Macerata, inseguimento da film: 45enne arrestato per ricettazione e porto abusivo di armi

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto per ricettazione e porto di armi il bilancio di un’operazione della polizia a Macerata. Un uomo di 45 anni è stato fermato dopo un inseguimento in auto per le vie della città.

Inseguimento a Macerata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Macerata ha intimato l’alt a una Fiat Panda con a bordo due individui in Viale Puccinotti. Il conducente, tuttavia, si è dato alla fuga a elevata velocità.

Blocco e fuga a piedi

Dopo un inseguimento durante il quale l’auto ha imboccato alcune vie contromano, il mezzo è stato bloccato in Via Niccolai. I due occupanti sono fuggiti a piedi, ma il conducente è stato bloccato dagli agenti dopo un breve inseguimento.

Veicolo rubato e sequestro

Gli immediati riscontri hanno permesso di accertare che il veicolo risultava rubato il giorno precedente a Recanati. Gli agenti hanno recuperato uno zainetto gettato dai fuggitivi, contenente una torcia, un coltello, guanti da lavoro e una maschera di carnevale. All’interno dell’abitacolo sono state rinvenute anche alcune canne da pesca di probabile provenienza furtiva.

Misure legali

Il fermato, un 45enne italiano pluripregiudicato e residente in un comune della provincia, privo di patente di guida in quanto revocata, è stato segnalato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per i reati di ricettazione e porto di armi o oggetti atti a offendere. Al predetto è stata altresì irrogata dal Questore di Macerata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel capoluogo per un periodo di 3 anni.

Fonte foto: IPA