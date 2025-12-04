Mabel Bocchi morta in casa a 72 anni, la stella del basket era stata anche giornalista per Gazzetta e Corriere

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo del basket: è morta all’età di 72 anni Mabel Bocchi, considerata la più grande cestista italiana di tutti i tempi. Dopo la carriera sportiva la “divina”, come era chiamata, era diventato un personaggio noto in tv per le sue partecipazioni alla conduzione della Domenica Sportiva negli anni ’80. Giornalista, aveva collaborato anche con la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera. È stata la “più grande di sempre”, commenta il presidente della Federbasket Gianni Petrucci.

Morta Mabel Bocchi, aveva 72 anni

Il basket italiano piange la “Divina” Mabel Bocchi, morta nella mattinata di oggi, 4 dicembre, nella sua casa in Calabria.

La più grande giocatrice italiana di basket di tutti i tempi aveva 72 anni ed è stata stroncata in pochi mesi da una malattia.

ANSA Mabel Bocchi (a destra)

La carriera della stella del basket

Negli anni ’70 Mabel Bocchi è stata assoluta protagonista della scena del basket femminile.

Con la Geas di Sesto San Giovanni vinse otto campionati in nove stagioni e una Coppa dei Campioni, il primo titolo continentale per una squadra italiana femminile di qualsiasi disciplina sportiva.

Con l’Italia conquistò uno storico terzo posto agli Europei del 1974 (prima medaglia di sempre per le cestiste azzurre), seguito l’anno successivo dal quarto posto ai mondiali.

Nel 1975 fu votata dalla Fiba, la federazione internazionale di basket, come miglior giocatrice del mondo.

Nel 2007 la Federbasket l’ha inserita nell’Italian Basketball Hall of Fame.

La carriera da giornalista e in tv

Laureata all’Isef a 21 anni, terminata la carriera sportiva Mabel Bocchi era diventata giornalista professionista.

Ha collaborato per anni per diverse testate, tra cui la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera.

Negli anni ’80 è stata a lungo conduttrice della Domenica Sportiva sulla Rai: si occupava della seconda parte della trasmissione, quella dedicata al basket e agli altri sport quando finiva lo spazio dedicato al calcio.

Bocchi è stata anche attrice al cinema: aveva recitato nel film Lui è peggio di me, con protagonisti Renato Pozzetto e Adriano Celentano.

Petrucci: “La più grande di sempre”

“Con Dino Meneghin era una gigante. Rimane la più grande di sempre“. Così a Sky Sport il presidente della Federbasket Gianni Petrucci ricorda Mabel Bocchi.

“Lei aveva una grande personalità – ricorda – in squadra e anche fuori, era una leader, faceva la sindacalista quando ancora nel basket non c’era il sindacato”.

“Ha avuto una vita travagliata. Con lei se ne va una delle pagine più belle della mia vita”.