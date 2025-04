Lupo avvistato tre volte a Milano in poche settimane, cosa fare in caso di incontro ravvicinato

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Un lupo è stato recentemente avvistato nei pressi di Piazza Abbiategrasso a Milano: si tratta del terzo avvistamento nel giro di poche settimane. È ancora presto per parlare di allarme, in quanto potrebbe trattarsi di casi isolati. In caso di incontro ravvicinato con l’animale, è consigliabile evitare forti rumori o movimenti bruschi.

Lupo a Milano: terzo avvistamento in poche settimane

Secondo quanto riportato da Il Corriere, un lupo sarebbe stato avvistato in centro a Milano intorno alle 23 del 3 aprile.

Alcuni residenti che si trovavano nei pressi di Piazza Abbiategrasso avrebbero visto l’animale aggirarsi vicino alla fermata della metro. L’avvistamento sarebbe stato anche filmato da alcuni ragazzi che si trovavano in auto, e non mancano le testimonianze social di coloro che si sono imbattuti nell’animale.

Il più recente avvistamento è avvenuto in Piazza Abbiategrasso, nei pressi del capolinea della metro

Sebbene non si parli di un vero e proprio allarme, non si tratta di un caso isolato: nelle ultime settimane gli avvistamenti di lupi in pieno centro a Milano sono stati tre.

L’opinione degli esperti

Non è ancora chiaro se il lupo avvistato a Milano il 3 aprile sia o meno lo stesso esemplare protagonista degli avvistamenti precedenti.

In ogni caso, gli esperti non parlano ancora di un allarme.

Intervistato dal Corriere, il colonnello dei carabinieri forestali Alberto Ricci, che è anche referente regionale sul tema dei grandi carnivori, ha parlato di una veloce diffusione di lupi non solo in Lombardia, ma in tutta Italia.

È comunque possibile che si tratti di un caso di dispersione, per cui un giovane esemplare si sarebbe allontanato dal branco alla ricerca di nuovi territori.

Cosa fare in caso di incontro

Dato che avvistare un lupo in pieno centro a Milano non sembra ormai una ipotesi remota, è bene chiarire quali sono i comportamenti da tenere in caso di incontro ravvicinato con l’animale.

Innanzitutto, il colonnello Ricci ha chiarito che i lupi temono l’uomo e girano prevalentemente nelle ore notturne in cerca di cibo.

È consigliabile evitare i rumori: niente battiti di mani o urla nel tentativo di spaventare l’animale. Inoltre, non bisogna iniziare a correre, né tantomeno avvicinarsi all’animale.

Il suggerimento è dunque quello di non scappare in maniera brusca, ma di indietreggiare lentamente per allontanarsi.