È stato arrestato un cittadino italiano di 34 anni, operaio e pluripregiudicato, residente a Macerata e originario della Toscana. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio, è stato fermato nel pomeriggio del 2 dicembre scorso dalla Squadra Mobile della Questura locale. Il provvedimento è stato eseguito in seguito a un ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, per l’esecuzione di pene concorrenti relative a diversi reati commessi tra il 2011 e il 2013.

Le informazioni dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati predatori. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Macerata hanno sottoposto a controllo un uomo che risultava avere a carico un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e un ordine di esecuzione in carcere. Il provvedimento era stato emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia.

L’identità dell’arrestato e i reati contestati

L’uomo arrestato è un cittadino italiano, operaio di 34 anni, originario della regione Toscana e residente a Macerata. Secondo quanto riferito dalle autorità, si tratta di un soggetto pluripregiudicato, già condannato per diversi reati contro la persona e il patrimonio. Tra i reati contestati figurano rapina, truffa, maltrattamenti in famiglia e lesioni, tutti commessi tra il 2011 e il 2013.

Le fasi dell’arresto

Nel corso del servizio di controllo, gli agenti hanno identificato l’uomo e, dopo aver verificato la presenza del provvedimento pendente, lo hanno condotto in Questura per gli accertamenti foto-dattiloscopici. Al termine delle procedure di rito, il soggetto è stato tradotto presso la casa di reclusione di Fermo, dove dovrà scontare una pena di 3 anni e 7 mesi di reclusione.

Il provvedimento della Procura di Pistoia

L’ordine di esecuzione della pena è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia – Ufficio Esecuzioni Penali. Il provvedimento riguarda la condanna definitiva dell’uomo per una serie di reati commessi nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013. Le autorità hanno sottolineato che l’arrestato aveva già accumulato numerosi precedenti penali, in particolare per rapina, truffa, maltrattamenti in famiglia e lesioni.

La destinazione: la casa di reclusione di Fermo

Conclusi gli accertamenti in Questura, l’uomo è stato trasferito presso la casa di reclusione di Fermo, dove sconterà la pena residua di 3 anni e 7 mesi di reclusione. L’arresto rappresenta l’esito di un’attività di controllo mirata a contrastare i reati predatori e a dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari pendenti nei confronti di soggetti già condannati.

