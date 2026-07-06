Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato individuato e denunciato l’autore dell’incendio doloso che ha interessato un’area privata nella zona Fontescodella di Macerata. L’uomo, un 32 enne originario della Guinea, è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo essere stato sorpreso sul luogo del rogo. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’incendio sarebbe stato appiccato volontariamente per ripulire l’area erbosa adiacente a un casolare.

Intervento delle forze dell’ordine nella notte

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato lo scorso sabato, intorno alle 2,20 di notte, quando una segnalazione dei Vigili del Fuoco ha richiesto l’intervento delle “Volanti” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Macerata. I Vigili del Fuoco erano impegnati a domare un incendio di sterpaglie che minacciava le pertinenze di un immobile privato in Via Rossi, nella zona Fontescodella.

L’identificazione dell’autore e le sue dichiarazioni

Giunti sul posto, gli agenti hanno appreso dai Vigili del Fuoco che le fiamme erano state appiccate da una persona ancora presente nell’area. Il soggetto, seduto all’esterno del magazzino dell’edificio, è stato trovato privo di documenti d’identità e in possesso di due accendini. Interrogato dagli agenti, l’uomo ha ammesso di aver dato fuoco alle sterpaglie, motivando il gesto con la volontà di “ripulire l’area erbosa”.

Accertamenti e provvedimenti a carico dell’uomo

L’uomo, un 32 enne originario della Guinea, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti e per i rilievi fotodattiloscopici. Gli approfondimenti hanno permesso di stabilire che il soggetto non aveva alcun titolo per usufruire della proprietà dell’immobile né delle sue adiacenze. Inoltre, a suo carico risultavano già provvedimenti relativi alla sua posizione in Italia.

Denuncia per incendio doloso e invasione di terreni

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di incendio doloso e invasione di terreni o edifici altrui. Contestualmente, l’Ufficio Immigrazione ha approfondito la posizione dello straniero, emettendo un provvedimento di intimazione a lasciare il territorio dello Stato.

IPA