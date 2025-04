Macerata, scontro tra famiglie finisce in rissa con lame e coltelli: quattro arresti in via Roma

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Quattro cittadini peruviani sono stati arrestati per rissa aggravata a Macerata il 7 aprile 2025. L’episodio si è verificato in via Roma, nei pressi di un negozio di frutta e verdura, ed è stato collegato a tensioni tra famiglie peruviane locali.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile della Questura di Macerata ha arrestato quattro individui di età compresa tra i 26 e i 38 anni. Gli arrestati sono stati coinvolti in una rissa che ha avuto luogo intorno alle ore 19:20 in via Roma, all’angolo con Piazza della Vittoria.

Possibili collegamenti con eventi precedenti

L’episodio potrebbe essere collegato a eventi avvenuti il 5 aprile scorso, caratterizzati da attriti tra gruppi di famiglie peruviane stanziali nella città, scatenati da futili motivi e degenerati in scontri fisici, minacce e spedizioni punitive.

Conseguenze della rissa

Durante la rissa, uno dei partecipanti ha riportato lesioni personali con una prognosi di 10 giorni. Due degli arrestati sono stati segnalati per violazione dell’art. 4 della Legge 110/1975, poiché trovati in possesso di un cutter e di una lama da cutter, posti sotto sequestro penale. È stato sequestrato anche un coltello da cucina, il cui possesso è stato ricondotto a uno dei corrissanti grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale.

Provvedimenti legali

Gli autori del reato sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto per rissa aggravata.

Fonte foto: IPA