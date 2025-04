M5S contro Mario Cipollini nelle scuole della Puglia, polemica dopo la condanna per lesioni all'ex moglie

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il M5S si è scagliato contro la decisione di ospitare Mario Cipollini nelle scuole della Puglia. L’ex ciclista, condannato in primo grado a tre anni per lesioni all’ex moglie Sabrina Landucci, è stato scelto come testimonial di una serie di convegni, dibattiti e appuntamenti istituzionali su mobilità sostenibile, turismo e sport, tra cui incontri con gli studenti. Ad aprire la polemica è stata Rosa Barone, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle.

La polemica di Rosa Barone del M5S contro Mario Cipollini

Rosa Barone, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, ha attaccato in alcune dichiarazioni riportate da Adnkronos: “Ci chiediamo se tutto questo sia opportuno visto che nel 2022 Cipollini è stato condannato in primo grado a 3 anni per lesioni e stalking nei confronti dell’ex moglie”,

La consigliera M5S, pur non mettendo in discussione “i meriti sportivi di Cipollini”, ha spiegato che “in un momento così drammatico per quello che riguarda i casi di violenza contro le donne” è necessario “porre una questione di opportunità sul far diventare un esempio, soprattutto per le giovani generazioni, chi è stato condannato per simili episodi”. “Riteniamo che l’attenzione su certi aspetti debba essere massima“, ha dichiarato infine Rosa Barone.

Sabrina Landucci, ex moglie di Mario Cipollini, mentre abbraccia il suo avvocato dopo la sentenza del tribunale di Lucca che ha condannato l’ex ciclista.

La condanna per lesioni e stalking per Mario Cipollini

Nel 2022 l’ex ciclista Mario Cipollini, nel processo che lo vedeva imputato dei reati di lesioni, maltrattamenti e minacce all’ex moglie Sabrina Landucci, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Lucca a 3 anni.

Rosa Barone del M5S, ricordando la condanna avuta da Cipollini, ha anche sottolineato: “Dopo quella sentenza i legali avevano annunciato di voler ricorrere in appello, ma al momento non ci sono evidenze su questo procedimento”.

Mario Cipollini in Puglia: l’invito che ha scatenato le polemiche

L’ex ciclista Mario Cipollini, tra i migliori velocisti che l’Italia abbia mai avuto, è protagonista di diversi eventi in Puglia, tra cui l’inaugurazione di una pista ciclabile tra Molfetta e Giovinazzo.

L’evento è stato organizzato per celebrare il completamento di un’opera infrastrutturale nata grazie alla collaborazione tra i Comuni di Molfetta e Giovinazzo e a un finanziamento di 1,5 milioni di euro da parte della Regione Puglia.