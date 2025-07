Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Reggio Calabria, carabinieri impegnati in controlli a tutela della sicurezza alimentare: 280 kg di carne sequestrati e sanzioni per oltre 9.000 euro sono stati il risultato di verifiche presso attività commerciali e lidi balneari. L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi ad Africo e Brancaleone, dove sono state riscontrate gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie e di tracciabilità dei prodotti, con l’obiettivo di proteggere la salute pubblica.

Controlli a tappeto nelle attività commerciali: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’attività di controllo si è concentrata sulle attività commerciali della provincia reggina, in particolare su quelle che, con l’arrivo della stagione turistica, vedono aumentare l’afflusso di clienti e, di conseguenza, il rischio di violazioni delle norme. I militari delle Stazioni Carabinieri di Africo e Brancaleone, in collaborazione con il Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità di Reggio Calabria, hanno effettuato un controllo congiunto presso due macellerie situate nei rispettivi territori di competenza.

Sequestri e sanzioni: i dettagli dell’operazione

Durante le ispezioni, i Carabinieri hanno scoperto la vendita al dettaglio di carni e derivati privi della necessaria tracciabilità. Sono state inoltre rilevate plurime carenze igienico-strutturali e violazioni alle procedure di autocontrollo previste dalla normativa di settore. In uno dei casi, la gravità delle irregolarità ha portato i militari a proporre la sospensione dell’attività alla competente Azienda Sanitaria Provinciale.

Complessivamente, sono stati sequestrati 280 kg di prodotti privi di indicazione di provenienza, considerati pericolosi per la salute dei consumatori. Ai trasgressori sono state comminate sanzioni amministrative per un importo superiore a 9.000 euro.

Estensione dei controlli ai lidi balneari

L’attività di controllo non si è limitata alle macellerie. I Carabinieri hanno infatti esteso le verifiche anche ai lidi balneari della zona, che ogni anno attirano migliaia di avventori. In questo contesto, sempre a Brancaleone, un titolare di stabilimento balneare, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato sottoposto a verifica e sanzionato per analoghe violazioni dei protocolli H.A.C.C.P., con l’applicazione di ulteriori sanzioni pecuniarie.

La tutela della salute pubblica come priorità

L’operazione dei Carabinieri conferma l’attenzione costante dell’Arma nel contrastare ogni forma di illegalità, con il primario obiettivo di garantire che tutte le attività commerciali si svolgano nel rispetto della legge. La tutela della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali dei cittadini resta una priorità, soprattutto in un periodo in cui l’incremento del turismo può favorire comportamenti illeciti e rischi per la collettività.

Il ruolo delle forze dell’ordine nella prevenzione

Le attività di controllo svolte dai Carabinieri rappresentano un presidio fondamentale per la prevenzione delle violazioni in materia di sicurezza alimentare. L’azione sinergica tra le diverse articolazioni dell’Arma, come le Stazioni territoriali e il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, permette di intervenire in modo efficace e tempestivo, individuando e sanzionando le irregolarità che possono mettere a rischio la salute pubblica.

Le reazioni della comunità locale

Le operazioni di controllo hanno suscitato l’attenzione della comunità locale, che ha accolto con favore l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei prodotti alimentari e la legalità nelle attività commerciali. In particolare, la presenza dei Carabinieri nei luoghi di maggiore affluenza turistica è stata vista come un segnale di attenzione verso le esigenze dei cittadini e dei visitatori.

Le conseguenze per i trasgressori

Per i titolari delle attività coinvolte, le conseguenze delle violazioni accertate sono state immediate e significative. Oltre al sequestro dei prodotti non conformi, sono state applicate sanzioni amministrative di rilievo, che rappresentano un deterrente per chiunque intenda operare al di fuori delle regole. In un caso, la gravità delle irregolarità ha portato alla proposta di sospensione dell’attività, a tutela della salute pubblica.

La normativa di settore e l’importanza dell’autocontrollo

Le verifiche hanno evidenziato la necessità di un rigoroso rispetto delle normative in materia di sicurezza alimentare e igiene. Le procedure di autocontrollo, previste dalla normativa H.A.C.C.P., sono fondamentali per garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti offerti ai consumatori. Le violazioni riscontrate dimostrano come sia necessario mantenere alta l’attenzione e promuovere una cultura della legalità tra gli operatori del settore.

Un bilancio dell’operazione

L’operazione condotta dai Carabinieri nelle macellerie di Africo e Brancaleone, così come nei lidi balneari della zona, si è conclusa con il sequestro di 280 kg di carne e derivati privi di tracciabilità e l’irrogazione di sanzioni per oltre 9.000 euro. L’intervento ha permesso di rimuovere dal mercato prodotti potenzialmente pericolosi e di richiamare l’attenzione degli operatori sull’importanza del rispetto delle regole.

Prospettive future e impegno delle istituzioni

L’attività di controllo proseguirà anche nei prossimi mesi, con particolare attenzione alle attività commerciali e turistiche che, durante la stagione estiva, registrano un aumento dell’afflusso di clienti. Le istituzioni locali e le forze dell’ordine continueranno a collaborare per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica, rafforzando i controlli e promuovendo iniziative di sensibilizzazione rivolte agli operatori del settore.

Conclusioni

L’operazione dei Carabinieri nella provincia reggina rappresenta un esempio concreto di come la vigilanza e la prevenzione possano contribuire a garantire la sicurezza dei cittadini e la qualità dei prodotti alimentari. Il sequestro di 280 kg di carne e le sanzioni per oltre 9.000 euro testimoniano l’efficacia dell’azione delle forze dell’ordine e l’importanza di mantenere alta l’attenzione su un settore strategico per la salute pubblica e l’economia locale.

