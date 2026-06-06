Lyhanna uccisa a 11 anni da un pedofilo in Francia, il caso sconvolge il Paese: "Era noto dal 2017"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si infittisce di particolari inquietanti il caso di Lyhanna Bernard, la bambina di 11 anni scomparsa una settimana fa nei pressi di Fleurance. L’autopsia ha confermato che il corpo trovato in un’azienda agricola è il suo e che la piccola è stata uccisa. Il presunto assassino sarebbe un uomo già noto alla giustizia dal 2017.

Francia, trovato il corpo dell’11enne Lyhanna

In Francia si è innescata un’ondata di sdegno nell’opinione pubblica in quanto il presunto omicida, agli arresti, sarebbe un pedofilo noto alla giustizia da 9 anni.

Come riferisce Il Corriere della Sera, su di lui, tra segnalazioni e inchieste per violenze sessuali su minori, sono aperti cinque casi. Nonostante ciò, prima d’ora, non è mai stato arrestato.

ANSA

Il presidente Emmanuel Macron, che si trova in Montenegro per impegni istituzionali, ha dichiarato di essere “scioccato” e ha descritto la vicenda come un “disfunzionamento inaccettabile della giustizia”, oltre a esprimere alla famiglia di Lyhanna “la solidarietà e l’affetto della Nazione”.

Lo scorso 29 maggio l’11enne, dopo essere andata a scuola, non è rincasata. Il padre e la madre, Martial Bernard e Charly Rameau, hanno denunciato la scomparsa della figlia.

“È certo che sia stata rapita, non può essersene andata di sua volontà – ha spiegato Bernard alla tv France 3 -. Lyhanna è una bambina timida. Una volta, quando eravamo in ritardo di cinque minuti per andarla a prendere al corso di teatro, l’abbiamo trovata seduta in lacrime ad aspettarci”.

Dopo la denuncia di scomparsa sono iniziate le ricerche con i gendarmi che hanno cominciato le perlustrazioni nell’area intorno alla piscina di Fleurance, dove la bambina è stata avvistata per l’ultima volta.

Un testimone ha raccontato di averla vista salire su una vettura con un uomo. Le immagini della videosorveglianza hanno permesso di identificarlo. Si tratta di un 41enne che risiede a Montestruc-sur-Gers, non lontano da dove Lyhanna è sparita. Fermato e interrogato, non ha risposto ad alcuna domanda dei gendarmi.

Per trovare l’11enne sono stati impegnati quasi 200 militari che hanno setacciato palmo palmo campi, boschi, sentieri e corsi d’acqua, con l’aiuto di sommozzatori.

Lyhanna sarebbe stata uccisa da un pedofilo 41enne già segnalato alla giustizia

Alla tv Bfm, l’avvocato della famiglia ha detto che l’uomo sospettato è un conoscente. Lyhanna e sua figlia sono amiche e frequentano lo stesso istituto scolastico. Non sono invece amiche le due famiglie delle ragazzine dopo un episodio avvenuto pochi mesi fa.

I genitori di Lyhanna hanno tagliato tutti i ponti con il sospettato, Jérôme Barella, dopo che si è svolto un pigiama party a casa della figlia di quest’ultimo.

“Lyhanna mi aveva parlato di lui dopo quella serata, quando siamo andati a prenderla. Mi ha detto che le aveva comprato una pizza solo per lei e che le aveva fatto il solletico”, ha spiegato la madre della vittima.

La donna a quel punto aveva parlato con Barella: “Gli ho detto che non volevo più che le rivolgesse la parola o la vedesse. Ma poi abbiamo saputo che spesso andava davanti alla scuola media e portava la merenda a Lyhanna”.

Il procuratore della Repubblica di Auch ha raccontato che la prima segnalazione su Barella risale al dicembre 2017, quando la madre di un’adolescente di 17 anni era venuta a conoscenza che sua figlia aveva una relazione con lui.

Nel 2020 si è saputo che Barella è stato licenziato dal liceo in cui lavorava come addetto alle pulizie a causa di un “comportamento inappropriato” verso una ragazzina.

Nel 2022, l’uomo è stato segnalato per molestie su minore. Tre anni dopo è stato denunciato per violenza sessuale su una bambina di 10 anni, in seguito a casi di stupri compiuti in casa sua tra il settembre 2024 e maggio 2025.

Mercoledì 3 giugno, il pubblico ministero ha riferito che è stata depositata una nuova denuncia per stupro di minore contro il 41enne.

La madre della bambina di 10 anni che ha presentato la denuncia nel 2025, dopo aver saputo della sparizione di Lyhanna, ha protestato in tv, puntando il dito contro la giustizia francese, ritenendola troppo lenta.

“Ho chiamato la polizia e mi hanno detto chiaramente che li stavo infastidendo, e che se non avessi smesso di chiamare, avrebbero denunciato me per molestie”, ha dichiarato la donna.

La politica sconcertata: “Assolutamente intollerabile, servono risorse”

La morte di Lyhanna è diventata un caso nazionale in Francia. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha convocato il ministro dell’Interno Laurent Nuñez e il ministro della Giustizia Gérald Darmanin per un summit d’urgenza, così da poter fare il punto della situazione. Darmanin, pubblicamente, ha detto di essere “sconvolto” dal “cattivo funzionamento della giustizia“.

“Quello che si scopre giorno dopo giorno è assolutamente intollerabile”. Così la portavoce del governo, Maud Bregeon, che ha aggiunto che “è una questione di rapidità della giustizia, e per questo servono risorse”. E ancora: “Abbiamo aumentato in modo massiccio le risorse destinate alla giustizia negli ultimi nove anni, ma, evidentemente, bisognerà andare oltre”.