Macabra scoperta nel lago Maggiore a Castelveccana, un sub trova un cadavere a 40 metri di profondità

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un cadavere è stato avvistato sul fondo del lago Maggiore. A trovarlo è stato un sub durante una immersione nella zona del Parco delle Fornaci di Caldè, frazione di Castelveccana, in provincia di Varese. Il corpo è stato trovato a circa 40 metri di profondità, adagiato su un fondale sabbioso, ed è stato poi recuperato dai vigili del fuoco. Non si conosce ancora l’identità del cadavere, ma secondo il sindaco di Castelveccana potrebbe trattarsi di un 21enne scomparso circa un anno fa.

Cadavere trovato nel lago Maggiore da un sub

A trovare il cadavere a circa 40 metri di profondità e a 60 metri dalla riva di Caldè è stato un sub amatoriale intorno alle 11 di domenica 12 luglio. Circa tre ore dopo i vigili del fuoco, intervenuti con i sommozzatori, hanno recuperato il corpo, che è stato portato a riva con l’utilizzo di un battello pneumatico da soccorso.

Successivamente, il cadavere trovato nel lago Maggiore è stato trasportato all’obitorio di Varese, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Le ipotesi sull’identità, potrebbe essere un 21enne ivoriano

La vicenda viene seguita dai carabinieri, intervenuti sul posto a Caldè con gli uomini della stazione di Luino. Spetterà a loro cercare di risalire all’identità della persona deceduta, oltre a cercare di capire le cause della morte.

Maurizio Spozio, sindaco di Castelveccana, ha tuttavia avanzato un’ipotesi sull’identità del cadavere trovato nel lago maggiore domenica 12 luglio. “In base a una primissima ipotesi, sembra che possa trattarsi del ragazzo di 21 anni originario della Costa d’Avorio che si era tuffato nel lago proprio in quel punto nell’agosto dell’anno scorso e non era più riemerso. L’avevamo cercato per oltre due mesi, senza successo. L’autopsia lo chiarirà, ma c’è la concreta possibilità che sia lui”, ha detto il primo cittadino.

Lo stesso sindaco ha però specificato che l’identificazione non sarà semplice perché il corpo è rimasto in acqua a lungo.

Ancora morti nei fiumi della Lombardia

Rimanendo in Lombardia, sale a tre il bilancio delle vittime dell’Oglio, tra le province di Brescia e Bergamo, dall’inizio dell’estate.

L’ultimo episodio è avvenuto tra Pontoglio e Palosco, dove un 28enne di origine senegalese è morto dopo essere stato trascinato dalla corrente durante un bagno nel fiume. Secondo la ricostruzione, il giovane, che non sapeva nuotare, sarebbe finito in una buca perdendo l’equilibrio.

Inutili i tentativi di soccorso. Nelle ultime settimane altre due persone erano annegate nell’Oglio: un 23enne a Calcio e un 27enne a Roccafranca.

Nella giornata di ieri, in provincia di Udine, Azizov Agshin è morto annegato nel fiume Tagliamento mentre cercava di salvare tre bambini.