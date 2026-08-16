"Lupo ferisce bambino di 6 anni" a Noicattaro a Ferragosto, è il terzo caso: esplode la rabbia dei cittadini

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un bambino di 6 anni sarebbe stato aggredito e ferito da un lupo a Noicattaro, vicino Bari. Si tratta del terzo episodio avvenuto nella zona. La Regione Puglia ha autorizzato la cattura dell’animale e il sindaco ha disposto la chiusura di parchi e aree verdi. Intanto, monta la rabbia dei cittadini: “Vogliamo tornare a passeggiare e portare in giro i nostri figli restando tranquilli”.

La segnalazione sull’aggressione del lupo a Noicattaro

L’episodio, segnalato sui social network, sarebbe avvenuto alle 23 a Ferragosto, mentre un gruppo di famiglie si trovava nel parco cittadino tra via San Filippo Neri e via Rutigliano.

Il racconto di un utente: “Eravamo dietro al supermercato Famila quando, a un certo punto, abbiamo sentito le urla e poi la gente che fuggiva. Il bimbo è stato portato al pronto soccorso. Ha riportato ferite alle costole“.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, il bimbo aggredito dal lupo è ricoverato nel reparto di Chirurgia pediatrica del Giovanni XXIII, con alcune ferite al torace. Le lesioni sono state trattate e suturate e il piccolo è attualmente in osservazione.

La rabbia dei cittadini per il lupo a Noicattaro

Il luogo dell’aggressione sembra essere lo stesso in cui è stata azzannata una prima bambina, sempre di sei anni, e poi in seguito si è verificato un secondo caso.

Nel suo messaggio, l’utente che ha raccontato la terza aggressione del lupo ha aggiunto: “Credo sia arrivato il momento per noi cittadini di agire. Ho sentito le grida e il panico delle mamme in ansia per i loro figli”.

Un’altra cittadina ha affermato: “Non si tratta di isteria collettiva, ma vogliamo tornare a passeggiare e portare in giro i nostri figli restando tranquilli”.

I provvedimenti della Regione e del Comune

Già prima della terza aggressione, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro aveva firmato un provvedimento di autorizzazione alla cattura, dopo aver acquisito il parere favorevole dell’Ispra (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), che ha indicato la necessità di procedere con la massima urgenza alla rimozione dell’animale.

Il sindaco Raimondo Innamorato, da par suo, ha ordinato la chiusura del parco e delle aree verdi dalle 21 alle 8 del mattino. L’ordinanza era stata prorogata, per la terza volta, proprio in vista del weekend di Ferragosto.