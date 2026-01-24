Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per detenzione ai fini di spaccio a Macerata. Un cittadino gambiano di 50 anni, regolare in Italia e con precedenti per reati contro la persona, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L’uomo, bracciante agricolo, è stato individuato dopo indagini che hanno ricostruito una rete di spaccio attiva da circa due anni, con almeno 350 cessioni di droga e un profitto stimato in 7000 euro.

Le indagini e l’operazione della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nel quadro dei servizi rafforzati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree centrali di Macerata, intensificati su disposizione del Questore Luigi Mangino. Nel pomeriggio di mercoledì, gli agenti hanno arrestato il cittadino gambiano presso la sua abitazione, dopo averlo rintracciato e aver completato le formalità di rito. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il profilo dell’arrestato e i precedenti

L’uomo arrestato è un cittadino straniero di origini gambiane, di 50 anni, regolarmente residente in Italia e impiegato come bracciante agricolo. Era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro la persona. Nel novembre dello scorso anno, era stato denunciato in stato di libertà dagli agenti della Questura di Macerata dopo essere stato trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish. Quell’episodio aveva dato il via a una serie di indagini più approfondite da parte della Squadra Mobile.

Le segnalazioni e l’avvio delle indagini

Le attività investigative sono scaturite anche da numerose segnalazioni ricevute dalla Polizia riguardo movimenti sospetti in un condominio situato nel centro cittadino. Gli agenti hanno quindi predisposto servizi mirati di osservazione e controllo, che hanno permesso di individuare l’uomo come presunto responsabile di una rete di spaccio attiva nella zona.

La ricostruzione della rete di spaccio

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, hanno permesso di ricostruire una fitta rete di attività di spaccio gestita dall’uomo. Secondo quanto accertato dagli investigatori, in circa due anni l’arrestato avrebbe effettuato almeno 350 cessioni di sostanze stupefacenti, per un guadagno complessivo stimato in almeno 7000 euro.

La misura cautelare e l’arresto

Alla luce degli elementi raccolti, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nel pomeriggio del 21 gennaio, i poliziotti hanno rintracciato il bracciante gambiano presso la sua abitazione e, dopo aver completato gli atti di rito, lo hanno sottoposto alla misura restrittiva. L’uomo rimane ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi sviluppi dell’inchiesta.

IPA