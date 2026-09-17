Macklemore dona un milione di dollari ai palestinesi, Ed Sheeran chiede al promoter di raddoppiare la cifra

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Macklemore ha annunciato di voler devolvere l’intero compenso di un milione di dollari del Loop Tour di Ed Sheeran a favore dei palestinesi. La somma andrà a sei organizzazioni che operano per gli aiuti a Gaza. La decisione giunge dopo la sua esclusione dalla tournée a seguito delle affermazioni pro-Palestina espresse sul palco durante il ciclo di concerti.

Macklemore dona il compenso, Kraft risponde

Macklemore destinerà il suo compenso netto di un milione di dollari a sei enti operanti sul campo. Il rapper ha lanciato una sfida a Robert Kraft, proprietario dei New England Patriots che gli aveva negato l’accesso al Gillette Stadium, invitandolo a pareggiare la somma.

“Devolverò l’intero milione di dollari del mio compenso netto per il Loop Tour di Ed Sheeran a sei organizzazioni che lavorano direttamente a sostegno del popolo palestinese. E invito Robert Kraft a fare una donazione pari alla mia“, ha dichiarato l’artista sui social.

Dal palco del New Jersey aveva ribadito: “Criticare Israele, criticare l’apartheid ed essere contrari al genocidio non costituisce in alcun modo una critica nei vostri confronti”.

Kraft ha poi risposto annunciando che Sheeran lo aveva contattato per impegnare 2 milioni di dollari per aiuti generici.

Il crollo social per Ed Sheeran

Le ripercussioni dell’esclusione si sono viste subito sulle piattaforme digitali. Ed Sheeran ha perso 150mila follower su Instagram in ventiquattro ore, mentre il profilo del rapper statunitense ne ha guadagnati oltre 750mila.

Le scelte dei promoter hanno sollevato accuse di censura e incoerenza verso la popstar britannica, nonostante il sostegno incassato da figure dello spettacolo filo-israeliane. Il tentativo del cantante di restare neutrale non ha fermato le contestazioni.

La mossa di alcune stazioni radio

Le conseguenze si estendono anche al circuito mediatico. L’emittente irlandese Classic Hits Radio ha deciso di sospendere la trasmissione dei brani di Ed Sheeran.

Il direttore dei programmi, Dave Kelly, ha dichiarato: “La nostra decisione di rimuovere la musica di Ed Sheeran dalla playlist di Classic Hits Radio è stata attentamente ponderata”. La scelta di ascoltare il pubblico e sostenere la posizione degli artisti solidali con la Palestina ha portato la radio a bloccare la programmazione dei suoi brani per il prossimo futuro.