preparazione, per come la intendo, è soprattutto il lavoro che precede l’incontro con il pubblico o con la macchina da presa”.

Può farmi un esempio concreto di come costruisce un personaggio?

“Quando ho interpretato Felicia Impastato, per esempio, ho intervistato i suoi parenti per capire chi fosse veramente. Felicia era già morta, quindi mi sono fatta raccontare episodi della sua vita. Poi ho trovato su Internet alcuni brevi frammenti di interviste in cui parlava. Ho cercato di osservare il suo modo di guardare, di parlare, di fare le pause, di muovere le mani. Sono tutti elementi dai quali puoi prendere un dettaglio, qualcosa che poi fai tuo. E poi c’era il siciliano. Felicia era una donna che parlava soltanto in dialetto, quindi bisognava studiarlo. Non puoi improvvisarlo, ma devi anche trovare una forma che consenta a un pubblico più vasto di comprendere quello che dici. Ci sono la cadenza, le parole dialettali, i gesti, l’ironia. Sono tutti pezzi con cui costruisci un personaggio. Ma quando arrivi sul set non stai più lì a pensarci. Tutto quel lavoro diventa un bagaglio che porti con te e, quasi miracolosamente, si mette insieme. O almeno provi a farlo”.

C’è stato un momento in cui ha capito che Felicia Impastato aveva smesso di essere soltanto un personaggio studiato e aveva cominciato a vivere attraverso di lei?

“Mi colpì molto quello che accadde durante il primo ciak di Felicia Impastato. Dovevo semplicemente camminare sulla spiaggia. Giovanni Impastato, il figlio di Felicia, era davanti al monitor e chiese al regista: ‘Ma come fa a sapere come camminava mia madre?’. Non lo sapevo. Sono aspetti che appartengono anche a una dimensione misteriosa, istintuale, del nostro lavoro. Metti insieme tanti elementi e poi qualcosa si muove dentro di te, ti fa agire in un certo modo, ti porta a incarnare quel personaggio. E così fai la tua Felicia Impastato, la tua Madre Courage, la tua Libera. Un’altra attrice le interpreterebbe diversamente. Ed è proprio questo il bello”.

Parla del suo mestiere con una passione evidente. Le interessa più raccontare il lavoro che la vita privata?

“Trovo noiosissimo parlare della mia vita privata! Il lavoro è la mia grande passione. La gratificazione più bella arriva quando qualcuno mi ferma per strada, mi riconosce e mi fa capire di essere rimasto coinvolto da una mia interpretazione. Il pubblico è composto da persone diversissime. Riuscire a emozionarle, portarle con te e riempire i teatri significa realizzare il sogno che avevo da ragazza. Ho cominciato a fare l’attrice perché desideravo il teatro. Oggi posso interpretare testi come Madre Courage, viaggiare per l’Italia, entrare in sale meravigliose e vedere il pubblico che le riempie. Naturalmente è merito di un’intera compagnia, ma sapere che qualcuno viene anche per vederti dal vivo è una soddisfazione enorme”.

Che odore ha il teatro?

“Ogni teatro possiede un odore e un’atmosfera propri. Alcuni sono troppo riscaldati, altri freddissimi. Fino a pochi giorni fa ero a Trento, in uno splendido teatro all’italiana. Il nostro Paese è pieno di questi luoghi meravigliosi e dovremmo proteggerli, prendercene cura tutti. Sono spazi preziosi. Sono convinta che il teatro continuerà a vivere. Il cinema, purtroppo, attraversa momenti difficili, mentre il palcoscenico, almeno nella mia esperienza, resta un luogo in cui le persone desiderano incontrarsi. Certo, il pubblico appartiene soprattutto a una fascia d’età più adulta. I giovani lo frequentano ancora troppo poco, ed è un peccato”.

Da ragazza, invece, che rapporto aveva con il teatro come spettatrice?

“Andavo a vedere tutto. Anche essere spettatori è fondamentale. Erano gli anni delle cantine romane, della sperimentazione e dell’avanguardia. Forse quelle forme teatrali attiravano i giovani più degli spettacoli classici. Ma sarebbe bellissimo vedere oggi tanti ragazzi assistere a Madre Courage. Penso soprattutto a quelli che scendono in piazza contro la guerra. Sono certa che questo spettacolo li colpirebbe profondamente”.

Perché, secondo lei, i giovani si avvicinano così poco al teatro?

“C’è anche un problema economico. Bisognerebbe prevedere biglietti accessibili. Non so quanto debba spendere oggi un ragazzo per una serata a teatro. Magari preferisce comprarsi un pezzo di pizza al taglio. Ma credo esista una difficoltà più profonda. Il vuoto che percepiamo, la violenza terribile alla quale assistiamo, sembrano rivelare una mancanza di pensiero e di contenuti. Come se la nostra generazione non fosse riuscita davvero a trasmettere dei valori. E allora siamo tutti responsabili, anche chi ritiene di aver educato bene i propri figli. Mi preoccupano certe derive, probabilmente legate anche all’isolamento e alla scarsità di luoghi in cui confrontarsi e crescere insieme. Il teatro potrebbe svolgere questa funzione, ma forse andrebbe ripensato e organizzato anche con questo obiettivo”.

Un tempo i teatri parrocchiali e le compagnie amatoriali erano importanti luoghi di aggregazione. Non sarebbe utile recuperarne il valore sociale?

“Quando incontro ragazzi che vorrebbero diventare attori, oppure genitori che mi parlano delle aspirazioni dei figli, ricordo sempre che si può fare teatro anche a livello amatoriale. Non deve necessariamente diventare una professione. Recitare è un mestiere difficilissimo, che richiede talento, molte qualità e soprattutto una motivazione fortissima. Ma può essere anche una passione da coltivare nel tempo libero, un’esperienza bellissima che consiglio a tutti”.

Immaginiamo una cena con alcune delle donne che ha interpretato o incontrato attraverso il teatro. Quale la metterebbe maggiormente in difficoltà?

“Forse Medea. È tosta, mi fa un po’ paura. Se mi invitasse a cena non saprei come reagire. Però, essendo piuttosto intrepida, potrei accettare proprio perché è una donna così scomoda”.

Che significato attribuisce alla parola «scomoda»?

“Una donna che non si adegua alle opinioni dominanti o a ciò che viene comunemente considerato corretto. Una persona capace di ragionare con la propria testa, sostenere le proprie idee e non lasciarsi condizionare dal pensiero comune”.

E lei è stata scomoda nelle sue scelte artistiche?

“Ci provo. Quando ho lavorato con Eleonora Danco in Intrattenimento violento, per esempio, mi sono ritrovata in un territorio completamente sconosciuto. Il suo teatro e i suoi testi sono profondamente scomodi: ti portano in uno spazio in cui non ti senti necessariamente a tuo agio e devi metterti in gioco, sapendo che quello che fai può anche disturbare. Trovo queste sfide divertenti e stimolanti, perché mi permettono di esplorare linguaggi nuovi. Mi piacerebbe incontrare registi e attori con cui non ho mai lavorato, magari persone che seguono percorsi molto lontani dal mio. Purtroppo accade raramente. Credo manchino un po’ di coraggio e fantasia nel creare collaborazioni inedite. Spesso si finisce per lavorare sempre con gli stessi professionisti. È un peccato, perché dall’incontro tra sensibilità differenti potrebbero nascere sorprese bellissime”.

A proposito di nuovi progetti, a che punto è la storia che ha cominciato a scrivere?

“La sceneggiatura è pronta, siamo arrivati alla sesta stesura. Abbiamo un produttore e stiamo cercando di concretizzare il progetto, al quale tengo moltissimo. Finché non ci sarà una data d’inizio delle riprese, però, preferisco non parlarne. È una storia che ha a che fare anche con esperienze personali, con la mia vita, ma non mi appassiona soltanto per questo. Scriverla è stato un modo per mettermi profondamente in gioco. Ho lavorato con Tommaso Renzoni e Luisa Merloni, una grandissima comica, e mi sono divertita moltissimo. Adesso aspettiamo una risposta che ci permetta di realizzarla”.

Che cosa l’ha spinta, questa volta, a raccontare una storia nata anche dalla sua esperienza personale?

“Non è esattamente questo il punto. Amo interpretare le donne create da altri, soprattutto quando sono molto lontane da me. In questo caso, però, è diverso. È una storia che mi coinvolge personalmente e che ho sentito il bisogno di raccontare. Nasce da una dimensione intima, dal mio vissuto, più che dal desiderio di affrontare una nuova esperienza professionale”.

Nietzsche scriveva che bisogna avere ancora un caos dentro di sé per generare una stella danzante. Con il passare degli anni, il suo caos interiore si è placato oppure è ancora vivo?

“Spero proprio che non si sia placato. Anzi, mi auguro che non accada mai”.