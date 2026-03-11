M5s in Senato provoca Giorgia Meloni con i cappellini stile Maga con "no alla guerra", "lo indossi con Trump"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

In Senato alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle hanno provocato la premier Giorgia Meloni mostrando dei cappellini rossi in stile Maga per ironizzare sulla sintonia della presidente del Consiglio con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Lo indossi e dica a Trump che l’Italia ripudia la guerra”, ha detto Luca Pirondini, mostrando il cappellino con la scritta “no alla guerra”.

M5s, la provocazione a Giorgia Meloni

In Senato è andata in scena una provocazione nei confronti di Giorgia Meloni da parte degli esponenti del Movimento 5 stelle.

È successo al termine delle dichiarazioni di voto del capogruppo del M5s, Luca Pirondini.

ANSA

“Presidente Meloni, ogni volta che ha incontrato il presidente Trump, idealmente si è messa il cappellino Maga e ha fatto sempre l’interesse degli Stati Uniti”, ha detto Pirondini.

I cappellini stile Maga con la scritta “no alla guerra”

“Allora noi oggi le facciamo un regalo, le regaliamo anche noi un bel cappello Maga ma su questo noi ci scriviamo no alla guerra”, ha aggiunto.

“Lo indossi e dica a Trump che l’Italia ripudia la guerra e che non vogliamo essere complici di Trump e Netanyahu”, ha detto poi il senatore pentastellato mostrando un cappellino rosso in stile Maga.

Sul cappellino, sfoderato anche da altri esponenti del M5s, c’era scritto “no alla guerra”.

La protesta del M5s

“Dica a Trump che l’Italia ha la schiena dritta”, ha concluso Pirondini e subito dopo i senatori del suo gruppo hanno sventolato i cappellini.

In questo modo i senatori del M5s hanno voluto ironizzare sul legame tra Giorgia Meloni e Donald Trump e sull’alleanza tra Italia e Stati Uniti.

In particolare le opposizioni vorrebbero una presa di distanza da parte dell’Italia verso la guerra che Usa e Israele hanno iniziato con l’Iran, incendiando un’ampia fetta di Medioriente.