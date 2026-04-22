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È stato arrestato un cittadino italiano di 53 anni, pluripregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano. L’uomo, residente nella provincia di Macerata, è stato riconosciuto responsabile di reati legati al traffico internazionale di droga e alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio del 20 aprile scorso, e la pena da scontare è di 5 anni e mezzo di reclusione.

Operazione condotta dalla Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Macerata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato rintracciato nella provincia dove risiedeva. L’ordine di esecuzione per la carcerazione era stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano, a seguito di un’indagine che ha coinvolto diversi anni di attività illecite.

Traffico internazionale di droga tra Italia e Spagna

Le indagini hanno permesso di accertare che il cittadino italiano si è reso responsabile di reati in materia di stupefacenti, collegati a un’operazione di traffico internazionale di droga tra l’Italia e la Spagna. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti contestati si sono svolti tra il 2015 e il 2022, periodo durante il quale l’uomo avrebbe avuto un ruolo attivo nell’organizzazione e nella gestione del traffico illecito di sostanze stupefacenti tra i due Paesi.

Detenzione e spaccio nelle province di Macerata e Milano

Oltre al traffico internazionale, l’indagato è stato accusato anche di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi tra le province di Macerata e Milano. Le attività illecite si sono svolte in un arco temporale prolungato e hanno coinvolto diversi territori, aggravando ulteriormente la posizione dell’uomo agli occhi della magistratura.

Ulteriori reati contestati

L’uomo arrestato aveva a carico anche reati contro la persona, a conferma di un profilo criminale già noto alle forze dell’ordine. Dopo il fermo, è stato condotto in Questura per gli accertamenti foto dattiloscopici, necessari per completare le procedure di identificazione e formalizzare l’arresto.

La pena da scontare

Al termine degli atti di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa di reclusione di Fermo, dove dovrà scontare una pena di 5 anni e mezzo di reclusione. L’operazione rappresenta un ulteriore risultato nella lotta al traffico di droga e ai reati correlati, portata avanti con determinazione dalle forze dell’ordine nelle province di Macerata e Milano.

IPA