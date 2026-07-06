Lutto per Enrico Mentana e Francesca Fagnani, dolore per la morte della cagnolina Bice: "Fatto il possibile"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Francesca Fagnani ed Enrico Mentana piangono la scomparsa di Bice, la loro amata cagnolina. La conduttrice ha ringraziato i medici del Policlinico Veterinario AniCura Roma Sud per aver tentato di salvarla con amore, purtroppo invano. Commosso anche il direttore del TgLa7 sui social: “Ciao Bice amore infinito”.

Dolore sui social per Francesca Fagnani ed Enrico Mentana

Un dolorosissimo lutto per Francesca Fagnani ed Enrico Mentana. Nella giornata di lunedì 6 luglio la giornalista e conduttrice di “Belve” ha annunciato sui social la morte di Bice, una delle amate cagnoline che da anni accompagnava la coppia nella vita privata e che era diventata familiare anche ai loro follower.

Poco dopo è arrivato anche il saluto del direttore del TgLa7, affidato a un messaggio breve ma carico di emozione.

L’annuncio ha suscitato centinaia di messaggi di vicinanza da parte di amici, colleghi e utenti, molti dei quali hanno condiviso il dolore per la perdita di un animale domestico, esperienza vissuta da milioni di persone.

Il messaggio per Bice: “Buon ponte amore mio”

È stata Francesca Fagnani a comunicare per prima la scomparsa di Bice attraverso una storia su Instagram, accompagnata da una fotografia della cagnolina.

“Oggi la nostra amata cagnolina Bice se n’è andata” ha scritto la giornalista. “Il dolore è profondo e personale, ci tengo però a ringraziare tutto lo staff e tutti i medici di @anicura.romasud che hanno fatto il possibile e oltre per salvarla, con l’amore che solo chi sceglie questo lavoro per missione sa donare”.

“Un abbraccio speciale va a Pierpaolo, sei stato speciale” ha aggiunto. “E a tutti i cani e proprietari che ho conosciuto in questi giorni. Buon ponte amore mio”

Bice era ricoverata presso il Policlinico Veterinario AniCura Roma Sud, dove il personale sanitario ha tentato di salvarle la vita. La conduttrice, tuttavia, non ha reso note le cause della morte della cagnolina.

Bice era celebre sui social

Chi segue Francesca Fagnani ed Enrico Mentana conosce bene il ruolo speciale che gli animali hanno nella loro quotidianità. Bice compariva spesso nelle fotografie condivise sui social insieme agli altri due cani della famiglia, Nina e Blu.

Negli anni la cagnolina era apparsa anche in alcuni scatti realizzati negli studi del TgLa7, ai piedi della scrivania di Mentana, diventando una presenza familiare anche per molti telespettatori.

Fagnani aveva inoltre raccontato più volte il profondo affetto che la lega ai suoi cani, spiegando in un’intervista che non li considera sostituti dei figli, ma una forma di affettività completa, capace di arricchire la vita quotidiana.