È stato disposto il sequestro di più fucili da caccia e di un ingente quantitativo di munizioni a seguito della pubblicazione di un video dal contenuto minaccioso sui social network. Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato, che ha agito dopo aver identificato un giovane protagonista del filmato, residente a Macerata, e aver accertato la concreta disponibilità delle armi mostrate.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito dalla diffusione online di un video in cui un giovane, riprendendosi all’interno della propria abitazione, ha esibito un fucile da caccia e una cartucciera con numerose munizioni, accompagnando le immagini con frasi dal contenuto minaccioso rivolte ad altre persone.

Il filmato, rapidamente individuato dagli investigatori, ha portato all’immediato avvio delle indagini da parte della Squadra Mobile della Questura di Macerata. Nel giro di poche ore, gli agenti sono riusciti a identificare il giovane e a ricostruire la disponibilità delle armi mostrate nel video.

Dai controlli è emerso che il giovane viveva insieme al padre, titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia, regolarmente in corso di validità. Tuttavia, la presenza delle armi in casa e la loro esposizione pubblica nel video hanno fatto scattare ulteriori verifiche da parte delle forze dell’ordine.

Il sequestro delle armi e delle munizioni

Considerato il contenuto minaccioso del video e la concreta disponibilità di armi e munizioni da parte di una persona non autorizzata, gli investigatori hanno effettuato un intervento tempestivo presso l’abitazione. In questa occasione, sono stati ritirati cautelativamente più fucili da caccia, un ingente quantitativo di munizioni e il titolo di polizia relativo alle armi, in applicazione dell’articolo 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Le responsabilità accertate

Durante l’attività di polizia, è stato accertato che le armi e le munizioni erano custodite in modo non adeguato e risultavano facilmente accessibili. Per questo motivo, il padre del giovane è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di omessa custodia di armi, ai sensi dell’articolo 20-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il materiale sequestrato è stato preso in consegna dagli operatori della Polizia di Stato, che si occuperanno delle successive procedure di competenza.

La Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza sta proseguendo con ulteriori accertamenti per valutare eventuali ulteriori provvedimenti.

