Macklemore escluso dal tour di Ed Sheeran per l'urlo "free Palestine", l'accusa e la replica del cantante

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La frase: “Free Palestine” pronunciata da Macklemore il 4 settembre durante l’esibizione al MetLife Stadium non è piaciuta, per cui il rapper è stato escluso dalle restanti date del Loop Tour di Ed Sheeran, al quale partecipava come opening act. A farlo sapere è lo stesso rapper, che in un lungo post pubblicato sui social ha raccontato l’accaduto, precisando di non essere in collera con il cantautore di Halifax e denunciando, nello stesso tempo, che “prendere posizione può costare caro”.

Macklemore escluso dal tour per il grido “Free Palestine”

Come anticipato, la notizia arriva direttamente da Macklemore. Il rapper, il 4 settembre, sul palco del MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, prima di esibirsi sulle note del brano Hind’s Hall dedicato a Hind Rajab, la bambina palestinese uccisa dall’Idf nel 2024, ha detto al pubblico: “Free Palestine”, ovvero “Palestina Libera”.

Quel grido di pace ha scatenato la reazione dell’Israeli-American Council, che ha subito lanciato una petizione per interrompere il tour. In questo periodo, infatti, Macklemore è tra i protagonisti del Loop Tour del cantautore di Halifax, per il quale si sta esibendo come artista d’apertura.

“Ed Sheeran e il suo team hanno deciso di escludermi dal tour The Loop“, dichiara Macklemore, perché secondo l’Israeli-American Council “sarebbe dovuto essere un concerto, non è un comizio politico o una protesta”.

Il primo ente a prendere una posizione netta è stato il Messina Touring Group, promotore delle date americane del tour di The Loop, poi è arrivato l’effetto domino: Macklemore non è più gradito negli stadi statunitensi, e se dovesse continuare ad esibirsi i promoter valuterebbero la cancellazione del tour. Ed Sheeran, nel frattempo, ha rinnovato la sua posizione apolitica sull’argomento.

La spiegazione di Ed Sheeran

Nel suo lungo post, Macklemore ha spiegato di aver appreso della polemica dallo stesso Ed Sheeran. Quest’ultimo gli ha riportato che dopo il 4 settembre ha ricevuto una telefonata da Robert Kraft, proprietario del Gillette Stadium che avrebbe dovuto ospitare una data del tour.

“Ed mi ha spiegato che Kraft non ci avrebbe permesso di suonare nel suo stadio, che aveva mobilitato gli altri proprietari degli stadi a fare lo stesso”, poi l’ultimatum: “Se Macklemore fosse rimasto nel tour, lui non avrebbe potuto esibirsi nelle loro sedi”. Secondo Sheeran “le parole ‘Free Palestine’ e la bandiera palestinese” risulterebbero “offensive per molte persone con cui aveva parlato”, quindi “lui non riusciva a superare la sua dichiarazione pubblica ‘non prendo posizione‘”, racconta Macklemore. “Non esiste una posizione neutrale tra l’oppressore e l’oppresso”, aggiunge il rapper, che comunque precisa di non avere alcun rancore nei confronti del collega.

Lo sfogo dopo il grido “Free Palestine”

Alla fine della sua nota, Macklemore sottolinea che “prendere posizione può costare caro“, perché sono in gioco “soldi, contratti pubblicitari, sponsorizzazioni, festival, spettacoli privati, relazioni e accesso”.

“Io ho perso tutte queste cose”, aggiunge il rapper, che nei confronti di Sheeran aggiunge: “La mia porta sarà sempre aperta per continuare questa conversazione”.