Machete, storditore e una tanica di benzina: 15 perquisizioni tra i giovani dopo i disordini a Verona

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un machete, uno storditore, una pistola softair senza tappo rosso e una tanica di benzina. È quello che la Polizia ha trovato a Verona durante 15 perquisizioni tra giovani, maggiorenni e minorenni, dopo i disordini dei giorni scorsi nelle scuole e in centro e in vista delle nuove mobilitazioni annunciate per il fine settimana.

Disordini a Verona, le 15 perquisizioni tra i giovani

Come riporta la Polizia di Stato, le perquisizioni sono state eseguite la mattina del 22 ottobre dalla Digos e dalla Squadra Mobile, con il supporto della Questura.

Tredici sono state fatte d’iniziativa in base all’articolo 41 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che permette di cercare armi, munizioni o esplosivi detenuti illegalmente.

Hanno riguardato altrettanti giovani, maggiorenni e minorenni, tutti residenti a Verona e in provincia.

Le altre due, disposte dall’autorità giudiziaria, hanno riguardato due ragazzi maggiorenni.

I cassonetti in fiamme davanti all’Istituto Giorgi e il caos in centro

I due sono sospettati di aver partecipato all’incendio dei cassonetti davanti all’Istituto Giorgi e agli episodi di intemperanza in piazza San Nicolò del 17 ottobre.

Secondo Ansa, la mattina del 16 ottobre un gruppo di studenti si era organizzato in una chat e, prima delle lezioni, aveva lanciato petardi e dato fuoco a cinque cassonetti e a un monopattino.

Per l’agenzia si trattava di una protesta contro i provvedimenti disciplinari decisi dalla scuola dopo alcune risse in classe.

Ventuno ragazzi, quasi tutti minorenni, erano stati accompagnati in Questura per essere denunciati.

Nei giorni successivi, in centro, decine di giovani avevano rovesciato un cassonetto cosparso di benzina e dato fuoco ad alcuni cestini, con oltre 60 persone identificate.

Le chat nei telefoni sequestrati e le prossime mobilitazioni

Le indagini sono partite dal monitoraggio dei social da parte della Digos, che ha analizzato alcuni video degli episodi.

Oltre alle armi, sono stati sequestrati una bottiglia di plastica piena di benzina e alcuni vestiti dei due giovani, ritenuti utili alle indagini.

Nei due cellulari sequestrati gli investigatori hanno trovato chat che potrebbero portare ad altre persone coinvolte.

Uno dei ragazzi è stato anche segnalato al Prefetto per una modica quantità di droga.

La Polizia continua ad analizzare chat e canali social, con un’attenzione particolare all’organizzazione delle mobilitazioni previste per il fine settimana.

IPA