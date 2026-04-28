Maccastorna paese più ricco d'Italia, il reddito medio pro capite dei 76 abitanti supera i 72 mila euro annui

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Va al comune di Maccastorna lo scettro di comune più ricco d’Italia. Con appena 76 contribuenti, il piccolo paesino nel Lodigiano si è aggiudicato il primato sul reddito medio complessivo più alto in tutto il territorio nazionale, 72.157 euro, secondo le dichiarazioni dei redditi del 2025. A svelarlo è l’analisi di Excellera, che ha stilato la classifica sui dati del ministero dell’Economia.

Maccastorna paese più ricco d’Italia

Stando all’indagine relativa all’anno fiscale 2024, dell’istituto di ricerca della società di consulenza, il comune in provincia di Lodi vola al primo posto con un balzo del +195,8% e di ben 1.983 posizioni rispetto all’anno fiscale precedente.

Gli esperti spiegano l’exploit con il probabile trasferimento di residenza a Maccastorna di qualche contribuente ad alto reddito, così come avvenuto con il precedente di Lajatico, nel Pisano, arrivato in passato in testa alla classifica dei comuni più ricchi d’Italia.

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La classifica dei comuni

Proprio Lajatico si piazza sul podio anche nella graduatoria delle dichiarazioni dei redditi 2025, al secondo posto dietro Maccastorna con 67.519 euro e un aumento del 13,5%, davanti a Portofino, nel Genovese, medaglia di bronzo con un reddito di 65.836 euro, ma in calo del 30,9%.

Tra i capoluoghi di provincia è Milano a confermarsi al vertice della classifica, con un reddito complessivo in crescita del 3,3%, seguito da Monza (35.628 euro, +3,5%) e da Bergamo, al terzo posto con 34.263 euro (+2,5%).

Ai piedi del podio delle principali città italiane per ricchezza si piazza Bologna a 32.302 euro (+4,2%), davanti a Roma con 31.423 euro (+3,8%) e Napoli a 24.388 euro (+3,5%).

Per quanto riguarda le intere province, Milano ribadisce il suo primato con un reddito medio di 33.803 euro, seguita stavolta da Bologna (29.933 euro) e Monza-Brianza (29.827 euro), mentre dall’altro capo della classifica si posizionano Crotone (17.481 euro), Vibo Valentia (17.672 euro) e Ragusa (17.770 euro).

Il divario sul livello dei redditi tra Nord e Sud

L’analisi di Excellera sui redditi in Italia fotografa una “profonda spaccatura” tra Settentrione e Meridione. Un “problema cronico” come lo definisce ancora l’istituto, testimoniato dal divario evidente ancora una volta dalla classifica, tra regioni del Nord e del Sud.

In cima si conferma infatti la Lombardia, con un reddito complessivo medio di 29.421 euro (+3,7%), che precede il Trentino-Alto Adige (27.978 euro, +3,9%) ed Emilia-Romagna (27.434 euro, +3,7%), mentre in fondo alla graduatoria troviamo la Calabria, terzultima con 18.474 euro (+4,6%), il Molise (19.889 euro, +4,6%) e la Puglia fanalino di coda con 19.936 euro, anche se in crescita del +4,8%.

“Diversamente da quanto accaduto negli ultimi anni – ha spiegato Aldo Cristadoro, Head of Excellera Intelligence – la crescita dei redditi supera l’inflazione, redistribuendo risorse reali nelle tasche degli italiani: è un segnale concreto di inversione che non va sottovalutato. Il segnale lenisce solo parzialmente le tre fratture strutturali del Paese – quella di genere tra uomo e donna, quella geografica tra Nord e Sud, quella territoriale tra centro e periferia – che restano sostanzialmente invariate”.