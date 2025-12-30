Lupi vicini alle case a Rocca San Giovanni in Abruzzo, sindaco firma ordinanza per allontanare gli animali

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Rocca San Giovanni, in Abruzzo, resce l’allarme per la presenza sempre più frequente di lupi nelle zone abitate, con video e testimonianze che mostrano branchi vicino alle case. Il sindaco ha chiesto l’intervento della Prefettura e firmato un’ordinanza urgente. Un fenomeno che riguarda tutta l’area chietina e riapre il dibattito su gestione degli animali e sicurezza.

Allarme lupi a Rocca San Giovanni

Non si tratta più di avvistamenti isolati o di episodi sporadici. A Rocca San Giovanni, in Abruzzo, la presenza dei lupi ha assunto i contorni di un fenomeno strutturato, quotidiano, sempre più visibile anche nelle aree abitate e lungo la costa.

Le immagini trasmesse da Mattino Cinque mostrano esemplari muoversi con disinvoltura tra strade rurali, abitazioni, campi coltivati e zone prossime ai centri abitati, spesso nelle ore serali e notturne, ma non solo.

I video, ripresi da cittadini e sistemi di sorveglianza privata, raccontano di branchi che attraversano vialetti, si avvicinano alle case, esplorano giardini e terreni agricoli, alimentando un clima di forte preoccupazione tra i residenti.

Il timore è diffuso: famiglie che evitano di uscire la sera, proprietari di animali domestici costretti a modificare abitudini consolidate, agricoltori e allevatori che denunciano una situazione diventata difficile da gestire.

La reazione del sindaco

Di fronte a un quadro ritenuto ormai critico, il sindaco Fabio Caravaggio ha deciso di intervenire formalmente. Nei giorni scorsi ha inviato una comunicazione ufficiale alla Prefettura di Chieti, sollecitando un intervento coordinato delle istituzioni competenti per fronteggiare un problema che, secondo l’amministrazione, ormai tocca direttamente la sicurezza pubblica.

Nella lettera si sottolinea come la crescente confidenza dei lupi stia esponendo a rischi concreti le persone, gli animali domestici e le attività agricole e zootecniche, con ripercussioni evidenti sulla qualità della vita dei cittadini.

Parallelamente, il primo cittadino ha firmato un’ordinanza che introduce una serie di misure preventive volte a ridurre l’attrattività delle zone antropizzate.

Tra le disposizioni figurano il divieto di lasciare cibo o rifiuti all’aperto, l’obbligo di custodire cani, gatti e animali da cortile in spazi protetti, soprattutto durante la notte, e la pulizia delle aree verdi attorno alle abitazioni.

L’ordinanza consente inoltre l’utilizzo di sistemi di dissuasione non violenti, come rumori o segnali luminosi, nel caso di avvicinamento di esemplari particolarmente confidenti.

I lupi in aumento in Abruzzo

Come evidenziato nel corso di Mattino Cinque, Rocca San Giovanni non è un caso isolato. Segnalazioni simili arrivano da altri comuni della costa teatina e dell’entroterra chietino, dove sindaci e cittadini chiedono risposte più incisive e una strategia condivisa.

Secondo le stime, in Abruzzo la popolazione di lupi oscilla tra 250 e 280 esemplari. Ogni anno circa sessanta lupi vengono ritrovati morti dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, nella maggior parte dei casi per cause riconducibili all’uomo e alle sue attività.

Gli esperti spiegano che gli avvistamenti sono sempre più frequenti perché i lupi hanno colonizzato nuove aree, incluse quelle costiere, modificando il proprio comportamento e adattandosi a contesti fortemente antropizzati.

Abbattimenti, contenimento e limiti operativi

La questione non riguarda però soltanto l’Abruzzo. Come ricorda l’Ispra, con il responsabile fauna Piero Genovesi, l’Italia è dal 2021 il Paese europeo con la maggiore popolazione di lupi, stimata in circa 3.300 esemplari, anche se i rischi diretti per l’uomo restano limitati. Tuttavia, la loro presenza stabile in ambiti urbani e periurbani comporta rischi concreti per gatti e cani, spesso vittime di predazione.

A livello comunitario, il Parlamento europeo ha declassato il lupo, aprendo alla possibilità di una caccia regolamentata e limitata. Gli agricoltori del Cospa insistono inoltre sulla necessità di arrivare agli abbattimenti, ma il percorso resta accidentato.

Fino a poco tempo fa, l’eliminazione di un lupo era consentita solo in presenza di aggressioni all’uomo o danni reiterati agli animali da allevamento, e solo dopo aver sperimentato tutte le misure di contenimento possibili.

"Serve una convivenza: i lupi regolano l’ecosistema, ad esempio occupandosi del sovrannumero di cervi e cinghiali" ha sottolineato a Mattino Cinque Michela Brambilla, deputata di Noi Moderati. "La natura si auto-regola. Abbiamo perso la memoria del lupo: dobbiamo riprendere le misure che usavano i nostri bisnonni".